Nghệ sĩ Trà My bị fan hâm mộ đeo bám, Thanh Hương được khen trẻ đẹp, không 'đáng ghét' như trên phim

Mới đây, nghệ sĩ Trà My, diễn viên Thanh Hương cùng nhiều nghệ sĩ khác đã đến bệnh viện để tham dự sự kiện "Trao yêu thương" cho bệnh nhân nhi. Tại đây, khi biết các nghệ sĩ có mặt, rất đông bố mẹ, người bệnh đã xin được chụp hình làm kỷ niệm. Nhiều em nhỏ dù đang điều trị bệnh nhưng khi được các nghệ sĩ thăm hỏi, động viên thì trở nên hoạt bát, rạng rỡ hẳn lên. Bởi đây là lần đầu tiên các em được tiếp xúc với người nổi tiếng ở ngoài đời.

Không chỉ các em mà ngay cả bố mẹ đi cùng hoặc bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện cũng bày tỏ sự phấn khích. Trong lúc chờ lên thang máy để di chuyển lên tầng trên thăm bệnh nhân, nghệ sĩ Trà My bất ngờ vì được một fan nam trong trang phục quần áo bệnh nhân đi theo để bày tỏ sự hâm mộ. Dù đã đáp lại tình cảm của fan nhưng khi chị vào thang máy, fan hâm mộ này vẫn tiếp tục đi theo. Điều này khiến nữ nghệ sĩ không khỏi khó xử nhưng trước tình cảm của fan, chị vẫn lịch sự "đáp lễ".

Nghệ sĩ Trà My, diễn viên Thanh Hương nhận được nhiều tình cảm của bệnh nhân nhi khi đến thăm hỏi, động viên.

Với diễn viên Thanh Hương, dù đã rất quen mặt với khán giả trên sóng truyền hình nhưng khi gặp cô ngoài đời, nhiều người vẫn hỏi: "Em có phải là diễn viên Thanh Hương không?". Lý do là bởi theo cảm nhận của khán giả, nữ diễn viên "Người một nhà" ở ngoài đời trẻ trung, xinh đẹp hơn trên phim khá nhiều nên họ không nhận ra. Sự gần gũi, cởi mở không có khoảng cách của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả, "không đáng ghét" như trong phim.

Cũng theo chia sẻ của diễn viên Thanh Hương, kể từ khi "Người một nhà" lên sóng VTV3, từ chỗ được "cả nước thương" với vai Luyến lươn (phim Cuộc đời vẫn đẹp sao), cô trở thành bị "cả nước ghét": "Khanh trong phim 'Người một nhà' là vai diễn tôi bị ghét nhất từ trước đến giờ. Tôi không buồn, không giận dỗi mà thấy rằng mình đã diễn đúng tâm lý nhân vật. Dù vai diễn được yêu thương hay ghét bỏ, tôi đều đón nhận", Thanh Hương chia sẻ.

Trước tình cảm của người bệnh dành cho mình, diễn viên Thanh Hương đã bày tỏ với nghệ sĩ Trà My và lãnh đạo bệnh viện mong muốn được tham gia chương trình nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Sự tham dự của diễn viên Thanh Hương, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân, diễn viên múa - ca sĩ Thanh Hương (từ phải qua) đã thu hút sự quan tâm của các khán giả đặc biệt.

"Trao yêu thương" là chương trình thiện nguyện do nghệ sĩ Trà My lên ý tưởng thực hiện và tổ chức thường niên tại Bệnh viện Đa khoa An Việt. Mỗi chương trình, nghệ sĩ Trà My cùng đồng nghiệp mang lời ca tiếng hát để tặng các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Cùng với đó, chị còn huy động các mạnh thường quân đến trao quà, an ủi, động viên bệnh nhân, giúp họ nhanh chóng hồi phục và vượt qua bệnh tật.

Được các nghệ sĩ, bác sĩ thăm hỏi là món quà động viên khích lệ với các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện,

Nghệ sĩ Trà My đã vô cùng quen thuộc với các em nhỏ tại Bệnh viện An Việt.

Nữ diễn viên "Người một nhà" vô cùng gần gũi, thân thiện khi giao lưu, tiếp xúc với khán giả nhí.

Ngoài đời, diễn viên Thanh Hương được các mẹ khen trẻ trung, xinh đẹp hơn trong phim.

Trước tình cảm của khán giả, các nghệ sĩ mong muốn chương trình "Trao yêu thương" được thực hiện thường xuyên hơn.