Nghệ thuật tạo cảm xúc khiến đàn ông luôn khao khát gần gũi
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp phòng the không chỉ là nhu cầu bản năng mà còn là yếu tố quan trọng giúp duy trì gắn kết cảm xúc lâu dài. Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.
Nhiều nghiên cứu tâm lý – sinh lý học cho thấy, với đàn ông, sự hấp dẫn không chỉ đến từ ngoại hình hay kỹ năng thể chất, mà còn nằm ở khả năng tạo cảm xúc và sự tinh tế của người phụ nữ.
Cảm xúc – “chất xúc tác” sinh học quan trọng trong ham muốn của đàn ông
Theo các nghiên cứu về hormone giới tính, khi nam giới cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và kết nối cảm xúc, cơ thể họ sẽ tăng tiết testosterone – hormone quyết định ham muốn và năng lượng tình dục. Đồng thời, hormone oxytocin – thường được gọi là “hormone gắn kết” – cũng được giải phóng, giúp tăng cảm giác thân mật và tin tưởng.
Điều này lý giải vì sao nhiều chuyên gia hôn nhân nhận định rằng, đàn ông thường bị thu hút bởi người phụ nữ biết tạo bầu không khí ấm áp, thoải mái và khiến họ cảm thấy được đón nhận.
Sự chủ động tinh tế giúp duy trì sức hấp dẫn lâu dài
Không ít phụ nữ cho rằng sự chủ động trong đời sống phòng the có thể khiến mình mất đi sự nữ tính. Tuy nhiên, khoa học tâm lý hiện đại lại cho thấy điều ngược lại. Khi người phụ nữ chủ động bày tỏ tình cảm, cơ thể cả hai sẽ tăng tiết dopamine – chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hứng thú và hạnh phúc.
Sự chủ động không nhất thiết phải thể hiện bằng hành động mạnh mẽ, mà có thể đến từ những cử chỉ nhẹ nhàng như ánh mắt, sự quan tâm hay những lời nói đầy cảm xúc. Những tín hiệu này kích thích não bộ nam giới, giúp họ duy trì sự khao khát và cảm giác được gắn kết.
Vai trò của sự mới mẻ trong việc duy trì ham muốn
Theo thời gian, cơ thể con người có xu hướng thích nghi với những trải nghiệm quen thuộc. Các nghiên cứu về sinh lý thần kinh cho thấy, sự lặp lại đơn điệu có thể làm giảm phản ứng hứng thú của não bộ.
Việc tạo ra sự thay đổi nhẹ nhàng trong cách thể hiện tình cảm, không gian hay cảm xúc giúp kích hoạt hệ thống phần thưởng của não, khiến mối quan hệ luôn giữ được sự hấp dẫn tự nhiên.
Sự tự tin của phụ nữ – yếu tố tác động trực tiếp đến cảm xúc nam giới
Tâm lý học tiến hóa cho thấy, đàn ông thường bị thu hút bởi người phụ nữ biết trân trọng cơ thể và cảm xúc của bản thân. Khi phụ nữ tự tin, cơ thể họ sẽ giảm tiết cortisol – hormone căng thẳng – từ đó giúp tăng khả năng tận hưởng cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực đến bạn đời.
Ngược lại, sự tự ti hoặc lo lắng quá mức có thể khiến cả hai khó đạt được sự hòa hợp.
Giữ lửa hôn nhân bắt đầu từ sự thấu hiểu
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đời sống phòng the bền vững không phụ thuộc vào kỹ thuật mà nằm ở sự đồng điệu cảm xúc. Khi phụ nữ hiểu được nhu cầu tâm lý – sinh lý của bạn đời, họ có thể tạo nên sự kết nối sâu sắc, giúp mối quan hệ duy trì sự gắn bó lâu dài.
Những sai lầm khi trò chuyện ban đêm khiến mâu thuẫn dễ bùng phátPhòng the - 21 giờ trước
GĐXH - Ban đêm vốn là khoảng thời gian dễ khiến con người trở nên nhạy cảm hơn. Sau một ngày dài làm việc, nhiều cặp đôi hoặc các thành viên trong gia đình thường chọn buổi tối để trò chuyện, chia sẻ hoặc giải quyết những khúc mắc tồn đọng.
4 món ăn nam giới nên tránh xa để giữ vững phong độ phòng thePhòng the - 2 ngày trước
Phong độ phòng the của phái mạnh không đơn thuần chỉ đến từ chế độ tập luyện thể chất hay tâm lý, mà còn chịu tác động trực tiếp và sâu sắc từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
10 phút trò chuyện trước khi ngủ giúp cải thiện hôn nhân thế nào?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, khoảnh khắc trước khi đi ngủ của nhiều cặp vợ chồng thường trôi qua khá vội vàng.
Những hành động nhỏ ban ngày giúp cải thiện đời sống phòng the ban đêmPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng cho rằng chất lượng đời sống phòng the phụ thuộc chủ yếu vào kỹ năng hoặc cảm xúc tại thời điểm gần gũi.
Vì sao phụ nữ càng được chia sẻ việc nhà càng dễ có ham muốn?Phòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều gia đình hiện đại, việc nhà không chỉ là câu chuyện trách nhiệm mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cảm xúc và đời sống vợ chồng.
7 cách giúp thúc đẩy ham muốn tình dục của phụ nữPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Ham muốn tình dục ở phụ nữ thường không vận hành theo cách đơn giản hay tức thời như nhiều người vẫn nghĩ.
7 thói quen vô thức khiến đời sống tình dục xuống dốcPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Đời sống tình dục hiếm khi nguội lạnh một cách đột ngột. Phần lớn sự xa cách trong phòng ngủ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thuốc phá thai: Hệ lụy sức khỏe khi tự ý sử dụngPhòng the - 1 tuần trước
Nhiều chị em nghĩ rằng thuốc phá thai dễ sử dụng, không cần thực hiện thủ thuật nên đã tự mua thuốc hay đến các phòng khám tư để phá thai bằng thuốc. Điều này đã khiến nhiều phụ nữ đã tự đẩy mình vào tình huống nguy kịch, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nghiện ‘yêu’ có phải là bệnh?Phòng the - 1 tuần trước
Đàn ông luôn muốn một cô vợ ngoan để thỏa mãn cái “sĩ diện” nhưng lại khao khát cái “hư”, cái lẳng lơ, sự mạnh mẽ của phụ nữ khi ở trên giường. Sự mâu thuẫn mang lại những bẽ bàng không đáng có một khi họ phát hiện ra người con gái mình yêu chẳng “ngoan” như mình nghĩ.
7 bí mật giúp cải thiện đời sống tình dục bền bỉ – Điều nhiều cặp đôi hiểu sai suốt nhiều nămPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Đời sống tình dục bền bỉ không chỉ là chuyện của kỹ thuật hay thể lực. Trên thực tế, nhiều cặp đôi vẫn yêu nhau đều đặn trong nhiều năm nhưng cảm xúc dần nhạt đi, trong khi cũng có những người giữ được sự gắn kết sâu sắc dù đã bước qua nhiều giai đoạn của hôn nhân. Điều tạo nên sự khác biệt thường không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những bí mật rất đời thường, lặp lại mỗi ngày.
5 thói quen hằng ngày giúp giữ phong độ nam giới sau tuổi 40Phòng the
GĐXH - Sau tuổi 40, nhiều đàn ông không còn nói về “phong độ” như thời trai trẻ. Không phải vì họ hết nhu cầu, mà vì cơ thể bắt đầu gửi đi những tín hiệu rất rõ: dễ mệt hơn, chậm phục hồi hơn, hứng thú không còn đến một cách bộc phát. Phong độ lúc này không còn là chuyện một đêm, mà là kết quả của những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.