Những sai lầm khi trò chuyện ban đêm khiến mâu thuẫn dễ bùng phát
GĐXH - Ban đêm vốn là khoảng thời gian dễ khiến con người trở nên nhạy cảm hơn. Sau một ngày dài làm việc, nhiều cặp đôi hoặc các thành viên trong gia đình thường chọn buổi tối để trò chuyện, chia sẻ hoặc giải quyết những khúc mắc tồn đọng.
Tuy nhiên, không ít mâu thuẫn lại bùng phát dữ dội chỉ từ những cuộc nói chuyện tưởng chừng rất bình thường diễn ra vào thời điểm này.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, ban đêm là lúc cảm xúc dễ chi phối lý trí. Nếu không khéo léo, những sai lầm trong cách trò chuyện có thể khiến vấn đề nhỏ trở thành tranh cãi lớn, thậm chí gây rạn nứt mối quan hệ.
Chọn thời điểm cơ thể và tinh thần đang kiệt sức để nói chuyện quan trọng
Sau một ngày làm việc, não bộ con người thường rơi vào trạng thái mệt mỏi. Nghiên cứu về sinh học thần kinh cho thấy khả năng kiểm soát cảm xúc và xử lý thông tin vào buổi tối thường giảm đáng kể so với ban ngày.
Nhiều người lại có thói quen “dồn” những chuyện quan trọng như tài chính, trách nhiệm gia đình, nuôi dạy con cái… để nói vào buổi tối. Khi cả hai đều thiếu năng lượng, một câu nói vô tình cũng có thể bị hiểu sai hoặc phản ứng quá mức.
Không ít cặp vợ chồng chia sẻ rằng họ bắt đầu cuộc trò chuyện chỉ với mục đích góp ý nhẹ nhàng, nhưng càng nói càng căng thẳng, cuối cùng chuyển thành tranh cãi vì cả hai đều không đủ tỉnh táo để lắng nghe nhau.
Mang cảm xúc tiêu cực tích tụ cả ngày vào cuộc trò chuyện
Ban đêm là thời điểm con người có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn, dễ nhớ lại những chuyện không vui trong ngày. Nếu mang theo sự bực bội từ công việc, áp lực tài chính hay mối quan hệ xã hội vào cuộc trò chuyện gia đình, nguy cơ bùng phát mâu thuẫn sẽ tăng cao.
Nhiều người không nhận ra rằng họ đang trút cảm xúc tiêu cực lên người thân, dù vấn đề thực chất không liên quan. Điều này khiến người nghe cảm thấy bị công kích, từ đó phản ứng phòng vệ và đẩy câu chuyện đi xa hơn.
Trò chuyện khi một trong hai người đang buồn ngủ
Thiếu ngủ làm giảm khả năng kiềm chế cảm xúc và tăng phản ứng tiêu cực. Theo các nghiên cứu tâm lý học, khi buồn ngủ, con người thường dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn và khó đồng cảm.
Trong thực tế, nhiều mâu thuẫn nảy sinh chỉ vì một người muốn nói chuyện cho “xong việc”, còn người kia chỉ mong được nghỉ ngơi. Khi nhu cầu cơ bản như giấc ngủ chưa được đáp ứng, việc lắng nghe và thấu hiểu gần như trở nên rất khó khăn.
Dùng tin nhắn đêm khuya để tranh luận
Sự phát triển của mạng xã hội khiến nhiều người chọn cách nhắn tin để giải quyết mâu thuẫn thay vì trò chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, tin nhắn thường thiếu ngữ điệu, cảm xúc và dễ bị hiểu sai.
Đặc biệt, vào ban đêm, khi tâm trạng dễ nhạy cảm, chỉ một câu chữ thiếu tinh tế cũng có thể khiến đối phương suy diễn tiêu cực. Không ít cuộc tranh cãi kéo dài chỉ vì những dòng tin nhắn được gửi đi trong trạng thái nóng giận.
Nhắc lại chuyện cũ khi cảm xúc đang yếu
Ban đêm là lúc con người dễ hồi tưởng quá khứ. Khi trò chuyện, nhiều người vô tình nhắc lại những sai lầm hoặc mâu thuẫn đã qua. Việc khơi lại chuyện cũ trong lúc cả hai đang mệt mỏi thường khiến cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại, làm tổn thương lòng tin và khiến mâu thuẫn khó được giải quyết.
Cố giải quyết mọi vấn đề trước khi đi ngủ
Nhiều người quan niệm rằng “không nên đi ngủ khi còn giận nhau”. Dù mang ý nghĩa tích cực, nhưng việc cố gắng giải quyết vấn đề khi cảm xúc chưa ổn định đôi khi lại phản tác dụng.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trong nhiều trường hợp, tạm dừng cuộc trò chuyện để cả hai có thời gian bình tĩnh, nghỉ ngơi sẽ giúp việc trao đổi vào ngày hôm sau hiệu quả và nhẹ nhàng hơn.
Thiếu kỹ năng lắng nghe trong thời điểm nhạy cảm
Ban đêm khiến con người dễ tập trung vào cảm xúc cá nhân hơn là lắng nghe đối phương. Khi mỗi người chỉ cố bảo vệ quan điểm của mình, cuộc trò chuyện rất dễ chuyển thành tranh cãi.
Lắng nghe không chỉ là nghe lời nói, mà còn là thấu hiểu cảm xúc phía sau. Điều này càng quan trọng trong những cuộc trò chuyện vào thời điểm tâm lý dễ dao động.
Làm gì để tránh mâu thuẫn khi trò chuyện ban đêm?
Các chuyên gia khuyến nghị, nên lựa chọn thời điểm cả hai đều tỉnh táo để trao đổi những vấn đề quan trọng. Nếu buộc phải trò chuyện vào buổi tối, hãy giữ giọng điệu nhẹ nhàng, tránh nhắc lại chuyện cũ và ưu tiên lắng nghe.
Ngoài ra, việc dành vài phút thư giãn, hít thở sâu hoặc trì hoãn cuộc trò chuyện sang ngày hôm sau đôi khi lại là cách giúp bảo vệ mối quan hệ tốt hơn.
