Vì sao phụ nữ càng được chia sẻ việc nhà càng dễ có ham muốn?
GĐXH - Trong nhiều gia đình hiện đại, việc nhà không chỉ là câu chuyện trách nhiệm mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cảm xúc và đời sống vợ chồng.
Không ít nghiên cứu tâm lý cho thấy khi phụ nữ được bạn đời san sẻ công việc gia đình, họ không chỉ cảm thấy nhẹ gánh mà còn dễ mở lòng, gần gũi và duy trì ham muốn tình dục tốt hơn. Điều này không đơn thuần xuất phát từ sự rảnh rỗi về thời gian, mà liên quan đến nhiều cơ chế tâm lý và sinh học phía sau.
Gánh nặng tinh thần khiến ham muốn suy giảm âm thầm
Phụ nữ thường không chỉ đảm nhận công việc nhà về mặt thể chất mà còn gánh thêm “gánh nặng tinh thần” – tức việc lên kế hoạch, ghi nhớ và quản lý hàng loạt hoạt động trong gia đình. Từ việc chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc con cái cho đến sắp xếp sinh hoạt hằng ngày, những áp lực này dễ khiến não bộ duy trì trạng thái căng thẳng kéo dài.
Khi stress tăng cao, cơ thể sẽ tiết ra nhiều cortisol – hormone có xu hướng ức chế ham muốn tình dục. Trong trạng thái quá tải, phụ nữ khó chuyển từ tâm lý trách nhiệm sang cảm xúc thân mật. Ngược lại, khi công việc gia đình được chia sẻ, mức độ căng thẳng giảm xuống, giúp cơ thể dễ bước vào trạng thái thư giãn – điều kiện quan trọng để cảm xúc gần gũi xuất hiện.
Sự chia sẻ tạo cảm giác được trân trọng
Với nhiều phụ nữ, việc chồng chủ động làm việc nhà không chỉ là hành động hỗ trợ mà còn là tín hiệu của sự quan tâm và đồng hành. Khi cảm thấy mình không phải gánh vác mọi thứ một mình, họ dễ cảm nhận được sự tôn trọng và giá trị của bản thân trong mối quan hệ.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng cảm giác được trân trọng giúp não bộ giải phóng oxytocin – hormone gắn liền với sự gắn kết và tin tưởng. Hormone này không chỉ làm tăng cảm giác an toàn trong mối quan hệ mà còn có vai trò quan trọng trong việc khơi dậy ham muốn và cảm xúc thân mật ở phụ nữ.
Cảm xúc thân mật bắt đầu từ đời sống thường ngày
Không ít người nghĩ rằng đời sống tình dục chỉ phụ thuộc vào khoảnh khắc trong phòng ngủ. Tuy nhiên, với phụ nữ, cảm xúc gần gũi thường được xây dựng từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày. Khi người chồng cùng vào bếp, chia sẻ việc chăm sóc con cái hoặc chủ động giúp vợ nghỉ ngơi, điều đó vô tình tạo nên sự kết nối cảm xúc bền vững.
Sự kết nối này giúp phụ nữ cảm thấy thoải mái và dễ mở lòng hơn khi hai người bước vào không gian riêng tư. Khi cảm xúc được nuôi dưỡng liên tục, ham muốn thường xuất hiện một cách tự nhiên thay vì cần sự kích thích đột ngột.
Giảm mệt mỏi thể chất giúp cơ thể dễ phản ứng tích cực
Công việc nhà, đặc biệt với phụ nữ vừa đi làm vừa chăm sóc gia đình, có thể gây mệt mỏi kéo dài. Sự mệt mỏi không chỉ khiến cơ thể thiếu năng lượng mà còn làm giảm khả năng tập trung vào cảm xúc. Khi cơ thể kiệt sức, hệ thần kinh thường ưu tiên nghỉ ngơi hơn là trải nghiệm khoái cảm.
Việc được chia sẻ công việc giúp phụ nữ có thời gian phục hồi thể lực, cải thiện chất lượng giấc ngủ và cân bằng nội tiết tố. Khi cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, phản ứng sinh lý với sự thân mật cũng trở nên tích cực và bền bỉ hơn.
Sự công bằng trong mối quan hệ giúp duy trì hấp dẫn lâu dài
Các nghiên cứu về hôn nhân chỉ ra rằng cảm giác công bằng trong việc phân chia trách nhiệm gia đình có liên quan trực tiếp đến sự hài lòng trong đời sống tình dục. Khi một người cảm thấy mình phải hy sinh quá nhiều, cảm xúc tiêu cực có thể tích tụ và ảnh hưởng đến sự gần gũi.
Ngược lại, khi cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm, mối quan hệ thường duy trì được sự tôn trọng và hấp dẫn lẫn nhau. Cảm giác đồng hành này khiến sự thân mật không chỉ là nhu cầu sinh lý mà trở thành biểu hiện tự nhiên của tình cảm vợ chồng.
7 cách giúp thúc đẩy ham muốn tình dục của phụ nữPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Ham muốn tình dục ở phụ nữ thường không vận hành theo cách đơn giản hay tức thời như nhiều người vẫn nghĩ.
7 thói quen vô thức khiến đời sống tình dục xuống dốcPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Đời sống tình dục hiếm khi nguội lạnh một cách đột ngột. Phần lớn sự xa cách trong phòng ngủ bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Thuốc phá thai: Hệ lụy sức khỏe khi tự ý sử dụngPhòng the - 2 ngày trước
Nhiều chị em nghĩ rằng thuốc phá thai dễ sử dụng, không cần thực hiện thủ thuật nên đã tự mua thuốc hay đến các phòng khám tư để phá thai bằng thuốc. Điều này đã khiến nhiều phụ nữ đã tự đẩy mình vào tình huống nguy kịch, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Nghiện ‘yêu’ có phải là bệnh?Phòng the - 3 ngày trước
Đàn ông luôn muốn một cô vợ ngoan để thỏa mãn cái “sĩ diện” nhưng lại khao khát cái “hư”, cái lẳng lơ, sự mạnh mẽ của phụ nữ khi ở trên giường. Sự mâu thuẫn mang lại những bẽ bàng không đáng có một khi họ phát hiện ra người con gái mình yêu chẳng “ngoan” như mình nghĩ.
7 bí mật giúp cải thiện đời sống tình dục bền bỉ – Điều nhiều cặp đôi hiểu sai suốt nhiều nămPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Đời sống tình dục bền bỉ không chỉ là chuyện của kỹ thuật hay thể lực. Trên thực tế, nhiều cặp đôi vẫn yêu nhau đều đặn trong nhiều năm nhưng cảm xúc dần nhạt đi, trong khi cũng có những người giữ được sự gắn kết sâu sắc dù đã bước qua nhiều giai đoạn của hôn nhân. Điều tạo nên sự khác biệt thường không nằm ở những điều lớn lao, mà ở những bí mật rất đời thường, lặp lại mỗi ngày.
5 cách an toàn khi quan hệ tình dục trong thời tiết lạnhPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Mùa lạnh không chỉ làm da khô, mũi họng dễ viêm mà còn âm thầm ảnh hưởng đến đời sống chăn gối của nhiều cặp đôi. Nhiệt độ thấp khiến mạch máu co lại, cơ thể phản ứng chậm hơn, cảm giác dễ bị gián đoạn. Không ít người ngại gần gũi vì sợ cảm lạnh, đau nhức, thậm chí là suy giảm ham muốn. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng và điều chỉnh hợp lý, quan hệ tình dục trong thời tiết lạnh vẫn có thể an toàn, dễ chịu và gắn kết hơn rất nhiều.
Nên quan hệ tình dục vào buổi sáng hay buổi tối?Phòng the - 5 ngày trước
SKĐS - 'Chuyện ấy' không chỉ gắn kết tình cảm mà còn là liều thuốc cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc nên quan hệ vào sáng sớm hay tối muộn vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều cặp đôi.
5 thói quen hằng ngày giúp giữ phong độ nam giới sau tuổi 40Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 40, nhiều đàn ông không còn nói về “phong độ” như thời trai trẻ. Không phải vì họ hết nhu cầu, mà vì cơ thể bắt đầu gửi đi những tín hiệu rất rõ: dễ mệt hơn, chậm phục hồi hơn, hứng thú không còn đến một cách bộc phát. Phong độ lúc này không còn là chuyện một đêm, mà là kết quả của những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Nam giới 'kiêng' quan hệ tình dục thời gian dài ảnh hưởng thế nào đến thể chất và tâm lý?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người cho rằng, nếu nam giới không quan hệ tình dục trong thời gian dài, tinh trùng sẽ bị “ứ đọng” trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe sinh sản và thậm chí dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Size ‘cậu nhỏ’ và cảm giác sung sướng ở phụ nữPhòng the - 1 tuần trước
Trong đời sống tình dục, kích thước thường được nhắc đến như một “chuẩn mực ngầm” cho sự thỏa mãn. Nhưng liệu khoái cảm của phụ nữ có thực sự phụ thuộc vào size, hay đó chỉ là một hiểu lầm muôn thuở trong những cuộc trò chuyện của chị em?
Nam giới mạnh trong 'chuyện chăn gối' thường có 5 đặc điểm, muốn giấu cũng khó vì nhìn là lộPhòng the
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chỉ cần quan sát ngoại hình cũng có thể đoán phần nào “phong độ” sinh lý của một người đàn ông.