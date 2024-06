Nghi phạm xin đi vệ sinh để tháo chạy khỏi trụ sở công an

Ngày 1/6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ việc nghi phạm giả xin đi vệ sinh rồi xô cán bộ và chạy khỏi trụ sở công an phường.



Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29/5, Công an phường Tam Bình phát hiện người đàn ông tên Tâm (35 tuổi) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản nên bắt giữ, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Trong lúc bị giam giữ, Tâm xin cán bộ phòng giam đưa đi vệ sinh. Trở vào sau khi đi vệ sinh, nghi phạm này xô cán bộ công an rồi bỏ chạy khỏi trụ sở, nhảy lên xe máy của một người phụ nữ chờ sẵn, định tẩu thoát.

Các cán bộ công an phường lập tức truy đuổi và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tâm, đồng thời giữ người phụ nữ lại để xác minh. Chị này nói có quen biết, được thân nhân của Tâm nhờ mang cơm đến gửi. Khi đưa cơm xong, người phụ nữ chuẩn bị rời đi thì Tâm chạy từ trụ sở công an ra, nhảy lên xe; việc này không được hai bên bàn bạc trước.

Cảnh sát vẫn đang làm rõ lời khai của người phụ nữ này.

