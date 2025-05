Ngoài rượu nếp, dâng 6 loại trái cây này trong mâm lễ Tết Đoan Ngọ 5/5 để cầu gì được nấy

Rượu nếp – món không thể thiếu để dâng lễ Tết Đoan Ngọ 5/5

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người xưa tin rằng vào ngày 5/5 âm lịch, sâu bọ và ký sinh trùng trong cơ thể hoạt động mạnh nhất. Hơn nữa, giai đoạn này chuyển mùa, vi khuẩn, nấm mốc và các loại ký sinh trùng dễ phát triển. Quan niệm xưa trong ngày Tết Đoan Ngọ, phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, ăn một bát rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết.

Một trong những món không thể thiếu trong ngày này là rượu nếp. Ngoài ý nghĩa tâm linh, rượu nếp còn giàu vitamin nhóm B, chất xơ và vi sinh có lợi cho tiêu hóa, giúp thanh lọc cơ thể, tăng sức đề kháng trong mùa hè để ngăn ngừa được nhiều bệnh tật.

Rượu nếp không thể thiếu trong mâm lễ cúng Tết Đoan Ngọ 5/5. Ảnh Vũ Thu Hương

"Ngày Tết Đoan Ngọ 5/5 không chỉ là dịp để "giết sâu bọ", thanh lọc cơ thể, mà đây còn là thời điểm linh thiêng để cầu sức khỏe, bình an, may mắn cho cả gia đình. Để mâm cúng thêm trọn vẹn ý nghĩa và mang lại nhiều may mắn, khi dâng lễ mọi người nên thêm những loại quả phù hợp phong tục, vừa tốt cho sức khỏe để cầu gì được nấy’ – chuyên gia chia sẻ.

6 loại trái cây dâng lễ 5/5 vừa tốt sức khỏe, vừa hợp phong thủy để cầu gì được nấy

Quả vải

Thời điểm này cũng đã vào vụ vải. Những quả vải vào mùa không còn vị chua, chát mà ngọt dịu, thơm hơn. Quả vải có chứa nhiều vitamin C, chất ôxy hóa mạnh giúp nâng cao hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể chống các bệnh dễ gặp phải thời điểm này như ho, cảm cúm… Tuy vậy, quả vải có khả năng sinh nhiệt và lượng đường lớn nên mọi người không nên ăn quá nhiều.

Quả vải thời điểm này đang vào mùa là quả rất thích hợp để chọn dâng lễ 5/5. Ảnh PT

Trong phong thủy, quả vải với màu đỏ, vỏ gai mềm tượng trưng cho năng lượng dương khí, xua đuổi tà khí. Màu đỏ còn mang lại may mắn, cát lành, nên quả vải thường được dâng vào các dịp lễ tết để cầu hồng vận, khai thông vận khí. Đặc biệt, đây là lễ dâng hợp với người mệnh Thổ, Mộc giúp tăng cường vận khí.

Quả mận

Theo quan niệm của ông bà xưa, sau khi các loài sâu bọ trong cơ thể bị cơm rượu nếp "chuốc say", chúng ta tiếp tục ăn các loại trái cây có vị chua sẽ khiến chúng chết nhanh hơn. Vị chua và tính mát của mận tượng trưng cho sự thanh lọc, loại bỏ năng lượng xấu, trừ tà, trừ bệnh.

Quả mận có vị chua nhẹ, hỗ trợ tiêu hóa, chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp thanh lọc cơ thể, giải độc. Màu tím đỏ của quả mận mang hành Hỏa, giúp hóa giải khí âm, tăng cường hỏa khí.

Quả đào

Trong văn hóa phương Đông, quả đào là biểu tượng cho sự trường thọ, sức sống mãnh liệt. Quả đào giàu kali, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh. Chỉ 2 quả đào nhỏ cũng có thể cung cấp nhiều kali hơn 1 quả chuối, đồng thời chúng còn làm tăng sức đề kháng, tốt cho thần kinh.

Những gia đình làm kinh doanh, buôn bán thường chọn những quả đào được làm từ loại đá quý mang nhiều dương khí nên sẽ giúp cho gia chủ đầu óc luôn tinh thông, sáng suốt.

Quả xoài

Xoài có hàm lượng cao beta-caroten mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A, thúc đẩy sự phát triển của xương và tăng cường miễn dịch. Tên gọi "xoài" đọc gần âm với "xài" trong tiếng Việt, tượng trưng cho sự sung túc. Xoài chín vàng biểu trưng cho phú quý, dùng để cầu tài lộc, đỗ đạt.

Dâng xoài để thu hút tài khí, đặc biệt tốt cho người mệnh Kim (Thổ sinh Kim) và Hỏa.

Quả dứa

Dứa có mùi thơm nồng, quả nhiều mắt tượng trưng cho sự sáng suốt, thấu hiểu, tránh tiểu nhân hãm hại. Mùi thơm đặc trưng của dứa còn được xem là thu hút quý nhân, trấn hương khí. Loại quả này cũng thường xuất hiện trong các mâm lễ cúng. Dứa thường đặt ở vị trí trung tâm mâm lễ, tượng trưng cho trí tuệ, quan sát, tinh tường. Tuy nhiên, vỏ quả dứa có gai nên cũng tùy vùng miền mới dâng cúng dứa.

Quả cam/quýt

Cam và quýt là biểu tượng của tài lộc, thường dùng trong lễ cúng vì màu sắc tươi sáng, dễ mang lại may mắn. Ngoài ra, chúng còn giàu vitamin C, tăng cường miễn dịch. Cầu may mắn, hanh thông trong công việc và các mối quan hệ.

Màu cam vàng thuộc hành Thổ – Kim, rất phù hợp để kích hoạt tài khí, chiêu tiền tài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.