Thắp hương mùng 1 tháng 6 nhuận năm 2025 có gì khác? Chuyên gia khuyên điều nên tránh làm ngày đầu tháng để mọi việc hanh thông, tài lộc

GĐXH – Tiết khí Đại Thử 2025 sẽ kéo dài từ nay đến 7/8 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, đây là tiết khí nóng nhất trong năm, có ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, vận khí. Bởi vậy, mọi người nên biết những kiêng kỵ dưới đây để giúp cả gia đình khỏe và thu hút may mắn.

Theo truyền thống của người Việt, vào ngày đầu tháng (mùng 1), người dân thường có thói quen đi lễ chùa, cầu bình an và may mắn cho các thành viên trong nhà. Cùng với đó, việc chuẩn bị mâm lễ cúng tươm tất và chọn khung giờ đẹp thắp hương cũng rất được các gia đình chú trọng.

Năm 2025 có tháng nhuận là 2 tháng 6. Nhiều người băn khoăn, việc thắp hương mùng 1 tháng 6 nhuận có khác so với các ngày mùng 1 của những tháng khác? Bởi nhiều người cho rằng đây là "tháng dư".

Tuy nhiên, trao đổi với PV, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, thắp hương mùng 1 tháng 6 nhuận năm 2025 cũng tiến hành như mọi tháng khác, không cần quá cầu kỳ. Chọn thời gian thắp hương vào khung giờ đẹp của buổi sáng sẽ giúp các thành viên trong gia đình đón nhận và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực hơn.

Ngày 1/6/2025 âm lịch rơi vào thứ Sáu, ngày 25/7/2025 dương lịch. Các khung giờ đẹp để thắp hương mùng 1, gia chủ nên chọn:

+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 – 11 giờ)

Ngoài việc thắp hương, chuyên gia cũng lưu ý nên chọn hướng xuất hành tốt để cả tháng được "thuận buồm xuôi gió". Theo đó, ngày mùng 1/6 nhuận âm lịch, hướng xuất hành tốt nên chọn là hướng Tây Bắc và Đông Nam sẽ đem lại nhiều may mắn, tài lộc. Còn các giờ xuất hành đẹp mọi người nên chọn ngày đầu tháng 6 nhuận này là: 1h-3h 13h-15h (Đại an); 3h-5h 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h, 21h-23h (Tiểu cát).

+ Không nói điều rủi ro

Nhiều người kiêng kỵ nhắc đến điều rủi trong ngày đầu tháng vì lo sợ cả tháng sẽ gặp vận xui tương ứng.

+ Tránh nói bậy, chửi tục

Lời ăn tiếng nói phản ánh văn hóa cá nhân. Đầu tháng mà nói tục chửi bậy dễ dẫn đến thị phi, xui rủi.

+ Tránh vay mượn, xuất tiền đầu tháng

Ngày đầu tháng, người Việt thường kiêng xuất tiền, trả nợ hoặc vay mượn vì cho rằng sẽ bị "dông" tài chính cả tháng.

+ Kiêng ăn một số món

Theo quan niệm dân gian, nên kiêng ăn các món như: thịt chó, cá mè, thịt vịt, mực, xôi trắng, trứng vịt… vì cho là mang đến điều xui hoặc bệnh tật.

+ Kiêng cắt tóc

Dân gian quan niệm, đầu tháng cắt tóc là "cắt lộc", dễ gặp điều không may. Vì vậy, tránh cắt tóc những ngày đầu tháng âm lịch.

Chuyên gia phong thủy chia sẻ: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Những điều kiêng kỵ đầu tháng tuy mang tính quan niệm, nhưng nếu giữ tâm an thì công việc cũng dễ thuận lợi hơn.

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Cẩn cáo!

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

Cẩn cáo!

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

GĐXH – Năm Ất Tỵ 2025 được coi là đặc biệt hiếm gặp khi có tới hai tháng 6 âm lịch. Điều này cũng khiến không ít người tin vào quan niệm dân gian cảm thấy bất an, nhưng chuyên gia phong thủy khuyên, đây là lúc nên sống chậm lại, giữ tâm an và hành xử cẩn trọng để hóa giải những điều không may nếu gặp phải.