Ngọc Trinh: 'Tôi chưa khôi phục năng lượng như trước'

Cuộc sống của Ngọc Trinh sau khi hưởng án treo Ngọc Trinh dành thời gian cho bản thân, quây quần gia đình dịp Tết Nguyên đán sau ba tháng bị tạm giam do gây rối trật tự công cộng.

Ngọc Trinh trong buổi chụp ảnh đầu tiên sau khi được tại ngoại

Ngọc Trinh cho biết sau ba tuần nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình cô đã đi làm lại. Người đẹp tiếp tục việc kinh doanh mỹ phẩm, làm mẫu ảnh. Ngọc Trinh vừa có buổi chụp ảnh đầu tiên trong năm 2024 cùng êkíp thân thiết gồm nhiếp ảnh gia Trí Nguyễn và stylist Phạm Bảo Luận.

Ngọc Trinh cho biết trong bộ ảnh đánh dấu năm mới và sự trở lại sau biến cố cô muốn xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, đằm thắm thay vì vẻ sexy, cá tính như trước đây. "Tôi kỳ vọng có một số bức ảnh đẹp thôi chứ không chụp nhiều vì năng lượng chưa khôi phục như trước. Nói chung tôi vẫn còn chậm lắm, như đang bị say máy bay nên phải làm quen, bắt nhịp lại mọi thứ từ từ", Ngọc Trinh cho hay.

Trong buổi chụp ảnh tại một studio ở TP HCM Ngọc Trinh được hàng chục cộng sự hỗ trợ mọi mặt để có những bức ảnh đẹp. Nữ người mẫu cho biết sau mọi chuyện cô vui vì vẫn được những người bạn, người em yêu thương, đồng hành. "Nghe các bạn nói thèm cảm giác được cầm máy chụp ảnh, quay video cho tôi lắm rồi tôi rất cảm động. Tôi tin rồi mình sẽ bắt nhịp cuộc sống, đưa mọi thứ trở lại như trước", Ngọc Trinh nói.

Theo chân dài quê Trà Vinh, nhờ trải qua biến cố lớn trong đời, hiện tại cô biết trân trọng hơn những gì tốt đẹp đến với mình và đón nhận cả những điều không may một cách tích cực. "Chân tôi vẫn còn mấy vết sẹo do cú ngã xe từ năm ngoài. Hồi mới bị là thời điểm vàng cần phải xức thuốc nhưng tôi không xức được. Giờ tôi đang trong quá trình điều trị sẹo, phải 3 đến 6 tháng nữa mới biết kết quả thế nào. Tôi biết ơn vì thời gian qua vẫn được nhiều người quan tâm, yêu thương, động viên", Ngọc Trinh cho biết.

Á hậu Minh Phương - quản lý của Ngọc Trinh - nói sắp tới nữ người mẫu sẽ cùng êkíp về quê nhà Trà Vinh làm từ thiện, trao những phần quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn. Theo Ngọc Trinh, tháng 8/2023, cô và các cộng sự chung công ty mỹ phẩm từng về Trà Vinh thăm hỏi những gia đình nghèo và dự định trở lại vào tháng 11/2023 để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên sau đó, vì biến cố bị bắt tạm giam và được tại ngoại vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, Ngọc Trinh chưa thể thực hiện lời hứa đúng thời gian đã định.

Hôm 2/2, trong phiên tòa kéo dài hơn 4 giờ, Ngọc Trinh và thầy dạy lái môtô của cô là ông Trần Xuân Đông bày tỏ hối hận về hành vi phạm tội của mình. Ngọc Trinh nói cô không cố ý, cố tình vi phạm, mà do bản thân hạn chế trong nhận thức pháp luật. Chỉ đến lúc bị bắt cô mới biết mình sai, hành vi có thể gây tác động xấu đến xã hội. Sau khi cân nhắc các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Ngọc Trinh một năm tù treo.

Người mẫu Ngọc Trinh.

Trước đó, Ngọc Trinh bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng theo điểm a khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự - thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức, khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Bản án xác định Ngọc Trinh không có bằng lái xe phân khối lớn (A2) nhưng từ tháng 7 đến tháng 10/2023 đã rủ Đông đến những đoạn đường giao thông công cộng trên địa bàn TP Thủ Đức để thực hiện những động tác lái môtô nguy hiểm như thả hai tay, nằm và quỳ gối trên yên... Đồng thời, Trinh phân công nhân viên, tài xế dùng điện thoại, flycam quay lại quá trình thực hiện các động tác nguy hiểm, sau đó biên tập lại và đăng trên các trang mạng cá nhân "nhằm mục đích gây sự chú ý".

Nhà chức trách xác định cô đã đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn ba triệu người theo dõi), Fanpage NGỌC TRINH (có 5,9 triệu người theo dõi) và đã có tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác. Việc bị cáo đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Ngọc Trinh và ông Trần Xuân Đông bị bắt tạm giam vào ngày 19/10/2023, được trả tự do hôm 2/2/2024.

Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Khởi nghiệp là người mẫu, năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - lấy cảm hứng từ cuộc đời mình. Năm 2019, cô đóng chính Vu quy đại náo - tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt. Phim điện ảnh gần nhất cô tham gia là Chị chị em em 2, đóng cùng Minh Hằng.