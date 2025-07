'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam 'hú vía' sự cố máy bay 23 năm trước

Gặp lại 2 NSND sau 25 năm ra mắt phim kinh điển 'Mùa ổi' GĐXH - NSND Lan Hương và NSND Bùi Bài Bình mới có dịp hé lộ hậu trường chưa từng kể của phim kinh điển “Mùa ổi”.

Chiếc xe jeep "đi mượn"

"Vua bãi rác" do Đỗ Minh Tuấn biên kịch và đạo diễn, được phát hành năm 2002. Tại thời điểm đó, Vua bãi rác nhanh chóng có được sự đón nhận của khán giả trong và ngoài nước vì đã đề cập một cách trần trụi, gai góc, sát gần với những thân phận cơ cực, nghèo khó của một bộ phận người trong xã hội. Ngoài ra, tác phẩm điện ảnh này còn được coi là dấu ấn để đời của NSƯT Võ Hoài Nam trong vai Trọng - người coi là "vua bãi rác".

Sau 23 năm, mới đây, trong "Cine7 – Ký ức phim Việt", NSƯT Võ Hoài Nam xuất hiện với vai trò khách mời, cùng ôn lại những dấu ấn đáng nhớ về bộ phim điện ảnh đình đám một thời.

Theo nghệ sĩ Võ Hoài Nam, bản thân anh không hề biết việc đạo diễn Đỗ Minh Tuấn "ấn định" anh vào vai diễn Trọng - nhân vật chính của phim từ trước đó. "Đạo diễn phát ngôn trên báo rằng tôi sẽ đóng vai Trọng mà chưa hề hỏi ý kiến tôi trước. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi nhận lời ngay vì nhân vật ấy... giống tôi quá!", nam nghệ sĩ cười.

Trích hình ảnh trong phim "Vua bãi rác" (2002).

Võ Hoài Nam thừa nhận, trong nhân vật có đủ mọi mặt: bụi bặm, giang hồ, cáu kỉnh, nhưng cũng có giây phút dịu dàng, bao dung, biết yêu thương khi gặp đúng người phụ nữ.

Đặc biệt, trong số những đạo cụ tạo nên màu sắc rất "đời" và "bụi" của bộ phim Vua bãi rác, không thể không nhắc tới chiếc xe jeep. Có một chi tiết thú vị mà ít ai biết, chiếc xe jeep xuất hiện trong phim thực chất là xe cá nhân của Võ Hoài Nam.

Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, chiếc xe được đoàn làm phim mượn để đưa vào phục vụ một số cảnh quay – một quyết định bất ngờ nhưng lại mang đến hiệu quả thị giác không ngờ. Bởi trong không gian hỗn độn, đầy rác thải và khắc nghiệt của bối cảnh bãi rác ngoại ô, hình ảnh chiếc xe jeep không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn trở thành một phần của chính nhân vật Trọng – người đàn ông sống hoang dã giữa ranh giới của sự nổi loạn và nhân văn.

Chiếc xe bụi bặm góp phần làm nổi bật phong cách sống ngang tàng, phóng khoáng và có phần bất cần của nhân vật. Võ Hoài Nam tâm sự, khi xe của mình xuất hiện trên phim, anh cảm thấy đó là "một phần máu thịt của nhân vật Trọng". Và nhờ sự hiện diện của chiếc xe, nhân vật không chỉ hiện lên sống động trong mắt khán giả mà còn khiến chính anh cảm thấy gần gũi hơn với vai diễn, như thể mang theo một mảnh đời thật của mình vào từng thước phim.

Nghệ sĩ Ưu tú Võ Hoài Nam bên chiếc xe jeep từng được đưa lên phim "Vua bãi rác". Ảnh: VTV

"Hú vía" khoảnh khắc suýt gặp nạn khi thực hiện cảnh quay với trực thăng

Ngoài ra, một trong những kỷ niệm khó quên nhất của đoàn phim là cảnh quay hoành tráng có sự xuất hiện của một chiếc trực thăng - một điều không thường thấy trong các phim điện ảnh Việt thời điểm đầu những năm 2000.

Thế nhưng nam nghệ sĩ tiết lộ một kỷ niệm hậu trường chưa từng công bố – khoảnh khắc suýt gặp nạn khi thực hiện cảnh quay với trực thăng khiến cả đoàn phim "hú vía".

"Tôi nhìn thấy trực thăng là linh cảm có chuyện không ổn. Tôi có cảm giác nó sẽ bay quá cao hoặc xoáy gió mạnh. Lúc đó tôi mới nói với phi công rằng: 'Bay thấp thôi anh ơi, đừng cao quá, quần chúng đông lắm, nguy hiểm lắm'", NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ trong chương trình.

Theo lời kể của nam nghệ sĩ, cảnh quay khi ấy là một trong những phân đoạn hoành tráng nhất phim – tái hiện "đám cưới trong mơ" giữa bãi rác. Để tạo hiệu ứng thị giác sinh động và mang tính biểu tượng, đoàn phim quyết định huy động một chiếc trực thăng thật, kết hợp cùng hàng chục diễn viên quần chúng và đạo cụ dân dã như lông gà, lông vịt được tung lên không trung để mô tả một đám cưới mang màu sắc "đời".

Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới đã xảy ra sau đó không lâu. Ngay khi cảnh quay kết thúc, chiếc trực thăng bất ngờ dừng hoạt động giữa không trung. "Trực thăng đột ngột chết máy. Tất cả mọi người đều đứng tim. Nếu nó rơi thì hậu quả không biết thế nào", NSƯT Võ Hoài Nam kể lại.

“Trực thăng đột ngột chết máy. Tất cả mọi người đều đứng tim. Nếu nó rơi thì hậu quả không biết thế nào”, NSƯT Võ Hoài Nam kể lại cảnh quay trong "Vua bãi rác".

Sự cố được xác định là do các vật thể bay – cụ thể là lông gà, lông vịt – bị hút vào cánh quạt máy bay trong lúc xoáy gió, gây kẹt trục và làm động cơ không thể hoạt động tiếp. Rất may, nhờ vào sự tỉnh táo và xử lý kịp thời của phi công, chiếc trực thăng đã hạ cánh an toàn, không gây ra thương tích nào. Nhưng với những người có mặt khi đó, đặc biệt là NSƯT Võ Hoài Nam, cảm giác thót tim ấy vẫn còn nguyên vẹn sau hơn 20 năm.

"Đó là cảnh quay tôi không bao giờ quên. Nó đẹp trên phim, nhưng hậu trường thì là một pha hú hồn thật sự. Cũng may là tôi nhắc trước chứ không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra", anh bày tỏ.

Khép lại buổi trò chuyện, NSƯT Võ Hoài Nam không giấu được xúc động khi nhắc đến những tháng ngày sống cùng nhân vật Trọng và đội ngũ đoàn phim. "Vua bãi rác" với tôi không chỉ là một vai diễn. Đó là thanh xuân, là máu, là mồ hôi, là ký ức không thể nào phai. Và nếu được làm lại, tôi vẫn muốn sống thêm một lần nữa giữa bãi rác ấy, để yêu, để nhớ, để diễn hết mình", anh trải lòng.

“Vua bãi rác" với tôi không chỉ là một vai diễn. Đó là thanh xuân, là máu, là mồ hôi, là ký ức không thể nào phai. Và nếu được làm lại, tôi vẫn muốn sống thêm một lần nữa giữa bãi rác ấy, để yêu, để nhớ, để diễn hết mình”, nghệ sĩ Võ Hoài Nam trải lòng.