Ngôi nhà nhỏ nằm bình yên trong thành phố lớn khiến nhiều người dừng lại ngắm nhìn

Góc phố nhỏ ở Thượng Hải này khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng sẽ phải dừng lại đôi ba phút và ngắm nhìn mọi thứ, dù có bận đến mấy. Được biết, góc này là khu vườn do Chen Yingying tự sắp xếp cho mình.

Khu vườn hệt như chốn thần tiên ngoài đời thực.

Yingying là một nông dân trồng hoa. Dù chỉ là để giải trí hàng ngày nhưng khu vườn do cô tự tay chăm sóc đã khiến Yingying có một cuộc sống cân bằng.

Toàn bộ quá trình để có 1 khu vườn trong mơ của Yingying diễn ra tự nhiên như chồi non mọc lên từ mặt đất.

Khi dịch SARS hoành hành vào năm 2003, Yingying đã tìm được một ngôi nhà có khoảng sân rộng và chan hòa ánh nắng ở ngoại ô Thượng Hải.

Yingying bắt đầu bằng việc tìm nhà cho những chú chó của cô.

Khi có sân, tôi muốn trồng một ít hoa và cây. Yingying nói: "Bố tôi thích trồng hoa và cây cối, tôi cũng thường thế nhưng lại không đủ kinh nghiệm… Càng tìm hiểu về việc làm vườn lại càng bối rối. Càng ngày càng có nhiều thắc mắc nảy sinh nên tôi ghi chép và đặt câu hỏi với các chuyên gia trên mạng, đến mức quên ăn quên ngủ".

Nhớ lại khoảng thời gian đó, cô có cảm giác như mình là một sinh viên mới tốt nghiệp ngành làm vườn. Trong quá trình tìm hiểu, cô bắt đầu thực sự yêu thích việc làm vườn.

Để tìm hiểu thêm về nghề làm vườn, Yingying bắt đầu học và tìm hiểu thêm kiến thức từ những người đam mê làm vườn từ khắp mọi miền đất nước. Họ đến từ Hà Lan, Vương quốc Anh và Nhật Bản và bắt đầu tìm hiểu đặc điểm cũng như phong cách của những khu vườn tư nhân ở nước ngoài.

Đối với cô, thực vật là cuộc sống, là gia đình, là tình bạn, chúng bên nhau mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế diễn ra bình yên và viên mãn.

Hóa ra việc chăm sóc một khu vườn không hề dễ dàng như tưởng tượng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Cô sợ độ cao, nhưng mỗi năm cô đều có dũng khí trèo lên nơi cao để cắt tỉa và chăm sóc các loài cây cối, hoa lá có mặt trong khu vườn của mình.

Khu vườn không lớn nhưng ngay cả góc nhỏ cũng có thể rực rỡ, bởi vẻ đẹp nằm ở tấm lòng.

Yingying phải làm việc trong vườn ít nhất hai giờ mỗi ngày, thay chậu và thêm đất, cô thường tự mình bưng những chậu hoa nặng, trèo lên leo xuống và phải đảm bảo không làm tổn thương những bông hoa mỏng manh. Vậy nên, trầy xước là chuyện thường tình, thậm chí có khi phải làm những việc không dám nhưng vẫn phải làm.

Mỗi buổi sáng, Yingying sẽ tiến hành cắt tỉa, làm cỏ, tưới nước, xới đất và lần lượt nhổ các loài cây dại.

Hầu hết những người sống thiên về tình cảm và có chất lãng mạn đều hay hoài niệm, Yingying cũng không ngoại lệ. Những viên ngói ẩn giữa hoa cỏ là những món đồ cũ còn sót lại khi ngôi nhà cũ được chuyển đi. Đối với Yingying, ấn tượng mà cô luôn nhớ mỗi khi rời khỏi nhà là hình ảnh bố mẹ vẫy tay chào cô qua những mái ngói. Và khi cô trở về nhà, thứ đầu tiên cô nhìn thấy cũng chính là dãy ngói cổ kính đó.

Giờ đây, những tấm ngói cổ đó tiếp tục đóng vai trò là "vị thần bảo trợ" cho khu vườn của Yingying, giúp khung cảnh trở nên đẹp hơn.

Yingying không sống cô lập trong "vương quốc vườn tược" của mình, trái lại, cô thích giao lưu với những người yêu cây cỏ và chia sẻ hạt giống hoa với hàng xóm.

Ngồi bên hiên uống trà chiều là giây phút thoải mái, hạnh phúc nhất. Khi đó, cô có thể vừa uống trà vừa cảm nhận vẻ đẹp của sân vườn, ngửi mùi thơm say đắm của cỏ cây từ ngoài bay vào.

Vào một ngày mưa, cầm tách trà nóng trên tay, bạn chẳng nghĩ ngợi gì mà chỉ nhìn những hạt mưa ngoài mái hiên chạm vào lá xanh, thỉnh thoảng vài hạt mưa vỡ vụn sẽ tạt vào. Cả khu vườn khi đó sẽ tràn ngập hương thơm của cây thông và cây bách.

Phía ngoài vườn sau là một dòng sông. Bên kia sông là đồng cỏ xanh tươi, ngoại trừ những người làm vườn đến chăm sóc bãi cỏ 365 ngày một năm, xung quanh không có thêm bất kì ai khác, vô cùng vắng lặng.

Thường xuyên nhận được lòng tốt của người lạ có lẽ là phần thưởng bất ngờ nhất mà Yingying nhận được kể từ khi chăm sóc khu vườn của mình. Gần đây, chú chó Yiwang sức khỏe không tốt, một đứa trẻ đã gửi một bức thư rất dài và nói rằng luôn có thể nhận được năng lượng tích cực từ Yingying. Khi biết Yiwang sức khỏe không tốt, cậu ấy đã không biết phải làm gì, thay vào đó chỉ gửi vài dòng nhắn yêu thương và hy vọng mọi thứ sẽ sớm tốt đẹp trở lại.



Lựa chọn sống cả đời với hoa cỏ, chó cưng cũng là một niềm vui và hạnh phúc giản dị.

Ngoài việc chăm sóc khu vườn, Yingying còn thích chia sẻ những câu chuyện về hoa và chó của mình trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng cô sẽ được yêu cầu viết bản thảo cho các tạp chí. Cuộc sống như thế này thật yên bình và viên mãn, như chính cô đã nói: "Có lẽ đúng như những gì tôi nghe được. Tôi không thể chọn nơi để sống, nhưng lại có thể tự mình chọn cách sống."



Yingying cho biết: "Tôi thực sự có thể mô tả thế giới nội tâm của mình thông qua việc làm vườn. Dù chuyên môn làm vườn của tôi còn rất non nớt nhưng sự say mê và niềm đam mê làm vườn của tôi cũng đủ bù đắp cho điều đó. Tôi rất may mắn khi được sống một cuộc đời hệt như trong trí tưởng tượng của mình. Thực sự, được sống bình yên và giản dị như thế này thật tuyệt vời".