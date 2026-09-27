Ngư dân câu được cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng 336 kg

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ nặng khoảng 336,6 kg mới được đánh bắt và đưa vào cảng Whitby, Anh.

Thủy thủ đoàn tàu đánh cá Dominator đánh bắt con cá và đưa về cảng Whitby hôm 17/8. Đây là lần đầu tiên loài cá này được đưa vào cảng kể từ năm 1939.

Nhiếp ảnh gia địa phương Glenn Kilpatrick có mặt khi tàu cập cảng và nhận thấy con tàu nghiêng đáng kể sang một bên do sức nặng của con cá, theo The Sun.

Con cá ngừ vây xanh nặng gần 340kg. Ảnh: Ceri Oakes/Telegraph

Whitby từng nổi tiếng với hoạt động câu cá lớn và hiện vẫn giữ kỷ lục Anh về cá ngừ vây xanh được câu bằng cần và dây. Năm 1933, một con cá ngừ vây xanh nặng khoảng 386kg từng được đánh bắt tại đây.

Cá ngừ vây xanh từng biến mất khỏi vùng biển ven bờ Anh do nguồn cá trích - thức ăn chính của chúng - suy giảm vì đánh bắt quá mức. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm qua, loài này đã quay trở lại với số lượng lớn ở vùng biển ngoài khơi Devon và Cornwall.

Theo quy định của Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn Anh (Defra), chỉ một số tàu được cấp phép đánh bắt cá ngừ vây xanh.

Theo tài liệu khoa học, cá ngừ vây xanh được tìm thấy chủ yếu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, mỗi con cân nặng trung bình khoảng 150 kg, có thể sống đến 40 năm và ở độ sâu hơn 1.200 m. Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương to nhất có thể nặng 450 kg. Đây là loài cá quý, dùng chế biến món sushi và sashimi ở Nhật Bản, 80% lượng cá này được người Nhật tiêu thụ.

Được biết, một con cá ngừ vây xanh đã được bán với mức giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) trong phiên đấu giá đầu tiên của năm 2026 tại chợ cá Toyosu (Tokyo). Con cá ngừ nặng 243kg, được đánh bắt ngoài khơi vùng Oma, tỉnh Aomori (Đông Bắc Nhật Bản) đã thuộc về Tập đoàn Kiyomura - đơn vị vận hành chuỗi nhà hàng sushi Sushizanmai nổi tiếng.

Minh Hoa (t/h theo Vietnamnet, Nhân Dân, Tuổi Trẻ)