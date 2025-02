Người dân nườm nượp đến cầu an đầu năm ở Phủ Dầy, Nam Định

Trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, NNƯT Trần Thị Huệ, Thủ phủ nhang Phủ Chính (Tiên Hương) - Phủ Dầy cho biết, người dân đến dâng lễ, cầu an từ đầu năm mới nhưng ít. Đến sáng nay (mùng 5 Tết), Phủ Chính ghi nhận đông đảo người dân, du khách đến cầu an, cầu may mắn trong năm 2025.