Người đàn ông 34 tuổi máu đục như sữa vì viêm tụy cấp thừa nhận 2 thói quen cần từ bỏ sớm

Người phụ nữ ở Phú Thọ đang khỏe mạnh thì viêm tụy cấp, mỡ máu cao 37 lần, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Người phụ nữ bị viêm tụy cấp có mỡ máu cao gấp 37 lần, men tụy tăng cao gấp 2,5 lần cho biết: "Tôi vốn nghĩ mình khỏe mạnh, người cũng thuộc dạng hơi gầy nên chưa từng đi khám sức khỏe hay kiểm tra mỡ máu..."

Mới đây, một người đàn ông 34 tuổi họ Trương (ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã đến phòng cấp cứu sau khi bị đau dữ dội vùng dưới xương ức ngay trong đêm. Chụp CT cho thấy dấu hiệu rõ ràng của viêm tụy cấp. Dù đã được điều trị bằng thuốc, cơn đau bụng của anh vẫn không thuyên giảm.

Khi điều dưỡng lấy máu xét nghiệm, toàn bộ mẫu máu đều có màu vàng đục như sữa, biểu hiện đặc trưng của máu nhiễm mỡ nặng. Kết quả phân tích cho thấy:

- Cholesterol toàn phần: 13,41 mmol/L (vượt gần 3 lần ngưỡng cho phép dưới 5,18 mmol/L).

- Triglyceride (mỡ máu trung tính): 44,59 mmol/L, cao gấp hơn 20 lần mức bình thường.

Ảnh minh họa

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm tụy cấp do tăng mỡ máu (Hyperlipidemic Pancreatitis) - một biến thể nặng của viêm tụy, buộc phải chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU) để tiến hành lọc huyết tương khẩn cấp nhằm loại bỏ chất độc và mỡ trong máu.

Sau 2 ngày được đội ngũ bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực, theo dõi chặt chẽ và thực hiện lọc huyết tương tại giường bệnh, các chỉ số của bệnh nhân bắt đầu ổn định: Cholesterol giảm còn 5,38 mmol/L; Triglyceride giảm còn 8,56 mmol/L, bệnh nhân sau đó được chuyển về phòng điều trị thường.

Theo các chuyên gia, viêm tụy cấp do tăng triglyceride máu xảy ra khi mức triglyceride vượt 11,3 mmol/L (hoặc 1000 mg/dL). Dù chỉ chiếm khoảng 1-14% tổng số ca viêm tụy cấp, đây lại là nhóm dễ tiến triển thành viêm tụy nặng, đa cơ quan suy, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ đánh giá trường hợp của anh Trương có liên quan chặt chẽ đến lối sống và thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài:

Dấu hiệu của viêm tụy cấp

Đau bụng

Biểu hiện chính của viêm tụy cấp là một cơn đau bụng dữ dội. Cơn đau dữ dội, mức độ đau tăng dần sau 10 - 20 phút và có thể kéo dài đến nhiều giờ.

Đau có thể lan ra sau lưng, đau tăng lên sau khi ăn. Đau giảm khi nghiêng người về phía trước hoặc nằm co người lại (nghiêng, đầu co xuống gối, gối co lên). Nằm ngửa, ho, cử động mạnh và thở sâu đau tăng lên. Đây chính là biểu hiện dễ nhầm lẫn với các triệu chứng của các bệnh lý khác như đau dạ dày, đau ruột thừa…

Người bệnh có biểu hiện buồn nôn

Đa số đều có biểu hiện nôn, nôn ra nhiều nước, nhưng nôn vẫn không làm giảm đau bụng. Nếu không tìm được nguyên nhân gây nôn, cần nghĩ đến viêm tụy.

Ngoài ra, viêm tụy cấp còn có các biểu hiện như: Tiêu chảy, khó tiêu, sốt, vàng da, vàng mắt, nhịp tim nhanh, thở nhanh nông...

Nhiễm trùng, nhiễm độc

Khi bị viêm tụy cấp nặng, người bệnh sẽ có những biểu hiện như: Nhiễm trùng, nhiễm độc, mệt mỏi, lừ đừ, môi khô, lưỡi bẩn. Ngoài ra, có các biểu hiện mất nước: Môi khô, khát nhiều, mắt trũng...;

Dấu hiệu sốc

Tay chân lạnh, huyết áp thấp, mạch nhanh…; suy hô hấp: mệt khó thở, SpO2 giảm; da đổi màu xanh tím vùng quanh rốn (dấu hiệu Cullen), hoặc da đổi màu xanh tím vùng hông trong viêm tụy thể xuất huyết…

Các phương pháp phòng ngừa bệnh viêm tụy

Để phòng ngừa viêm tuỵ, bác sĩ khuyên người dân nên:

-Hạn chế uống rượu, bia, thuốc lá

- Ăn uống khoa học, sạch sẽ để tránh nhiễm ký sinh trùng

- Hạn chế ăn mặn, ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều chất béo

- Nếu mắc bệnh đái tháo đường, mỡ máu, sỏi mật cần quản lý tốt bệnh nền và nên thăm khám định kỳ để tránh biến chứng gây viêm tuỵ.