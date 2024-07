Người đàn ông đốt nhà rồi ngăn cản lính cứu hỏa khiến 3 con nhỏ chết cháy

Một vụ hỏa hoạn bi thảm xảy ra tại ngoại ô phía Tây Sydney, Úc, khiến 3 trẻ em thiệt mạng và nhiều người bị thương. Chính cha của 3 đứa trẻ đã phóng hỏa đốt căn nhà của gia đình mình.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 1h ngày 7/7, Dean Heasman (29 tuổi) đốt căn nhà ở Lalor Park, nơi anh ta sống cùng bạn gái Stacey Gammage (29 tuổi) và 7 đứa con của họ, đứa bé nhất mới 10 tháng tuổi, lớn nhất 11 tuổi.

Khi thấy hỏa hoạn bùng phát, người hàng xóm là Jarrod Hawkins can đảm lao vào ngôi nhà đang cháy và cứu được 4 đứa trẻ gồm ba bé trai 4 tuổi, 7 tuổi, 11 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Ba đứa trẻ khác không may thiệt mạng, bao gồm bé gái 10 tháng tuổi và hai bé trai 6 và 3 tuổi.

Trả lời phỏng vấn của báo đài địa phương, người hàng xóm mô tả bi kịch này là "không thể cứu vãn".

Dean Heasman chụp ảnh cùng con và bạn gái mình trước khi tự tay phóng hỏa đốt nhà.

Damien Dubois - một người hàng xóm khác - kể lại rằng khi các con của Dean Heasman được cứu ra ngoài, cậu bé 11 tuổi có đôi tay bị bỏng nói với anh: "Bố muốn giết cháu. Cháu suýt chết". Damien cho biết một trong những đứa con của Dean Heasman mắc chứng tự kỷ.

Cảnh sát trưởng Danny Doherty thuộc Đội điều tra án mạng bang New South Wales cho biết trong cuộc họp báo rằng Dean Heasman đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngộ độc khói. Nhân viên cảnh sát tại hiện trường báo cáo rằng người đàn ông này liên tục hét lên "Để tôi chết ở đây", đồng thời ngăn cản hàng xóm, cảnh sát và lính cứu hỏa vào giải cứu bọn trẻ. Không chỉ thế, gã còn cố tình đẩy các con vào lại trong nhà, không cho các bé trốn thoát, rõ ràng có ý định sát hại các con.

Stacey Gammage - mẹ của những đứa trẻ, bị thương do hít phải khói độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do mất 3 con, cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, đang được điều trị bằng thuốc an thần.

Dean Heasman không có tiền án tiền sự hay lịch sử bạo lực gia đình; nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Cảnh sát địa phương kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với họ. Bên cạnh đó, Cảnh sát trưởng Danny Doherty ca ngợi hành động can đảm cứu người của người hàng xóm Jarrod Hawkins và các sỹ quan cảnh sát.