Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện ung thư vòm họng từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

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GĐXH - Nghẹt mũi kéo dài, ù tai, tưởng do viêm xoang, bà Xinh, 57 tuổi, đi khám và phát hiện mắc ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa, không biệt hóa.

Nghẹt mũi, ù tai kéo dài, người phụ nữ phát hiện khối u vòm họng 4 cm

Bà Xinh, 57 tuổi, thường xuyên nghẹt mũi, ù tai nhưng nghĩ các triệu chứng này liên quan đến tiền sử viêm xoang. Bà điều trị theo từng đợt cấp nhưng gần đây, tình trạng không cải thiện dù đã uống thuốc, thậm chí thường xuyên khó thở nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám.

Theo thông tin từ bệnh viện, bà Xinh không ho, không sốt, không sụt cân. Qua nội soi tai mũi họng, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, phát hiện khối u vùng vòm họng và hốc mũi có kích thước khoảng 4 cm.

Ngoài ra, kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bà Xinh bị tắc phức hợp lỗ ngách xoang, khí hóa cuốn mũi giữa bên trái kèm tụ dịch trong phần khí hóa, dày niêm mạc các xoang hàm, sàng, bướm, xơ dày thành xoang hàm trái và xoang bướm hai bên.

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện ung thư vòm họng từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua - Ảnh 1.

GS Chung Thủy (phải) đang quan sát qua nội soi, phẫu thuật cắt u cho bà Xinh. Ảnh: BVCC

GS Chung Thủy chẩn đoán bà Xinh có u vòm, u hốc mũi và viêm đa xoang nhầy mủ, chỉ định lấy mẫu mô sinh thiết. Kết quả ban đầu cho thấy tình trạng viêm loét mạn tính kèm hoại tử sinh mủ lan rộng, nghi tổn thương ác tính.

Người bệnh sau đó được chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ khối u vòm và u hốc mũi, lấy mẫu gửi giải phẫu bệnh.

Phẫu thuật khối u lớn, kết quả xác định ung thư vòm họng

Theo GS Chung Thủy, ca phẫu thuật phức tạp do vòm họng nằm sâu, không gian hẹp, sát nền sọ và gần nhiều mạch máu, dây thần kinh quan trọng. Khối u lại giàu mạch máu nuôi nên nguy cơ chảy máu trong mổ cao.

Để hạn chế chảy máu, ê-kíp đốt động mạch bướm khẩu cái trái - động mạch chính cấp máu cho vùng mũi và vòm họng. Sau đó, các bác sĩ sử dụng máy cắt hút đốt Coblator, ứng dụng kỹ thuật Coblation, vừa cắt hút khối u vừa cầm máu cho người bệnh.

Kết quả giải phẫu bệnh kết hợp nhuộm hóa mô miễn dịch xác định khối u là ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa, không biệt hóa, giai đoạn T2N0.

"Đây là giai đoạn u đã lan mạnh ra ngoài vòm họng, song may mắn chưa di căn hạch cổ, tiên lượng điều trị tốt", GS Chung Thủy nói.

Sau phẫu thuật, bà Xinh được xây dựng chế độ dinh dưỡng riêng, sức khỏe dần ổn định. Người bệnh tái khám đúng hẹn, vùng vòm mũi lành thương tốt. Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bà được chỉ định xạ trị.

Đến nay, sau hơn 3 tháng tuân thủ phác đồ xạ trị cá thể hóa, bà Xinh giảm rõ tình trạng đau lưỡi, khô họng do xạ trị, tăng cân, ăn uống cải thiện, tiêu tiểu bình thường và sức khỏe ổn định.

Ung thư vòm họng dễ bị nhầm với viêm mũi xoang

Ung thư vòm họng là bệnh lý ác tính khởi phát từ các tế bào biểu mô ở vòm họng, phần trên cùng của họng, nằm phía sau mũi. Các yếu tố nguy cơ được đề cập gồm nhiễm virus Epstein-Barr (EBV), yếu tố di truyền, tiền sử gia đình, thói quen ăn nhiều cá muối, thực phẩm muối chua, lên men, hút thuốc, uống rượu và tiếp xúc hóa chất, khói bụi nghề nghiệp.

Theo GS Chung Thủy, ung thư vòm họng là loại ung thư nhạy với xạ trị, tế bào ung thư có thể bị tiêu diệt bởi tia xạ và khối u thường thu nhỏ rõ sau điều trị. Nếu phát hiện sớm, tiên lượng bệnh có thể rất tốt; tỷ lệ sống sau 5 năm ở giai đoạn sớm có thể đạt trên 80-90%.

Tuy nhiên, bệnh dễ bị bỏ sót do các triệu chứng ban đầu như nghẹt mũi, ù tai thường bị nhầm với viêm mũi xoang, như trường hợp bà Xinh.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bị nghẹt mũi một bên kéo dài, ù tai, đặc biệt khi điều trị viêm xoang không cải thiện, nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng và nội soi vòm họng sớm để xác định nguyên nhân, phát hiện tổn thương nếu có và điều trị kịp thời.

Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện ung thư vòm họng từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua - Ảnh 2.Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.

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