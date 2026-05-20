Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân

Thứ tư, 15:00 20/05/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.

Cháo dinh dưỡng, súp và xốt lỏng

Đây là những món ăn "cứu cánh" cho người bệnh bị đau họng nặng hoặc khít hàm. Cháo nên được nấu nhừ và có thể xay nhuyễn cùng với các loại thịt, cá. Các loại súp như súp gà, súp bí đỏ hay súp kem nấm cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất ở dạng lỏng, rất dễ nuốt.

Việc sử dụng thêm các loại nước xốt như xốt trắng, xốt cà chua mịn hoặc nước dùng từ xương hầm khi chế biến các món khác sẽ giúp thực phẩm trơn hơn, giảm ma sát gây đau khi đi qua vùng vòm họng đang bị viêm loét.

Tăng cường dinh dưỡng từ sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa và sữa chua là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và rất dễ tiêu thụ. Sữa chua không chỉ cung cấp canxi mà còn chứa các lợi khuẩn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch đường ruột.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân - Ảnh 1.

Các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành cũng là lựa chọn thay đổi vị giác tốt.

Các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành cũng là lựa chọn thay đổi vị giác tốt. Đối với những người bị sụt cân nhiều, các bác sĩ có thể chỉ định thêm các loại sữa chuyên biệt dành cho bệnh nhân ung thư để đảm bảo đủ năng lượng trong một đơn vị thể tích nhỏ.

Chia nhỏ bữa ăn và ưu tiên thực phẩm mềm

Thay vì ăn ba bữa chính như người bình thường, bệnh nhân nên chia nhỏ thành 5 đến 6 bữa mỗi ngày. Việc chia nhỏ này giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và giảm áp lực cho vùng họng vốn đang bị đau rát.

Thực phẩm cần được chế biến dưới dạng mềm, mịn, hoặc băm nhỏ. Bạn nên ưu tiên các phương pháp nấu như hầm, ninh, hoặc hấp để giữ được độ ẩm cho thực phẩm.

Một mẹo nhỏ là có thể sử dụng thêm các loại dầu thực vật như dầu oliu, dầu hướng dương vào món ăn để tăng cường năng lượng mà không làm tăng khối lượng thực phẩm cần nạp vào.

Thịt nạc, cá, trứng và gia cầm

Protein là thành phần thiết yếu để tái tạo các mô bị tổn thương. Hãy chọn phần thịt nạc, loại bỏ mỡ và da. Cá là nguồn đạm tuyệt vời vì thịt cá mềm và dễ tiêu hóa hơn thịt gia súc.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân - Ảnh 2.

Gia cầm như gà, vịt nên được hầm kỹ cho đến khi thịt tự tách xương.

Trứng có thể chế biến dưới dạng hấp hoặc đúc thịt băm nhuyễn để tạo độ mềm. Gia cầm như gà, vịt nên được hầm kỹ cho đến khi thịt tự tách xương. Nếu người bệnh quá chán ăn, có thể thay thế một phần đạm động vật bằng đạm thực vật từ các loại đậu đỗ nhưng cần được xay mịn để tránh gây vướng cổ.

Nước ép rau củ và trái cây không chứa axit

Nước ép là nguồn cung cấp vitamin dồi dào mà không cần phải nhai. Tuy nhiên, cần chọn các loại quả có tính kiềm hoặc trung tính như đu đủ, dưa hấu, bơ, dưa gang.

Nước ép cà rốt hay nước ép táo cũng rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe. Việc uống nước ép thường xuyên còn giúp cung cấp thêm độ ẩm cho khoang miệng, làm dịu đi cảm giác khô khốc do tác dụng phụ của xạ trị gây ra.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân - Ảnh 3.

Nước ép là nguồn cung cấp vitamin dồi dào mà không cần phải nhai.

Lưu ý nên uống từng ngụm nhỏ và tránh sử dụng ống hút nếu vùng miệng đang có nhiều vết loét sâu.

Bổ sung cải ngọt, rau bina, súp lơ xanh và các loại ngũ cốc dễ tiêu

Các loại rau màu xanh đậm như cải ngọt, rau bina chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và sắt, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu thường gặp ở bệnh nhân ung thư. Súp lơ xanh giàu hợp chất có khả năng hỗ trợ kìm hãm tế bào ác tính.

Các loại ngũ cốc như yến mạch, bột mì nặn mềm hoặc cơm nát cũng là nguồn tinh bột quan trọng cung cấp năng lượng. Hãy xay nhỏ rau hoặc nấu thật nhừ cùng với các món canh để bệnh nhân dễ dàng tiếp nhận.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân - Ảnh 4.Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng

GĐXH - Những người nhiệt miệng cần tuyệt đối kiêng cữ các nhóm thực phẩm sau đây để tình trạng nhiệt miệng suy giảm, vết loét nhanh lành và không tái đi tái lại nhiều lần.

Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân - Ảnh 5.Ung thư không nên ăn gì?

GĐXH - Người bệnh ung thư nên kiêng hoặc hạn chế các loại thực phẩm sau: Món ăn chiên rán, chế biến sẵn; thức ăn cứng, chua, cay, khó tiêu hóa; thức ăn chứa nhiều cồn, gia vị, muối, đường, chất béo bão hòa, nấm mốc…

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng

Các nhóm thực phẩm tuyệt đối cần kiêng cữ khi bị nhiệt miệng

Bỏ túi ngay bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng, nhanh, tiện mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng

Bỏ túi ngay bí quyết nấu ăn bằng lò vi sóng, nhanh, tiện mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Ung thư không nên ăn gì?

Ung thư không nên ăn gì?

Mẹo lựa chọn rau củ tốt cho bệnh nhân ung thư

Mẹo lựa chọn rau củ tốt cho bệnh nhân ung thư

Cùng chuyên mục

Chồng Hoa hậu Khánh Vân trở thành người chiều vợ hết nấc, nấu đủ món 'trên rừng dưới biển', dư luận đồng loạt chuyển sang khen

Chồng Hoa hậu Khánh Vân trở thành người chiều vợ hết nấc, nấu đủ món 'trên rừng dưới biển', dư luận đồng loạt chuyển sang khen

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH - Nhiếp ảnh gia Nguyễn Long dành thời gian nấu nhiều món ngon từ bún mắm, bún bò đến cơm tấm, beef steak, được Khánh Vân khen 'ngon chấn động'.

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Người bị ung thư vòm họng nên ăn gì, kiêng gì để giảm nuốt nghẹn?

Ăn - 8 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn các loại thực phẩm khoa học có thể giúp kích thích vị giác, người bệnh ăn ngon miệng hơn và tăng cảm giác thèm ăn. Nhờ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Đang mùa mận, thả ngay vài quả vào nồi canh cá nấu riêu kiểu này, vị chua thanh thoát át sạch mùi tanh

Đang mùa mận, thả ngay vài quả vào nồi canh cá nấu riêu kiểu này, vị chua thanh thoát át sạch mùi tanh

Ăn - 8 giờ trước

Mùa hè là mùa của những loại quả chua nhiệt đới, và việc đưa chúng vào không gian bếp chính là sự sáng tạo tuyệt vời của người nội trợ.

5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

5 cách nấu ăn âm thầm làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư mà nhiều gia đình vẫn duy trì mỗi ngày

Ăn - 23 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo chính cách nấu nướng mới là yếu tố âm thầm quyết định nguy cơ béo phì, tim mạch, thậm chí ung thư.

Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?

Món tấm cơm chay mà Hồ Quỳnh Hương làm đãi chồng có gì đặc biệt?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Món cơm tấm full topping gồm sườn - bì - chả thuần chay cùng trứng ốp la và đồ chua của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương được ông xã khen tấm tắc.

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Đau mắt hột kiêng ăn gì để nhanh khỏi và ngăn ngừa sẹo giác mạc?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Việc hiểu rõ đau mắt hột kiêng ăn gì, thực phẩm cần tránh khi đau mắt hột sẽ giúp người bệnh lựa chọn đúng loại thực phẩm, tránh những tác động không tốt đến sức khỏe mắt.

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - "Cả nhà ngồi ăn ngon là người đứng bếp lại vui ngang", - chị Đinh Phương Thảo chia sẻ về các bữa ăn nhà mình.

Mì trộn zhajiangmian, trà đào Mixue 'cháy hàng' sau bữa ăn của tỷ phú Jensen Huang

Mì trộn zhajiangmian, trà đào Mixue 'cháy hàng' sau bữa ăn của tỷ phú Jensen Huang

Ăn - 1 ngày trước

Nhờ hiệu ứng từ tỷ phú Jensen Huang, doanh số của món mì trộn Bắc Kinh zhajiangmian cùng trà ô long đào giá bình dân đều tăng vọt.

Chế độ dinh dưỡng cho người ung thư vú: Ăn gì để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát?

Chế độ dinh dưỡng cho người ung thư vú: Ăn gì để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Người bệnh bị ung thứ vú cũng cần quan tâm đến việc xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh để hỗ trợ quá trình điều trị và phục hồi. Dưới đây là một số định hướng chung giúp xây dựng thực đơn dinh dưỡng cân đối cho người bệnh ung thư vú.

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Không phải hải sản đắt đỏ, cá chạch được bán nhiều ở chợ Việt được xem là “sâm nước”. Món ăn chế biến từ cá này bổ dưỡng giúp tăng cường thể lực, hỗ trợ sinh lý nam giới và rất tốt cho người trung niên.

Xem nhiều

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

6 mâm cơm gia đình vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhìn là thấy mê

Ăn

GĐXH - "Cả nhà ngồi ăn ngon là người đứng bếp lại vui ngang", - chị Đinh Phương Thảo chia sẻ về các bữa ăn nhà mình.

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư

Ăn quả này vào mỗi buổi sáng cũng đủ trẻ hóa, điều chỉnh cao huyết áp, ngừa ung thư

Ăn
Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Loại cá bình dân bán đầy chợ Việt được ví như “sâm nước”, làm đủ món ngon cực hợp cho nam giới tuổi trung niên

Ăn
Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

Người Hà Nội hối hả đi ăn món ăn đặc sản này vì sợ hết

Ăn
Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa giúp giảm đau hiệu quả khi nhiệt miệng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top