Thực đơn cho người ung thư vòm họng: 7 ngày ăn ngon, dễ nuốt, không lo sụt cân
GĐXH - Xây dựng thực đơn cho người ung thư vòm họng cần tuân thủ nguyên tắc: lỏng, mềm, dễ tiêu và giàu năng lượng. Dưới đây là những gợi ý cụ thể để đa dạng hóa bữa ăn hàng ngày.
Cháo dinh dưỡng, súp và xốt lỏng
Đây là những món ăn "cứu cánh" cho người bệnh bị đau họng nặng hoặc khít hàm. Cháo nên được nấu nhừ và có thể xay nhuyễn cùng với các loại thịt, cá. Các loại súp như súp gà, súp bí đỏ hay súp kem nấm cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất ở dạng lỏng, rất dễ nuốt.
Việc sử dụng thêm các loại nước xốt như xốt trắng, xốt cà chua mịn hoặc nước dùng từ xương hầm khi chế biến các món khác sẽ giúp thực phẩm trơn hơn, giảm ma sát gây đau khi đi qua vùng vòm họng đang bị viêm loét.
Tăng cường dinh dưỡng từ sữa và các sản phẩm từ sữa
Sữa và sữa chua là những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao và rất dễ tiêu thụ. Sữa chua không chỉ cung cấp canxi mà còn chứa các lợi khuẩn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch đường ruột.
Các loại sữa hạt như sữa hạnh nhân, sữa đậu nành cũng là lựa chọn thay đổi vị giác tốt. Đối với những người bị sụt cân nhiều, các bác sĩ có thể chỉ định thêm các loại sữa chuyên biệt dành cho bệnh nhân ung thư để đảm bảo đủ năng lượng trong một đơn vị thể tích nhỏ.
Chia nhỏ bữa ăn và ưu tiên thực phẩm mềm
Thay vì ăn ba bữa chính như người bình thường, bệnh nhân nên chia nhỏ thành 5 đến 6 bữa mỗi ngày. Việc chia nhỏ này giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và giảm áp lực cho vùng họng vốn đang bị đau rát.
Thực phẩm cần được chế biến dưới dạng mềm, mịn, hoặc băm nhỏ. Bạn nên ưu tiên các phương pháp nấu như hầm, ninh, hoặc hấp để giữ được độ ẩm cho thực phẩm.
Một mẹo nhỏ là có thể sử dụng thêm các loại dầu thực vật như dầu oliu, dầu hướng dương vào món ăn để tăng cường năng lượng mà không làm tăng khối lượng thực phẩm cần nạp vào.
Thịt nạc, cá, trứng và gia cầm
Protein là thành phần thiết yếu để tái tạo các mô bị tổn thương. Hãy chọn phần thịt nạc, loại bỏ mỡ và da. Cá là nguồn đạm tuyệt vời vì thịt cá mềm và dễ tiêu hóa hơn thịt gia súc.
Trứng có thể chế biến dưới dạng hấp hoặc đúc thịt băm nhuyễn để tạo độ mềm. Gia cầm như gà, vịt nên được hầm kỹ cho đến khi thịt tự tách xương. Nếu người bệnh quá chán ăn, có thể thay thế một phần đạm động vật bằng đạm thực vật từ các loại đậu đỗ nhưng cần được xay mịn để tránh gây vướng cổ.
Nước ép rau củ và trái cây không chứa axit
Nước ép là nguồn cung cấp vitamin dồi dào mà không cần phải nhai. Tuy nhiên, cần chọn các loại quả có tính kiềm hoặc trung tính như đu đủ, dưa hấu, bơ, dưa gang.
Nước ép cà rốt hay nước ép táo cũng rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe. Việc uống nước ép thường xuyên còn giúp cung cấp thêm độ ẩm cho khoang miệng, làm dịu đi cảm giác khô khốc do tác dụng phụ của xạ trị gây ra.
Lưu ý nên uống từng ngụm nhỏ và tránh sử dụng ống hút nếu vùng miệng đang có nhiều vết loét sâu.
Bổ sung cải ngọt, rau bina, súp lơ xanh và các loại ngũ cốc dễ tiêu
Các loại rau màu xanh đậm như cải ngọt, rau bina chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và sắt, giúp cải thiện tình trạng thiếu máu thường gặp ở bệnh nhân ung thư. Súp lơ xanh giàu hợp chất có khả năng hỗ trợ kìm hãm tế bào ác tính.
Các loại ngũ cốc như yến mạch, bột mì nặn mềm hoặc cơm nát cũng là nguồn tinh bột quan trọng cung cấp năng lượng. Hãy xay nhỏ rau hoặc nấu thật nhừ cùng với các món canh để bệnh nhân dễ dàng tiếp nhận.
