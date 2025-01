Nhà của quý cô tuổi Tỵ: Đa dạng phong cách thiết kế trong các căn nhà của Hoa hậu Ngọc Hân

Sinh năm 1989, cầm tinh con Rắn, hoa hậu Ngọc Hân đã có lần theo NTK Minh Hạnh đi xem tử vi tại nhà một ông thầy ở Huế. “Ông ấy xem cho cô Hạnh rất đúng. Vì vậy, tôi cũng đi xem cho biết. Lá số tử vi của tôi dài lắm. Ông thầy nói rất nhiều. Theo tử vi, con gái tuổi Rắn là những người có bản lĩnh, thông minh, lanh lợi, thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh sống, là những người có thành công, nhưng mọi thành công đều do bản thân nỗ lực, cố gắng. Con gái tuổi Rắn không có những may mắn “từ trên trời rơi xuống”. Đều phải do bản thân cố gắng làm nên” - hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ.

Nói về Tết cổ truyền, Hoa hậu Ngọc Hân từng chia sẻ: "Tết với tôi luôn là những ngày bận rộn nhất vì rất nhiều công việc đổ dồn vào cùng một lúc. Dẫu vậy, tôi đã quen với chuyện đó nên không thấy mệt mỏi. Sau khi hết lịch trình công việc, tôi mới dành thời gian để trang trí nhà cửa và sắm sửa Tết cho gia đình riêng. May mắn là tôi có ông xã thông cảm, bố mẹ đẻ cũng hỗ trợ khá nhiều nên mọi thứ đều ổn thỏa".

2024 có thể coi là một năm thành công với Hoa hậu Ngọc Hân. Cô đã tậu thêm cho mình một căn nhà và thoải mái chia sẻ kinh nghiệm khi nhận bàn giao căn hộ chung cư tới những người yêu mến mình.

Ngọc Hân khi nhận bàn giao căn hộ tậu thêm được trong năm vừa rồi. Căn hộ có phong cách thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch. Ngọc Hân được biết đến là một hoa hậu tài năng. Cô khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giỏi giang sắm nhà mới cũng như có nhiều kiến thức về nhà cửa. Bản thân Ngọc Hân cũng sở hữu nhiều căn hộ khác, trong đó nổi tiếng nhất là căn chung cư đậm hồn Việt tại Hà Nội do chính cô lên ý tưởng thiết kế.

Căn chung cư tại Minh Khai, Hà Nội của nàng hậu được hoàn thành vào năm 2017. Phong cách thiết kế của căn chung cư này thể hiện phần nào nét tính cách của Ngọc Hân: nhẹ nhàng và truyền thống. Vẻ đẹp văn hóa Việt Nam được nhấn nhá rõ nét trong căn hộ qua những chi tiết như gỗ mộc, cửa vòm, sơn mài, hoa văn trang trí truyền thống xuyên suốt không gian,... Để hợp thời, các yếu tố hiện đại cũng được lồng ghép vào trong không gian mang đến sự trẻ trung, năng động. Không gian cũ của căn hộ có tới 3 phòng ngủ. Để tạo sự thông thoáng và bố trí hợp lý hơn, Ngọc Hân và KTS đã bỏ bớt 1 phòng ngủ, tăng không gian sinh hoạt chung và bếp. Phòng thờ sẽ được đặt cạnh không gian sinh hoạt chung, ngăn cách bởi 1 vách thép CNC để tiết kiệm diện tích. Vách thép này được phủ bóng, tạo hoa văn bởi nghệ nhân sơn mài nên mới nhìn qua sẽ rất khó có thể nhận biết được chất liệu thực sự.

Không gian căn hộ sau cải tạo thông thoáng hơn nhờ việc bỏ bớt 1 phòng thừa. Vách CNC dùng để ngăn cách phòng thờ với không gian sinh hoạt chung là điểm nhấn ấn tượng trong không gian. Làm bằng chất liệu thép nhưng vách đã được một nghệ nhân từ làng nghề thủ công ở Thường Tín, Hà Nội phủ lớp sơn mài lên bề mặt. Vách ngăn này còn được gắn thêm 1 tấm gỗ dày tạo thành băng ghế ngồi thư giãn. Gỗ và chất liệu sơn mài được hoa hậu yêu thích. Nó tạo điểm nhấn cho căn nhà. Chất liệu sơn mài cũng như các họa tiết cổ xuất hiện ở rất nhiều khu vực khác trong căn hộ. Không gian chuyển tiếp từ khu vực sinh hoạt chính sang phòng thờ và phòng đọc sách. Khu vực thờ cúng trang nghiêm, nằm ở khu vực đẹp nhất trong nhà. Nơi đây cũng là không gian đọc sách yên tĩnh với khung cảnh nhẹ nhàng, thơ mộng.

Điều thú vị khác trong căn hộ chính là "căn bếp âm tường". Bếp được đặt lùi vào trong tường khoảng 1.5m tạo được sự gọn gàng cho không gian. 2 phòng ngủ khá đơn giản, điểm nhấn là hệ thống cửa vòm và giường ngủ dạng phản gỗ kê lên trên ngăn kéo trữ đồ. Căn bếp được lùi sâu vào trong, gần như ẩn mình ở hốc tường với đảo bếp phía ngoài giúp tiết kiệm diện tích. Nàng Hậu cũng rất chăm chút cho không gian bếp bằng cách lồng ghép những yếu tố truyền thống và tự nhiên như cửa gỗ xưa, lồng chim. Không gian phòng ngủ rộng rãi. Giường ngủ dạng phản gỗ, phía dưới là kệ trữ đồ. Đây là sự kết hợp hiện đại - truyền thống thú vị và thông minh. Trong phòng bày trí khá đơn giản nhưng tinh tế, hệ tủ âm tường giúp tiết kiệm diện tích. Hệ cửa vòm cũng là 1 trong những chi tiết đặc biệt của căn hộ.

Phòng vệ sinh đơn giản, tiện nghi.

Căn hộ nhìn thẳng ra biển đẹp nhẹ nhàng, tinh tế được nàng hậu Ngọc Hân tự tay thiết kế và chăm chút



Căn hộ này tọa lại ở 1 vị trí khá đắc địa với 2 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng ngủ và phòng khách nhìn thẳng ra Vịnh Hạ Long xanh mướt. Có vẻ với đặc điểm như vậy, Ngọc Hân đã lấy cảm hứng biển cả để thiết kế không gian nhà. Căn hộ mang màu trắng thanh lịch, điểm xuyết 1 số gam màu mang hơi hướng đại dương như xanh lam, vàng cát. Nội thất được lựa chọn theo phong cách đơn giản, hướng đến sự tiện lợi. Điểm thu hút của căn hộ chính là những món đồ trang trí nhỏ xinh mang cái hồn của biển cả được tự tay Ngọc Hân lựa chọn và bày trí.

Lối vào nhà khá đơn giản, điểm nhấn là bức tranh chủ đề về biển treo trên tường Nội thất tối giản, đề cao sự tiện dụng và linh hoạt nhưng đều được nàng hậu điểm tô thêm những chi tiết trang trí liên quan đến biển.

Căn hộ có 2 phòng ngủ với 2 phong cách bày biện khác nhau

Trong đó, có 1 phòng ngủ cho tầm nhìn thẳng ra biển rất "sịn xò" Góc nhỏ đọc sách cũng được trang trí rất "chill" Căn bếp và nhà vệ sinh đơn giản, gọn gàng Mọi món đồ trang trí xinh xắn trong nhà đều do tự tay Ngọc Hân lựa chọn Một trong những khu vực được nàng hậu yêu thích nhất là ban công nhìn ra biển Ngồi đây có thể ngắm chọn vẻ đẹp lung linh của Vịnh Hạ Long khi đêm về.