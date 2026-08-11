Nhà sạch nhưng vẫn thấy bí bách và 3 việc cần làm ngay để may mắn bình an đi qua tháng 7 âm lịch

Trước tháng 7 âm cần sắp xếp lại không gian sống

Mấy hôm trước, một người bạn gọi cho tôi nói nhà chị rất sạch sẽ, ngày nào cũng lau dọn nhà mà chẳng hiểu sao dạo này cứ thấy bí bí. Đồ đạc thì không hẳn là nhiều, nhưng nhìn đâu cũng thấy vướng mắt. Tháng 7 âm lịch sắp đến, cần làm gì để cả nhà đi qua tháng 7 âm lịch bình an, may mắn?

Tôi khuyên chị nên dọn nhà trước tháng 7 âm lịch, kẻo tháng 7 âm với những ngày mưa ngâu nhà đã bí càng thêm bí bức vì có thêm hơi ẩm.

Thực tế, nhiều nhà phòng khách sạch, bếp sạch, nền nhà lau thường xuyên... nhưng trên nóc tủ vẫn có mấy thứ bị bụi bám lưu cữu. Gầm cầu thang thì đầy đồ, phòng kho ai cũng ngại mở. Cây trong nhà có cây xanh tốt, có cây đã héo mà tiếc nên chưa bỏ... Nhìn cả nhà thấy không gian bí bách, nặng nề, với cảm giác "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn".

Tháng 7 âm lịch là giai đoạn chuyển tiếp từ mùa hạ sang mùa thu, thường trải qua 2 tiết khí Lập thu (bắt đầu sang thu) và kéo dài sang tiết Xử thử (mưa ngâu, trời bắt đầu dịu mát). Giao mùa hay xuất hiện những cơn mưa ngâu bất chợt kéo dài, ẩm ướt, lạnh lẽo nên rất dễ đau ốm, khiến dân gian cho là "gặp hạn" tháng 7 âm lịch.

Dọn nhà tháng 7 âm cần dọn cả những chỗ ít đụng tới - là nơi có nhiều thứ cần xử lý nhất. Ảnh internet

3 việc cần làm trước tháng 7 âm lịch

Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương khuyên các gia chủ chú ý làm sạch và sắp xếp lại không gian sống trước tháng 7 âm lịch. Mục đích là để nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ và tạo được sự hài hòa trong không gian sống.

Sau đây là 3 việc các gia chủ nên làm trước tháng 7 âm lịch.

1. Dọn nhà tháng 7 âm không chỉ dọn chỗ dễ nhìn

Việc đầu tiên là tổng vệ sinh sẽ tốn nhiều thời gian nếu làm kỹ. Từ phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp đến những góc ít khi để ý như gầm giường, nóc tủ, góc cầu thang, kho chứa đồ, ban công… đều cần làm sạch.

Dọn nhà không chỉ dọn chỗ dễ nhìn, mà dọn cả những chỗ lâu ngày ít đụng tới - là nơi có nhiều thứ cần xử lý nhất. Đồ không còn dùng thì bỏ, hoặc cho đi. Đồ vẫn dùng nhưng đang để sai chỗ thì sắp xếp lại. Những chỗ bụi bẩn, ẩm thấp thì làm sạch.

Theo hướng dẫn của Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, trước tháng 7 âm lịch các gia đình nên tổng vệ sinh nhà cửa, nơi bán hàng, khu vực sinh hoạt thường xuyên... để nhà cửa tươi mới, thông thoáng hơn khi bước vào tháng 7 âm lịch.

Nếu nhà có những chỗ tối, ít ánh sáng cũng nên xử lý. Hãy tăng cường ánh sáng cho những khu vực thiếu sáng như góc khuất, hành lang, gầm cầu thang, kho, những nơi ít sử dụng. Nhà sáng thì dễ thấy bụi để lau. Nhà gọn thì tìm đồ cũng nhanh hơn. Một căn nhà sạch sẽ, thông thoáng tốt hơn cho cuộc sống hằng ngày.

Trước tháng 7 âm lịch nên thanh tẩy phòng thờ, ban thờ Thần Tài – Thổ Địa. Ảnh internet

2. Quan trọng là bao sái ban thờ, dọn phòng thờ

Dọn nhà xong thì hãy dành thời gian bao sái ban thờ, làm sạch phòng thờ - khu vực quan trọng của các gia đình. Theo Phong thủy Phùng Gia, trước tháng 7 âm lịch các gia chủ nên thanh tẩy, làm sạch phòng thờ. Nhà nào có hoạt động kinh doanh cần làm sạch nơi ban thờ Thần Tài – Thổ Địa nữa.

Nên kiểm tra các bát hương xem có sạch không, đồ thờ có bị bụi không? Xung quanh ban thờ có để quá nhiều đồ không... rồi mới tiến hành bao sái, sắp xếp lại ngay ngắn. Việc bao sái ban thờ, dọn dẹp phòng thờ, lau đèn, phủi bụi, sắp xếp lại đồ thờ cho đẹp mắt... cứ từ tốn mà làm, không cần phải làm thật nhanh - bởi những việc nhỏ ấy cũng là cách trân trọng gia tiên và không gian thờ cúng của gia đình.

3. Tháng 7 âm nên nhìn lại cách bố trí nhà

Có những căn nhà rất sạch nhưng vẫn không thoáng - là do đặt quá nhiều đồ đạc, khiến cái tủ chắn mất cửa sổ, hay chậu cây chắn lối đi... Thậm chí, một đống đồ để ngay cạnh cửa ra vào, một căn phòng trong nhà quanh năm đóng cửa, tấm rèm quá kín làm tối cả phòng. Do đó, cần xem xét lại những thứ này trong nhà.

Cũng theo Phong thủy Phùng Gia, các gia chủ nên mở cửa sổ vào buổi sáng để đón ánh sáng và lưu thông không khí. Nếu rèm, hoặc cây cối che khuất ánh sáng tự nhiên thì có thể kéo gọn rèm, cắt tỉa cây để không gian đón sáng tốt hơn.

Với cây xanh nên chăm sóc thường xuyên. Cây khỏe thì giữ. Cây khô héo, hoặc úng nước thì nên xử lý. Cây chắn cửa thì đặt lại. Cây không hợp vị trí thì di chuyển chỗ khác, không để cây chắn cửa chính, cửa sổ hay cản lối đi. Nếu cây đẹp mà bất tiện thì cũng không nên để.

Dọn dẹp nhà không cần xem ngày, giờ tốt và lúc nào bắt đầu cũng được. Ảnh internet

Điều nên làm trước khi sang tháng 7 âm lịch

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, các việc dọn dẹp, đón ánh sáng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang không gian... là những việc các gia đình nên tiến hành trước tháng 7 âm lịch nhằm tăng sinh khí cho nhà cửa.

Dọn dẹp nhà thì không cần xem ngày, giờ tốt và lúc nào bắt đầu cũng được, hãy làm từng việc một, hôm nay dọn một phòng, mai dọn tiếp phòng khác. Góc nhà tối thì mở cửa, kéo rèm. Đồ đạc không dùng đến thì mạnh dạn bỏ bớt. Không nên biến việc dọn nhà thành một “dự án” khiến ai nhìn cũng ngại.

Theo Phong thủy Phùng Gia, phòng thờ - đặc biệt là bao sái ban thờ, tỉa chân hương cần chọn ngày, giờ tốt. Từ giờ tới hết tháng 6 âm lịch chỉ còn ngày 30/6 âm lịch là thời điểm có thể tiến hành bao sái ban thờ.

Nhà ở hàng ngày ít người để ý, mặc dù hàng ngày thức dậy ở đó, ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt... ở đó. Vậy nên, trước tháng 7 âm lịch muốn làm việc gì tốt cho gia đình thì hãy bắt đầu từ dọn nhà cho sạch, mở cửa cho thoáng sáng, bỏ bớt đồ không còn cần thiết - đặc biệt chú ý chăm sóc ban thờ.

Phong thủy nhà ở tùy cách nhìn của mỗi gia chủ, và có thể tham khảo tư vấn của chuyên gia phong thủy. Một căn nhà được chăm sóc gọn gàng, sạch sẽ, thoáng mát không làm gia chủ giàu có lên ngay, nhưng chắc chắn giúp cuộc sống dễ chịu hơn. Và bình an trong nhà dần đến từ những việc nhỏ như dọn nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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