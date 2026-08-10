Tháng 7 âm lịch: Làm ngay những điều này để gia đạo bình an, công danh vượng

Tháng 7 âm lịch và những điều cần biết

Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa Quỷ môn quan vào ngày 2/7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về.

Thông tin trên VTV, ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài 1 tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa… đều tránh tháng 7.

Tháng cô hồn và lễ Vu Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch và cả ngày rằm tháng bảy. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau.

Những điều tạo bình an, công danh vượng trong tháng 7 âm lịch

Thành tâm thắp hương tưởng nhớ tổ tiên

Thắp hương tưởng nhớ tổ tiên là một nét đẹp lâu đời trong văn hóa của người Việt. Vào tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình thường lau dọn bàn thờ, chuẩn bị hoa tươi, trái cây, mâm cơm hoặc những lễ vật phù hợp để bày tỏ lòng thành kính với ông bà và người thân đã khuất.

Rằm tháng 7 âm lịch là dịp lễ tâm linh quan trọng, vừa để tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, vừa là thời điểm cửa âm mở, giúp mỗi người gieo phúc, hóa giải vận xui và cầu bình an cho gia đình.

Dịp này cũng tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau và cùng nhắc lại những kỷ niệm về ông bà, tổ tiên. Qua những câu chuyện ấy, người lớn có thể giúp con cháu hiểu hơn về truyền thống gia đình, còn mỗi người cũng biết trân trọng hơn những giá trị mà các thế hệ trước đã gìn giữ.

Giữ lời nói hòa nhã, tránh tranh cãi và tạo khẩu nghiệp

Lời nói có thể mang lại niềm vui, sự động viên và cảm giác được tôn trọng cho người khác. Tuy nhiên, những lời nói nóng giận hoặc thiếu suy nghĩ cũng có thể gây tổn thương và làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Vì vậy, trong tháng 7 âm lịch, mỗi người nên chú ý giữ lời nói hòa nhã, hạn chế tranh cãi và tránh sử dụng những lời tiêu cực.

Khi xảy ra bất đồng, mỗi người nên bình tĩnh lắng nghe và suy nghĩ trước khi trả lời. Việc giữ lời nói đúng mực giúp các mối quan hệ trở nên hài hòa và bền vững hơn. Đồng thời, thái độ bình tĩnh và tích cực cũng giúp mỗi người giữ được sự an yên trong tâm trí và tạo ra bầu không khí ấm áp trong gia đình.

Lên chùa cầu an

Theo VTC News, trong tháng 7 âm lịch - tháng Vu Lan báo hiếu và Xá tội vong nhân, phần lớn các Phật tử đi chùa ít nhất một lần, vừa để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, vừa để làm công đức hoặc dọn dẹp, nhổ cỏ cùng các sư trong chùa.

Phần lớn các Phật tử đi chùa vừa để cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình, vừa để làm công đức hoặc dọn dẹp, nhổ cỏ cùng các sư trong chùa.

Những việc làm này sẽ khiến tâm hồn bạn thư thái và bình an hơn nhiều. Nhiều người không phải là Phật tử cũng hay đến chùa dịp này, góp công góp của làm việc phúc thiện.

Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ

Không gian sống ngăn nắp mang lại cảm giác dễ chịu và giúp tinh thần thoải mái hơn. Theo quan niệm phong thủy, việc loại bỏ đồ đạc hư hỏng, vệ sinh bàn thờ, mở cửa đón ánh sáng và không khí trong lành được xem là cách làm mới nguồn năng lượng trong nhà.

Nhiều gia đình chọn đầu hoặc giữa tháng 7 âm lịch để tổng vệ sinh, vừa tạo môi trường sống sạch sẽ vừa gửi gắm mong muốn đón điều tốt đẹp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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