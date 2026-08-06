Lập Thu 2026: Những điều đặc biệt giúp tăng tài lộc và may mắn

Tháng 7 âm lịch 2026, khi đặt hũ gạo trong nhà cần lưu ý những điều này GĐXH – Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là thời điểm nhiều gia đình chú ý hơn đến việc sắp xếp không gian sống với mong muốn đón bình an, tránh điều không may. Trong đó, cách đặt và sử dụng hũ (thùng) gạo trong bếp cũng là điều được nhiều người quan tâm.

Lập Thu 2026 bắt đầu từ khi nào?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Thu hàng năm được bắt đầu từ ngày 07 hoặc 08/8 và kết thúc vào ngày 22/8 hoặc 23/8 dương lịch. Năm nay năm 2026 tiết Lập Thu bắt đầu Lập thu từ 18h 42 phút ngày 07/08/2026 đến 9h18 phút ngày 23/08/2026.

Lập Thu là tiết khí thứ 13 trong 24 tiết khí của năm đánh dấu sự chuyển tiếp từ mùa hè sang mùa thu. Thời điểm Lập Thu khí hậu đã mát mẻ hơn, nhưng không đồng nghĩa thời tiết chuyển sang mát mẻ ngay lập tức. Tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực miền Bắc, thời điểm này vẫn có thể xuất hiện những đợt nắng nóng, mưa giông và độ ẩm cao. Không khí chỉ chuyển dịu dần vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Lập Thu vào ngày 25/06/2026 âm lịch, tức ngày Quý Sửu tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Ngày này là ngày tốt, tiến hành mọi việc đều thuận. Tốt nhất là dựng cột, cất lầu, làm dàn gác, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa hay các việc liên quan đến thủy lợi.

Trong ngày Lập Thu nên chọn hướng xuất hành tốt là Hướng Đông Nam, Tây Bắc. Đồng thời chọn các giờ hoàng đạo để có nhiều thuận lợi:

+ Giáp Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Đinh Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Những điều nên làm và cần tránh vào ngày Lập Thu và tiết Lập Thu để đón vận may

Những việc nhiều người thường làm trong tiết Lập Thu

Thực hiện các nghi lễ

Ngày trong tiết Lập Thu thích hợp để tiến hành làm các lễ. Theo chuyên gia Nguyễn Song Hà, một số người lựa chọn thời điểm này để thực hiện các hoạt động mang ý nghĩa tinh thần như thắp hương tưởng nhớ tổ tiên hoặc cầu bình an. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của nhiều gia đình Việt.

Dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống

Nhiều gia đình lựa chọn thời điểm chuyển mùa để vệ sinh, sắp xếp lại nhà cửa, loại bỏ những vật dụng hư hỏng hoặc không còn sử dụng. Một không gian sống gọn gàng, sạch sẽ không chỉ tạo cảm giác thoải mái mà còn giúp cải thiện chất lượng sinh hoạt.

Trồng và chăm sóc cây xanh

Việc bổ sung mảng xanh giúp không gian sống trong lành hơn và mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Thời tiết Lập Thu bắt đầu dịu mát, đất lại đang ẩm ướt và đủ dinh dưỡng sẽ giúp cây cối sinh trưởng tốt hơn. Đây là thời điểm thích hợp để trồng cây, đặt cây cảnh trong nhà để mầm mống phát triển. Chuyên gia khuyên nên chọn những loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc và mang ý nghĩa tài lộc như kim ngân, phát tài, phát lộc…

Điều chỉnh chế độ sinh hoạt

Khi giao mùa, nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể chênh lệch lớn hơn, vì vậy cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, uống đủ nước và tăng cường vận động để duy trì sức khỏe.

Cầu duyên, cầu sức khỏe

Vào các ngày trong tiết Lập Thu thuộc tháng 6 âm đặc biệt ngày Lập Thu, người còn độc thân có thể du lịch tới các vùng đất hướng Tây để cầu duyên cho chính mình. Trong phòng ngủ, bạn đặt 1 cốc nước về hướng Tây để thúc đẩy vận đào hoa hơn. Đối với người đã kết hôn hoặc đã có người yêu thì có thể đặt 1 sợi dây ước nguyện dưới gối để tình yêu thêm bền vững.

Cầu chúc sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn dùng giấy màu đỏ viết dòng chữ "Kim nhật Lập Thu, bách bệnh giai hưu" rồi dán lên tường. Câu này có ý nghĩa "Hôm nay Lập Thu, bách bệnh tiêu tan".

+ Sửa sang, khai trương, ký kết những ngày không trùng vào tháng 7 âm:

Vào các ngày trong tiết Lập Thu, gia chủ có thể làm một số việc như lợp mái sửa sang nhà cửa, sửa kho chứa đồ, chuồng trại chăn nuôi… Đặc biệt các công việc như khai trương, ký hợp đồng hay các giao dịch mua bán đều gặp nhiều thuận lợi trong ngày này.

Những việc cần tránh làm trong tiết Lập Thu 2026

- Xây dựng, đào bới: Những Ngày của tiết Lập Thu trong tháng 7 âm lịch không nên thực hiện các công việc xây dựng, đào bới vì thời điểm đất ẩm ướt và dễ gây sạt lở.

- Tránh đồ màu đen: Vào đúng ngày Lập Thu, mọi người mua sắm đồ nên tránh đồ đen. Theo quan niệm, màu đen mang tới cảm giác u ám, xui rủi cho người mặc hoặc sử dụng.

- Tránh cảm xúc tiêu cực: Trong ngày Lập Thu, con người dễ bị tác động bởi những yếu tố thời tiết như dễ có cảm giác nhớ nhung, bi lụy, buồn tủi… Nên xem dịp này nhìn lại những mục tiêu đã thực hiện trong năm, điều chỉnh kế hoạch cho thời gian còn lại và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân. Việc duy trì tinh thần lạc quan, cân bằng cảm xúc cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Lưu ý trong sinh hoạt vợ chồng: Trong ngày Lập Thu năm 2026 bắt đầu từ 18h 42 phút ngày 7/8/2023 đến 18h 42 phút ngày 8/8/2023 nên tránh chuyện sinh hoạt chăn gối. Bởi dương khí suy dần, âm khí tăng cao dễ làm tổn thương dương khí khiến cho nguyên khí của cơ thể bị hao tổn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.