Nhan sắc đời thực ở tuổi 29 tuổi của Á hậu Huyền My

Huyền My duy trì việc tập luyện hàng ngày. Trước đây, cô giữ dáng bằng cách tập gym và boxing. Để bù lại lượng thức ăn nạp vào hàng ngày, Huyền My tập khá nặng, đôi lúc bầm tím chân tay vì tập luyện. Gần đây, cô làm quen với bộ môn mới là golf. Nói về bộ môn thể thao thượng lưu, Huyền My chia sẻ golf không đòi hỏi quá nhiều thể lực như gym, tuy nhiên hiệu quả giữ dáng thì không kém. Bộ môn này yêu cầu việc di chuyển nhiều, tay đánh, vung và xoay người liên tục. Khi hoạt động trong thời gian dài, nhịp tăng lên và giúp đốt cháy calo.