Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026

Đối tượng áp dụng điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP, đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm:

(1) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

(2) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Từ ngày 15/2/2026, cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến được tăng mức trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: Báo Lạng Sơn



Mức trợ cấp hằng tháng và thời điểm điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 02 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

- Mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 344/2025/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Trường hợp thanh niên xung phong quy định tại Điều 1 Nghị định 344/2025/NĐ-CP đã từ trần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay:

Theo Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mức trợ cấp hằng tháng cho nhóm thanh niên xung phong nêu trên sẽ là 1.000.000 đồng/tháng.

