Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026
GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.
Đối tượng áp dụng điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng
Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.
Theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP, đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm:
(1) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
(2) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.
Mức trợ cấp hằng tháng và thời điểm điều chỉnh như sau:
- Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 02 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.
- Mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 344/2025/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/7/2025.
Trường hợp thanh niên xung phong quy định tại Điều 1 Nghị định 344/2025/NĐ-CP đã từ trần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.
Mức chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay:
Theo Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.
Theo đó, từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mức trợ cấp hằng tháng cho nhóm thanh niên xung phong nêu trên sẽ là 1.000.000 đồng/tháng.
Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớnĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lýĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụngĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhấtĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.
Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026 không khí lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.
Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lụcĐời sống - 1 ngày trước
Dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác.
Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã quá "hạn chót" hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phép tại ô đất C2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính), nhưng đến nay (ngày 30/12), toàn bộ tổ hợp sân Pickleball và chợ tạm vẫn hoạt động rầm rộ, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc khắc phục vi phạm.
Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.