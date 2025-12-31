Mới nhất
Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026

Thứ tư, 07:06 31/12/2025 | Đời sống
GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.

Đối tượng áp dụng điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2026 quy định điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP, đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm:

(1) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

(2) Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026 - Ảnh 1.

Từ ngày 15/2/2026, cựu thanh niên xung phong trong kháng chiến được tăng mức trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP. Ảnh minh họa: Báo Lạng Sơn

Mức trợ cấp hằng tháng và thời điểm điều chỉnh như sau:

- Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 02 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

- Mức trợ cấp hằng tháng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 344/2025/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Trường hợp thanh niên xung phong quy định tại Điều 1 Nghị định 344/2025/NĐ-CP đã từ trần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định 344/2025/NĐ-CP thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Mức chuẩn trợ cấp xã hội hiện nay:

Theo Điều 1 Nghị định 76/2024/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng.

Theo đó, từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, mức trợ cấp hằng tháng cho nhóm thanh niên xung phong nêu trên sẽ là 1.000.000 đồng/tháng.

Từ 1/7/2025, người lao động từ 60 tuổi không có lương hưu mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi về trợ cấp hằng thángTừ 1/7/2025, người lao động từ 60 tuổi không có lương hưu mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi về trợ cấp hằng tháng

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ 1/7/2025, đối tượng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng theo quy định.

Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025Điều kiện người không có lương hưu được nhận trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2025

GĐXH - Từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lý

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhất

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.

Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thi

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026 không khí lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lục

Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lục

Đời sống - 1 ngày trước

Dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác.

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Hà Nội: Sau hơn 1 tháng ra 'tối hậu thư', loạt công trình vi phạm tại 'đất vàng Yên Hòa vẫn 'trơ gan'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã quá "hạn chót" hơn 1 tháng kể từ khi UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra văn bản yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các công trình sai phép tại ô đất C2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính), nhưng đến nay (ngày 30/12), toàn bộ tổ hợp sân Pickleball và chợ tạm vẫn hoạt động rầm rộ, chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của việc khắc phục vi phạm.

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026

Đời sống

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026

Đời sống
Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Phú Thọ: Tràn lan trang trại chăn nuôi quy mô lớn được xây dựng ở Cao Dương, nhiều bao tải phân ủ trấu vứt tràn lan

Đời sống
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớn

Đời sống
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụng

Đời sống

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
