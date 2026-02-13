Mới nhất
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Thứ sáu, 18:23 13/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Hà Nội đã gia tăng đột biến khi dòng người hối hả rời thành phố, trong khi đó tại các tuyến đường nội thành việc di chuyển tương đối ổn định.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 1.

Ngày 13/2 (tức ngày 26 tháng Chạp), theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, không khí những ngày giáp Tết đã hiện rõ trên từng tuyến phố khi người dân bắt đầu cuộc hành trình về quê đón năm mới.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 2.

Tại các trục đường hướng tâm và cửa ngõ phía Nam, phía Tây Hà Nội, tình trạng giao thông trở nên căng thẳng với lượng phương tiện đổ về ngày một đông.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 3.

Tại khu vực đường Khuất Duy Tiến, cảnh tượng dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một diễn ra phổ biến, khiến nhiều người điều khiển xe máy đã phải leo lên vỉa hè để tìm lối đi.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 4.

Hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy vali, đồ đạc lỉnh kỉnh cùng cảnh "tay xách nách mang" của người dân đã tạo nên một bức tranh giao thông nhộn nhịp nhưng cũng đầy áp lực.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 5.
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 6.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 7.

Khoảng 16h cùng ngày, khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Giải Phóng – Ngọc Hồi cũng ghi nhận mật độ phương tiện tăng cao.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 8.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, đây là khu vực chịu áp lực lớn nhất khi dòng người đồng loạt rời phố về quê đón Tết.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 9.
Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 10.

Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc, nhanh chóng di chuyển vào bến bắt xe về quê.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 11.

CSGT Hà Nội nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm hướng ra cửa ngõ Thủ đô.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 12.

Theo dự báo, từ chiều nay đến hết ngày mai (27 tháng Chạp) sẽ là đỉnh điểm của đợt người dân rời phố về quê nghỉ Tết.

Hà Nội: Người dân 'tay xách nách mang' về quê đón Tết, cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - Ảnh 13.

Áp lực giao thông tại các cửa ngõ Thủ đô dự kiến sẽ còn tăng mạnh, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động lộ trình phù hợp. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc, tài xế cần giữ bình tĩnh, không chen lấn, không đi vào làn khẩn cấp để tránh làm tình hình phức tạp thêm.

