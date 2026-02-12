Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân

Thứ năm, 15:40 12/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đang gây ra những phiền toái cho người dân khi bùn đất chất đống ngổn ngang, vỉa hè bị cày xới tan hoang và bụi mù mịt bao phủ khắp nơi.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 1.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, trên công trường dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), hàng chục công nhân và máy móc đang được tập trung, gấp rút thi công dự án.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 2.

Bên cạnh niềm vui sắp có đường mới rộng rãi, khang trang, người dân sống hai bên đường Nguyễn Tuân thời gian qua cũng phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống đảo lộn khi nhiều khu vực bị đào xới nhưng không có biện pháp che chắn, luôn trong tình trạng "bụi mù mịt"...

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, hiện bụi xuất hiện dày đặc dọc đường Nguyễn Tuân nơi thi công dự án, nhiều người dân phải lấy áo bịt mũi khi đi qua khu vực này.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 4.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 5.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 6.

Mặt đường nhiều bụi bẩn nhưng không được tưới nước rửa đường, gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 7.

Người đi bộ phải chen lấn với dòng phương tiện dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 8.

Đường Nguyễn Tuân tập trung nhiều chung cư, gần các trường phổ thông và đại học, quá trình thi công dự án này khiến sức khỏe và đời sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 9.

Hiện hai bên đường Nguyễn Tuân đoạn gần ngã 3 Nguyễn Tuân - Nguyễn Trãi cũng đang bị đào sâu 1-2m và rộng khoảng 2m để làm cống thoát nước. Hàng loạt những tấm ván gỗ được người dân sử dụng để "bắc cầu" vào nhà.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 10.

Việc đào cống những ngày giáp Tết đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán, đi lại của các hộ kinh doanh hai bên đường.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 11.

Chị Hà, một chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Tuân chia sẻ, vỉa hè trước cửa hàng của chị được đơn đơn vị thi công đào lên từ ngày 15/1 để lắp đặt hệ thống thoát nước, dù đã hoàn thiện nhưng đến nay vẫn chưa thấy đơn vị thi công lấp lại, vì vậy chị phải tự múc đất lấp tạm để lấy lối đi.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 12.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 13.
Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 14.

Người dân tại khu vực đều mong muốn các đơn vị thi công có thể làm cuốn chiếu, làm đến đâu hoàn thiện đến đấy để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống người dân hai bên đường cũng như các phương tiện lưu thông.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 15.

Dự án nâng cấp và mở rộng đường Nguyễn Tuân do UBND quận Thanh Xuân cũ (TP Hà Nội) phê duyệt vào năm 2018, với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là mở rộng mặt cắt ngang lên 21m để giải tỏa áp lực cho nút giao Nguyễn Trãi và khu vực lân cận.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 16.

Sau khi mô hình chính quyền hai cấp được vận hành, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu do thay đổi chủ đầu tư, quy trình và thủ tục đấu thầu.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 17.

Được biết, dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân vẫn đang xử lý những vướng mắc cuối cùng về công tác giải phóng mặt bằng khu nhà tập thể 2 tầng tại địa chỉ số 35A Nguyễn Tuân, liên quan đến 6 hộ gia đình. Dự kiến công tác giải phóng mặt bằng dự án sẽ hoàn thành sau Tết Nguyên đán.

Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân:

Người dân 'sống chung' với ô nhiễm trên công trường thi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân.

Ô nhiễm nghiêm trọng tại công trường mở rộng đường Nguyễn Tuân ở Hà Nội 2026 - Ảnh 18.Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

GĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Hà Nội: Trạm trộn bê tông 'hành' dân bằng khói bụi, ngang nhiên xả thải gây ô nhiễm nghiêm trọng

Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'

Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánh

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Dân 'kêu trời' vì dự án đường vào Đại học Hà Nội thi công dang dở, ô nhiễm nghiêm trọng

Cùng chuyên mục

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

[PODCAST ĐỜI SỐNG GEN Z] Giới trẻ đang đối mặt thế nào với áp lực tài chính?

Đời sống - 19 phút trước

Giới trẻ hiện nay đang sống trong thời đại nhiều cơ hội hơn bao giờ hết, nhưng cũng là thế hệ lo lắng về tiền bạc nhiều nhất từ trước đến nay. Thậm chí những áp lực tiền bạc còn kéo theo hàng loạt các vấn đề về sức khỏe tinh thần. Vì sao lại như vậy, làm thế nào để người trẻ có thể đứng vững trước vô vàn những áp lực về tài chính?

Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Hà Nội: Chợ cóc ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn tồn tại dù đã có biển cấm

Đời sống - 21 phút trước

GĐXH - Ngay dưới biển cấm họp chợ, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng (phường Từ Liêm, Hà Nội) vẫn ngang nhiên tồn tại, buôn bán tấp nập, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Dù báo Gia đình và Xã hội đã từng phản ánh, song đến nay, thực trạng vi phạm gần như chưa có chuyển biến, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng

Quy định mới nhất về mức phạt xe máy chở hàng cồng kềnh năm 2026, người vi phạm có thể mất đến 14 triệu đồng

Đời sống - 28 phút trước

GĐXH - Người đang điều khiển xe hoặc chở người ngồi trên xe mang vác vật cồng kềnh có thể bị phạt đến 14 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập ngày 25 Tết, check-in thuận tiện

Đời sống - 1 giờ trước

Sáng 25 tháng Chạp, sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng từ đường vào đến khu làm thủ tục, qua cửa an ninh đến nhà chờ, khác hẳn cảnh đông nghẹt ngày hôm qua.

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

4 tháng sinh Âm lịch của người mang số phát đạt, hậu vận an nhàn, con cháu hiếu thuận

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào một số tháng Âm lịch đặc biệt thường mang mệnh "quyền quý", hậu vận an nhàn, về già hưởng phúc thọ tự nhiên.

Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Cuối tháng 2 vận đỏ như son: 4 con giáp được Thần Tài trao lộc lớn

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Khoảng thời gian giao thoa từ cuối tháng 2 sang đầu tháng 3 được xem là thời điểm chuyển mình mạnh mẽ của 4 con giáp dưới đây.

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Quy định mới nhất thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2026, không nộp đúng thời hạn có thể bị phạt đến hàng chục triệu đồng

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhằm giúp xác định đúng, đủ số thuế phải nộp, số thuế được hoàn và bù trừ sang kỳ sau. Đây là căn cứ để cơ quan thuế và người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với thu nhập cá nhân trong năm tính thuế.

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Từ 1/7/2026, nhiều lao động nữ nhận tin vui được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, lao động nữ được hưởng nhiều quyền lợi như thời gian nghỉ thai sản, hỗ trợ tài chính khi sinh con… theo Luật Dân số 2025.

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Hàng triệu người dân ở Hà Nội cần lưu ý gì về đăng ký thường trú, tạm trú năm 2026?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 483/UBND-NC về việc phối hợp tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về cư trú trong đó có thủ tục về đăng ký thường trú, tạm trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.

Xem nhiều

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống
4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top