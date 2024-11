Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'

Đến Làng văn hóa nghe nghệ thuật hát Then, đàn Tính

Tối qua 16/11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII, năm 2024 tại Làng văn hoá, du lịch các dân tộc Việt Nam.



Tuần lễ năm nay được tổ chức nhằm kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Đây là dịp để quảng bá bản sắc văn hóa, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Lễ khai mạc Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam' diễn ra tối qua 16/11 (ảnh: Thanh Hà).

Một trong những điểm nhấn của Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 là Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái.

Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII diễn ra từ ngày 16 đến 18/11 tại sân lễ hội, khu các làng dân tộc III. Với chủ đề Bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong giai đoạn hiện nay, liên hoan thu hút 14 tỉnh, thành phố tham gia, gồm Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng.



Hàng chục nghệ nhân và đoàn nghệ thuật từ nhiều địa phương đã mang đến những màn trình diễn độc đáo, đậm nét giá trị văn hóa truyền thống, nhằm tôn vinh và bảo tồn nghệ thuật "Thực hành Then" - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận vào năm 2019.

Ngoài việc biểu diễn tại Làng văn hoá, du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây), các nghệ nhân hát Then còn tham gia diễu hành, biểu diễn một số nghi thức, tiết mục theo tuyến đường Hai Bà Trưng - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Và nhiều hoạt động hấp dẫn tại Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam"

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, giới thiệu nghệ thuật hát Then, đàn Tính, còn có các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa truyền thống của các địa phương tham gia; trình diễn nghề truyền thống dệt thổ cẩm và chế tác đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng, Thái; trưng bày, chế biến, giới thiệu ẩm thực dân tộc truyền thống; trưng bày ảnh "Di sản nghệ thuật hát Then - đàn Tính" và trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Then trong đời sống các dân tộc Tày, Nùng, Thái".

Không gian trưng bày tại Làng văn hóa. Ảnh Trần Thanh Quang

Trong khuôn khổ Tuần đại đoàn kết có các hoạt động nổi bật, như: Tái hiện Lễ hội Sayangva của dân tộc Chơ Ro tỉnh Đồng Nai; giao lưu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian dân tộc Khmer; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc phía Bắc; trải nghiệm văn hóa truyền thống gắn với không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc…Du khách được trải nghiệm không gian văn hóa đậm nét từ các gian nhà sàn, chợ phiên hay những trò chơi dân gian đặc sắc.

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2024 không chỉ là dịp tôn vinh văn hóa dân tộc, mà còn là cơ hội để kết nối các địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch.

Tuần lễ sẽ diễn ra đến ngày 23/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa, chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, tạo dấu ấn khó quên trong lòng người dân và du khách.