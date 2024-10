Nhóm 'đại gia' mua đất và cú lừa tiền tỷ bằng thuốc hướng thần (P cuối): Liên minh 'ma quỷ'

Sau khi bắt được Trần Vũ Huy và Võ Minh Kha, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) xác định nhóm đối tượng có từ 9 đến 10 người. Nhóm này được tập hợp từ nhiều địa phương trên cả nước và có phân công nhiệm vụ cụ thế. Một nhóm có trách nhiệm tìm "con mồi", nhóm kia chuẩn bị thuốc hướng thần và nhóm cuối cùng lo liệu kinh phí để thực hiện phi vụ lừa đảo.



Trần Vũ Huy vốn dĩ thua tha nhiều tiền khi đầu tư tiền ảo. Bí bách tiền bạc, Huy đã nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền phục vụ chi tiêu. Trong một lần đi đá gà, Trần Vũ Thành (bố Trần Vũ Huy) quen biết với Thân Văn Cường (tên gọi khác là Đức, SN 1980, trú tại Bắc Giang). Cường nói có một loại thuốc mang tên "hướng thần", ai uống vào sẽ không làm chủ được lý trí, hành vi, dễ bị người khác điều khiển, lợi dụng.

Thanh đem chuyện này về kể với con trai là Trần Vũ Huy. Nghe xong, Huy nảy sinh ý định sử dụng loại thuốc trên để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Huy nhờ Thanh liên hệ với Cường. Tuy nhiên, thời điểm này Cường không có thuốc nên đã "bắc cầu" sang đối tượng Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú tại Đắk Nông). Sinh là đối tượng từng thụ án 7 năm tù về tội "Cướp tài sản". Nghe xong "kế hoạch" của Huy, Sinh nhận lời tham gia. Cùng lúc này, Huy rủ thêm Võ Minh Kha, Kha lại rủ thêm Võ Duy Phương (SN 1987, trú tại An Giang) cùng tham gia, tất cả đều đồng ý.

Để kiếm tìm các "con mồi" có điều kiện kinh tế, Huy liên hệ với Lê Thành Nghĩa (SN 1996, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng).

Công an dựng lại hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Nghĩa có người bạn gái là Nguyễn Trần Thanh Thủy (SN 2003, trú tại Tân Phú, Đồng Nai) đang làm nhân viên tại quán bar của vợ chồng chị T tại thị trấn Gia Nghĩa (Đức Trọng, Lâm Đồng). Nghĩa rủ người yêu cùng tham gia với vai trò "cầu nối", giới thiệu vợ chồng chị T cho nhóm đối tượng để cùng "giăng bẫy".

Huy, Thành và Kha sẽ vào vai các "đại gia" tìm mua đất. Ngày 28/11/2023, nhờ sự giúp sức của Nghĩa,Thủy, nhóm Huy đã gặp được chị T và đặt vấn đề mua đất của gia đình chị này. Sau khi đi xem, nhóm Huy giả vờ 'ưng ý" nhưng vẫn có chút "lăn tăn" về giá nên trao đổi số điện thoại với chị T hẹn ngày 29/11 sẽ chốt giao dịch.

Đúng hẹn, ngày 29/11/2023, nhóm Huy gọi điện mời vợ chồng chị T đến một nhà hàng trên địa bàn Gia Nghĩa ăn nhậu và thống nhất giá mua bán đất. Chẳng nghi ngờ, vợ chồng chị T đồng ý.

Tại quán, nhóm của Huy bắt đầu mở "kịch" để diễn. Chúng liên tục chuốc bia vợ chồng chị T. Đến thời điểm thích hợp, lợi dụng vợ chồng chị T chủ quan, nhóm Huy lén cho thuốc hướng thần dạng lỏng vào hai ly bia rồi mới vợ chồng nạn nhân "cạn". Theo lời các đối tượng, do loại thuốc hướng thần này có vị đắng nên phải cho vào bia, rượu nhằm che giấu, đồng thời tăng "công dụng".

Chỉ hơn 10 phút sau, vợ chồng chị T bắt đầu rơi vào trạng thái "lơ mơ, mất kiểm soát". Nhóm Huy nháy nhau rủ nạn nhân chơi bài ăn tiền. Với việc không kiểm soát được lý trí, vợ chồng chị T nhanh chóng thua rất nhiều tiền và bị các đối tượng ép viết giấy nhận nợ 1 tỷ đồng.

Kết thúc cuộc chơi, vợ chồng chị T trở về nhà trong trạng thái "không biết gì". Đến trưa hôm sau, dù đã chiếm được số tiền lớn của nạn nhân, nhưng nhóm Huy vẫn tìm tới nhà chị T đưa giấy nhận nợ để đòi thêm 1 tỷ đồng nữa. Lúc này chị T đã dần tỉnh táo, nhận ra sự việc bất thường nên tìm đến cơ quan công an trình báo.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, chỉ sau ít giờ truy xét, Công an Đức Trọng đã bắt giữ được Huy và Kha. Không lâu sau đó, công an bắt thêm 7 đối tượng khác trong ổ nhóm lừa đảo hết sức tinh vi này.

Căn cứ lời khai, Công an Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 9 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra mở rộng, công an còn phát hiện nhóm Huy trước đó đã thực hiện thành công phi vụ lừa đảo tại tỉnh khác, chiếm đoạt của nạn nhân 70 triệu bằng thủ đoạn tương tự.