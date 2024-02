Những lời chúc Tết Nguyên đán 2024 ngắn gọn nhưng cực kỳ ý nghĩa

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 dành cho bạn bè

- Chúc mọi người năm mới tiền đầy túi, tim đầy tình, xăng đầy bình, gạo đầy lu, muối đầy hũ, vàng đầy tủ, sức khỏe đầy đủ.

- Mùa xuân năm nay sẽ có một số người tới hỏi thăm và ghé vào ngôi nhà của bạn. Họ tên là Hạnh Phúc, Bình An và May Mắn. Hãy sẵn sàng để cùng mở cửa đón chào họ nhé.

- Năm mới xuân sang, chúc anh chị thật nhiều sức khoẻ, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, công việc suôn sẻ, cuộc đời đẹp đẽ, sự nghiệp lên hương, thật nhiều người thương, may mắn đủ đường.

- Chúc mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi, thăng tiến dài dài, phi những nước đại, tiến tới thành công.

- Năm mới chúc gia đình ta: 1 nụ cười cho lòng thêm ấm áp; 1 ánh mắt cho hạnh phúc tràn đầy; 1 lời nói cho trọn vẹn niềm tin; 1 cái nắm tay cho yêu thương còn mãi; 1 sự chờ đợi cho tình mãi bền lâu; 1 chút hờn ghen cho yêu thương tỏa sáng; 1 trái tim hồng cho tình yêu thủy chung.

- Chúc sang năm mới lanh như Chuột, siêng như Trâu, khỏe như Cọp, sang như Rồng, thon thả như Rắn, nhanh như Ngựa, đi học hiền như Dê, đi chơi nghịch như Khỉ, cần mẫn như Gà, tốt bụng như Chó và dễ thương như Heo.

- Chúc anh chị luôn hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ.

- Chúc bạn sở hữu một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình bạn, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một sự nghiệp sáng ngời, một gia đình thịnh vượng.

- Một năm cũ qua đi, một năm mới lại tới, kính chúc gia đạo thuận hòa, song thân đắc thọ, may tới rủi qua, đồng lòng vượt khó.

- Hãy trân trọng những gì đã qua trong năm cũ và đặt nhiều niềm tin cho năm mới. Chúc bạn năm mới phát đạt, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều điều may.

- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực.

- Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: Nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỉ lần hạnh phúc.

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 dành cho cô chú, họ hàng

- Con chúc cô chú Tống cựu nghênh tân - Vạn sự cát tường - Toàn gia hạnh phúc.

- Xuân Giáp Thìn 2024, con chúc cô chú Ngàn lần như ý, Vạn lần như mơ, Triệu sự bất ngờ, Tỷ lần hạnh phúc.

- Năm mới Giáp Thìn 2024, con chúc gia đình mình một năm mới dồi dào sức khỏe, việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn năm trước và đạt mọi người đều được những mong muốn của mình. Cung chúc tân xuân, tấn tài tấn lộc!

- Con chúc cô chú năm mới 2024 với nhiều thành công mới. Chúc mừng gia đình có thêm dâu hiền rể thảo, sớm tối quây quần, sum vầy bên nhau. Con mong gia đình mình mãi yên vui và hạnh phúc!

- Con chúc cô chú năm mới hoan hỉ, sức khỏe bền bỉ, công danh đắc ý, tiền vào tỉ tỉ. Con chúc cho gia đình mình sẽ mãi luôn yêu thương và chia sẻ cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới!

- "Chúc ông bà một tô như ý

Chúc cô chú một chén an khang

Chúc anh chị một dĩa tài lộc"

Đầu năm Giáp Thìn 2024, con xin cung chúc tân xuân gia đình cô chú ạ!

- "Đong cho đầy hạnh phúc

Gói cho trọn lộc tài

Giữ cho mãi an khang

Thắt cho chặt phú quý"

Con xin chúc cô chú một năm với thật nhiều thắng lợi mới. Con mong gia đình mình luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười.

- Chúc đầu năm mới bác chúc trúng mùa

Thời tiết thuận hòa đủ nắng, mưa

Kiểu này nông sản nhiều vô kể

Hoa màu, ngũ cốc,… cho vẫn thừa!

- Năm mới Giáp Thìn 2024, con kính chúc cô chú dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc kiếm thật nhiều tiền. Chúc mừng năm mới và chúc cô chú mọi điều thuận lợi và bình an, gặp nhiều may mắn.

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 độc đáo. Ảnh minh họa

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 dành cho gia đình, bố mẹ

- "Bố mẹ ơi, sang năm mới con chúc bố mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Con yêu bố mẹ nhiều lắm".

- "Con kính chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào. Mong nhà mình lúc nào cũng quây quần, chúng con luôn được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của bố mẹ".

- Chúng con dù đi xa bao nhiêu nhưng cũng không đi xa khỏi vòng tay cha mẹ, cha mẹ có cơ cực bao nhiêu cũng không bao giờ hết thương con. Xuân đã đến, con chúc cha mẹ vui tươi yêu đời, gạt hết âu lo, yên tâm vui sống.

- Sang năm mới, con chúc gia đình một năm Giáp Thìn thịnh vượng an khang, phúc lộc đầy nhà, cùng nhau sung túc.

- Năm mới, con chúc bố mẹ nhiều niềm vui mới, mọi khó nhọc sẽ vơi bớt đi. Chúc bố mẹ của con sống lâu trăm tuổi và sống vui cùng con cháu.

- "Chúc chồng một năm mới nhiều sức khỏe, tỏa sáng trong công việc, thành công trong cuộc sống. Yêu con, chiều vợ hết lòng".

- "Chúc vợ mãi khỏe mạnh, hạnh phúc mỗi ngày. 365 ngày tới mỗi ngày đều bình an, mọi việc hanh thông".

- "Chúc con yêu mãi mãi vui vẻ và yêu đời, vững vàng trên chặng đường tương lai và nghe lời bố mẹ. Bố mẹ mãi yêu con".

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 dành cho ông bà

- Năm mới xuân sang, cầu cho ông bà sống vui sống khỏe, bình an hưởng phước, con cháu sẽ ngoan ngoãn hiếu thuận với ông bà, cha mẹ.

- Tết này con chẳng cần gì cao sang, con kính chúc ông bà mãi luôn mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào, yên vui bên gia đình và mãi lạc quan, yêu đời, sống lâu trăm tuổi.

- Mừng xuân Giáp Thìn, phúc lớn vào nhà, kính chúc ông bà trường thọ vô biên, con cháu đầy nhà, gia đình đoàn viên.

Lời chúc Tết Nguyên đán 2024 bằng tiếng Anh hay

- Happy New Year! I wish you good health and lasting prosperity.

Chúc mừng năm mới! Chúc bạn sức khỏe, thịnh vượng.

- May all your wishes come true.

Chúc bạn cầu được ước thấy.

- May the five blessings (longevity, wealth, health, virtue, and a natural death) come to you.

Chúc bạn ngũ phúc lâm môn (ngũ phúc bao gồm trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức và thiện chung).

May you enjoy both longevity and blessing.

Chúc bạn phúc lộc song toàn.

- Good luck and great success in the coming New Year.

Chúc bạn thành công, may mắn ngập tràn trong năm mới.

- Good health, good luck and much happiness throughout the year.

Chúc bạn năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

- Good luck, good health and good cheer in the New Year.

Chúc bạn năm mới nhiều may mắn, bình an, sức khỏe dồi dào.

- Security, good health and prosperity.

Chúc bạn an khang thịnh vượng.

