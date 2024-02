Không khí lạnh khiến miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi xuống 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 8/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 8/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ từ 14-17 độ C.

Người dân miền Bắc nhiều khả năng trải qua đêm Giao thừa trong tiết trời rét buốt, mưa phùn. Ảnh minh họa

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 9/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/2 (30 tháng Chạp), miền Bắc rét đỉnh điểm khi nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ. Rét buốt gia tăng trong ngày cuối năm Quý Mão. Người dân nhiều khả năng trải qua đêm Giao thừa trong tiết trời rét buốt, mưa phùn.

Dù vậy, đến ngày 10/2, khu vực tăng nhiệt dần. Cơ quan khí tượng cho biết trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn, miền Bắc có thể hửng nắng kèm theo nhiệt độ tăng lên ngưỡng 16-20 độ C. Thời tiết này thuận lợi cho người dân du xuân, chúc Tết.

Dự báo thời tiết các vùng hôm nay 8/2:

Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 14 độ C, cao nhất 14 - 16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Riêng Lai Châu, Điện Biên trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 15 độ C, cao nhất 18 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa nhỏ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 5 - 14 độ C, cao nhất 13 - 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, cao nhất 18 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Kon Tum hứng liên tiếp 3 trận động đất trong ngày 28 Tết 3 trận động đất có độ lớn từ 3.0 đến 4.0 độ richter đã xảy ra ở khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum trong ngày 28 Tết gây rung lắc, người dân sống ở gần tâm chấn cảm nhận rõ.

