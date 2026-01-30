[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Size ‘cậu nhỏ’ và cảm giác sung sướng ở phụ nữ
Trong đời sống tình dục, kích thước thường được nhắc đến như một “chuẩn mực ngầm” cho sự thỏa mãn. Nhưng liệu khoái cảm của phụ nữ có thực sự phụ thuộc vào size, hay đó chỉ là một hiểu lầm muôn thuở trong những cuộc trò chuyện của chị em?
Việt Hồng
Nam giới mạnh trong 'chuyện chăn gối' thường có 5 đặc điểm, muốn giấu cũng khó vì nhìn là lộPhòng the - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người chỉ cần quan sát ngoại hình cũng có thể đoán phần nào “phong độ” sinh lý của một người đàn ông.
Nam giới cần nhớ 4 thời điểm kiêng yêu, vì khiến nhanh già, mắc đủ thứ bệnhPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu diễn ra không đúng thời điểm, quan hệ tình dục không những không mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể suy kiệt nhanh hơn, đẩy nhanh quá trình lão hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh lý nguy hiểm.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lấy chồng 10 năm không biết cực khoái là gì?Phòng the - 1 ngày trước
Không ít phụ nữ sống trong hôn nhân nhiều năm, làm vợ, làm mẹ tròn vai, nhưng lại chưa từng một lần chạm tới cực khoái và coi đó là điều “bình thường”. Điều này có thực sự là bình thường hay không và có thể cải thiện được để chị em đạt được cực khoái thực sự hay không?
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] ‘Chuyện ấy’ không quan trọng với phụ nữ?Phòng the - 2 ngày trước
Tình dục thường được xem là “gia vị” không thể thiếu trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, nhu cầu và mong muốn ở nữ giới lại hoàn toàn khác so với nam giới. Chính điều này tạo nên những mâu thuẫn trong tâm lý mà không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ với đối phương. Vậy đối với phụ nữ, “chuyện ấy” thực sự có quan trọng hay không?
Làm 'chuyện ấy' buổi sáng hay buổi tối tốt hơn? Câu trả lời bất ngờ từ chuyên giaPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Có người cho rằng buổi sáng tràn đầy năng lượng, có người lại tin rằng buổi tối mới đủ riêng tư và cảm xúc.
9 điều đàn ông muốn vợ biết, mà không cần nói raPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng đàn ông luôn là người chủ động và rõ ràng trong nhu cầu gần gũi. Nhưng thực tế, càng trưởng thành và càng gắn bó lâu dài, đàn ông lại càng ít nói ra những điều họ mong muốn.
Những cách khêu gợi khiến chàng hưng phấnPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ rằng sự hưng phấn của đàn ông đến nhanh và đơn giản. Thực tế, với đàn ông trưởng thành – đặc biệt là trong hôn nhân – ham muốn không chỉ bắt nguồn từ kích thích thể xác, mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc, tâm lý và cách họ được đối xử.
Tín hiệu 'chưa sẵn sàng' đàn ông thường bỏ quaPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít hiểu lầm bắt đầu từ việc một bên đã sẵn sàng, trong khi bên kia thì chưa. Với nhiều đàn ông, sự “chưa sẵn sàng” của phụ nữ không phải lúc nào cũng được nói ra bằng lời, mà ẩn trong những tín hiệu rất nhỏ. Khi những tín hiệu ấy bị bỏ qua, sự gần gũi dễ trở thành áp lực, để lại cảm giác hụt hẫng cho cả hai.
Không phải lúc nào 'chuyện yêu' cũng cần phải 'nhanh'Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Giữa nhịp sống gấp gáp, nhiều cặp vợ chồng vô tình mang cả sự vội vàng vào mối quan hệ của mình. Vội để xong việc, vội để đáp ứng kỳ vọng, vội cả trong những khoảnh khắc đáng ra cần sự chậm rãi và lắng nghe. Ít ai nhận ra rằng, chính sự vội vàng ấy đang âm thầm làm nguội đi ngọn lửa hôn nhân.
Bắt được tín hiệu này từ vợ, đàn ông chớ dại 'đòi hỏi'Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, không ít hiểu lầm bắt đầu từ việc một bên đã sẵn sàng, trong khi bên kia thì chưa. Đàn ông lưu ý, sự “chưa sẵn sàng” của phụ nữ không phải lúc nào cũng được nói ra bằng lời, mà ẩn trong những tín hiệu rất nhỏ. Khi những tín hiệu ấy bị bỏ qua, sự gần gũi dễ trở thành áp lực, để lại cảm giác hụt hẫng cho cả hai.
7 tín hiệu 'tố' nàng 'thèm yêu'Phòng the
GĐXH - Không phải lúc nào mong muốn gần gũi của phụ nữ cũng được thể hiện bằng lời. Trên thực tế, nhiều phụ nữ chọn cách “nói” bằng cảm xúc, thái độ và những thay đổi rất nhỏ trong hành vi. Hiểu đúng những tín hiệu này không chỉ giúp người đàn ông tránh hiểu lầm, mà còn tạo nên sự kết nối an toàn và tôn trọng trong đời sống vợ chồng.