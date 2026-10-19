NSƯT Nguyệt Hằng bật khóc khi nhắc về lời hứa dở dang với mẹ

Với chủ đề Phụ nữ, chương trình "Giai điệu kết nối" đã phát sóng để lại nhiều ấn tượng xúc động với khán giả. Chương trình đặt trọng tâm vào người phụ nữ ở hai vai trò gắn bó với mỗi gia đình: Người con và người mẹ. Những câu chuyện được kể không xoay quanh nghề nghiệp hay thành tích mà xoay quanh những điều rất đời thường trong mỗi nếp nhà.

Tại chương trình "Giai điệu kết nối" với chủ đề Phụ nữ. Ảnh VTV

Là khách mời của chương trình, khi được hỏi về mẹ, NSƯT Nguyệt Hằng nhiều lần dừng lại vì không nén được cảm xúc. Chị kể, từ nhiều năm trước, chị đã hứa sẽ đưa mẹ đi máy bay vào miền Nam để thăm những người bạn cũ của bà. Lời hứa ấy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong gia đình.

Tuy nhiên, công việc của người làm nghề diễn cùng những khó khăn, vất vả trong cuộc sống khiến chuyến đi liên tục bị lùi lại. Mỗi lần có dự định, lại có một lý do khiến kế hoạch phải hoãn sang dịp khác.

NSƯT Nguyệt Hằng xúc động rơi nước mắt khi kể về mẹ. Ảnh VTV

Đến nay, mẹ của NSƯT Nguyệt Hằng đã ngoài 90 tuổi và không còn đủ sức khỏe để di chuyển xa. Chuyến bay vào miền Nam khó có thể thực hiện. Nữ nghệ sĩ chia sẻ đây là nỗi buồn và sự day dứt lớn nhất của chị khi nghĩ về mẹ.

Câu chuyện của NSƯT Nguyệt Hằng là điều mà nhiều gia đình có thể nhận ra ở chính mình. Những dự định dành cho cha mẹ thường được để dành cho một lúc rảnh rỗi hơn, đủ đầy hơn, trong khi thời gian của cha mẹ không chờ đợi những dịp như thế. Sau phần chia sẻ, không ít khán giả trong trường quay cũng lặng đi khi nghĩ đến cha mẹ của mình.

NSƯT Nguyệt Hằng - gương mặt quen thuộc của sân khấu và phim truyền hình Việt Nam. Ảnh FBNV



NSƯT Nguyệt Hằng là nữ diễn viên sân khấu - truyền hình nổi bật của miền Bắc, nổi tiếng với các phim "Những người sống bên tôi", "Vệt nắng cuối trời", "Bí mật Eva", "Đấu trí"… đồng thời là giọng lồng tiếng quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, với hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam.

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