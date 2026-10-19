Toản (Duy Hưng) ra tay nghĩa hiệp với Hạnh (Huyền Lizzie)

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GĐXH - Hạnh gặp sự cố va chạm xe, Toản xuất hiện kịp thời yêu cầu người gây tai nạn phải bồi thường, sửa xe cho cô.

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 4 phim "Căn nhà không mái che", hai mẹ con Hạnh (Huyền Lizzie) có dịp chạm mặt Toản (Duy Hưng) sau lần gặp đầu tiên ở quán ăn. Lần này, mẹ con Hạnh bị một người say rượu va chạm làm hỏng xe, đồng thời rơi mất túi lòng lợn vừa mua. 

Hóa ra, Toản lại quen với thanh niên say xỉn này nên nhắc nhở anh phải sửa xe cho mẹ con Hạnh. Đồng thời, Toản mời hai mẹ con lên xe tải của mình để đưa về, nhưng trớ trêu thay, xe của anh đang sửa chữa dở.

Huyền Lizzie và tập phim cảm động về cuộc sống khó khăn trong Căn nhà không mái che - Ảnh 1.

Toản ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ hai mẹ con Hạnh. Ảnh VTV

Về nhà, Hạnh tá hỏa khi phát hiện chiếc túi đựng tiền của mình bị thủng. Sau khi lục tìm khắp nơi, cô bàng hoàng khi nhận ra số tiền đã biến mất. Hạnh hoảng loạn chạy ra sân gọi con trai, nhưng cậu bé Khang (Minh Xíu) ngơ ngác khẳng định không hề hay biết. 

Huyền Lizzie và tập phim cảm động về cuộc sống khó khăn trong Căn nhà không mái che - Ảnh 2.

Hạnh tá hỏa phát hiện ra bị rơi sạch số tiền trong túi. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hùng sang nhà bạn chơi, tình cờ bắt gặp Thơ (Thu Hà Ceri) đang cọ rửa chuồng lợn. Cậu bạn của Hùng cho biết, nhà Thơ "nghèo rớt mồng tơi" nên cô sẵn sàng đi giúp việc các nhà, thậm chí cả bấm nanh cho lợn. 

Trước giọng mỉa mai của cậu bạn, Thơ đang làm việc gần đó, nghe thấy cũng cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên, Hùng có vẻ khá bất ngờ trước hoàn cảnh nghèo khó của cô bạn lớp phó học tập.

Huyền Lizzie và tập phim cảm động về cuộc sống khó khăn trong Căn nhà không mái che - Ảnh 3.

Qua lời bạn, Hùng biết được Thơ đang có hoàn cảnh éo le. Ảnh VTV

Tập 4 phim "Căn nhà không mái che" phát sóng lúc 20h ngày 19/10 trên VTV3.

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