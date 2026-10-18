Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim "Căn nhà không mái che" là ai?

Chủ nhật, 19:00 18/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam có vai diễn ấn tượng nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV3.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 1.

Doãn Quốc Đam sinh năm 1988 tại Thái Nguyên, là người duy nhất trong gia đình theo đuổi nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh chọn Nhà hát Tuổi Trẻ là nơi đầu tiên để dấn thân, tạo tên tuổi qua vở "Nghêu Sò Ốc Hến".

Doãn Quốc Đam - Ảnh 2.

Doãn Quốc Đam được đông đảo khán giả biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong phim truyền hình. Mặc dù xuất phát chỉ từ những vai phụ, Doãn Quốc Đam với khả năng diễn xuất đa dạng, qua nhiều thể loại vai diễn, từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm phức tạp.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 3.

Trong "Người phán xử", Doãn Quốc Đam đảm nhận vai Trần Tú, là con nuôi của ông trùm Phan Quân. Vai diễn Trần Tú của Doãn Quốc Đam khiến người xem khá ấn tượng bởi tính cách ngông cuồng và máu lạnh.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 4.

Trong phim "Quỳnh Búp Bê" là vai giúp tên tuổi của Doãn Quốc Đam đến gần hơn với khán giả. Trong phim, vai Cảnh đảm nhận công việc bảo kê, điều động gái gọi. Vai Cảnh của Doãn Quốc Đam còn được đặt biệt danh là "Cảnh soái ca" vì những hành động, cách cư xử với Quỳnh Búp Bê.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 5.

Năm 2019, Doãn Quốc Đam bùng nổ tên tuổi khi góp mặt trong series phim Cảnh sát hình sự phần "Mê cung". Dự án phim đã giúp Doãn Quốc Đam nhận được giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình" tại Cánh Diều Vàng 2020. Tiếp theo đó là "Hồ sơ cá sấu", Doãn Quốc Đam xuất hiện với tạo hình bị hư một bên mắt đầy man rợ khi nhập vai Cương "chột".

Doãn Quốc Đam - Ảnh 6.

Bắt đầu từ năm 2021, Doãn Quốc Đam xuất hiện nhiều hơn ở tuyến vai chính trong các phim như: Mến trong "Phố trong làng", Phong trong "Thương ngày nắng về, Tuấn trong "Đấu trí", Thành trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Lâm trong "Mình yêu nhau, bình yên thôi", Hồng trong "Độc đạo"... 

Doãn Quốc Đam - Ảnh 7.

Ở mảng điện ảnh, Doãn Quốc Đam lần đầu tham gia diễn xuất trong tác phẩm "Đào, Phở Và Piano" công chiếu vào năm 2023 được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao. Năm 2025, Doãn Quốc Đam gây ấn tượng khi góp mặt trong phim chiếu rạp "Truy tìm Long Diên Hương" và phim truyền hình "Gió ngang khoảng trời xanh".

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Về đời tư, năm 2017, Doãn Quốc Đam tổ chức lễ cưới ở quê nhà Thái Nguyên. Vốn kín tiếng, nam diễn viên không công khai các hình ảnh về ngày trọng đại lên trang cá nhân. Tuy nhiên, bạn bè đồng nghiệp đã chia sẻ một số hình ảnh chụp tại hôn lễ lên mạng xã hội. Được biết, vợ Doãn Quốc Đam tên Thu Thảo, không hoạt động trong giới giải trí. Cả hai quyết định về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò.

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Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Doãn Quốc Đam còn có cuộc sống đời tư hạnh phúc bên vợ xinh đẹp. Dù không chia sẻ nhiều về vợ nhưng có thể thấy Doãn Quốc Đam luôn yêu thương và dành cho người bạn đời một vị trí quan trọng trong cuộc sống.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 10.

Doãn Quốc Đam đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả truyền hình với vai diễn Bình vũ phu - chồng của Hạnh (Huyền Lizzie) trong phim "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV3.

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Bình nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần và thường xuyên đánh đập vợ, khiến cuộc sống của Hạnh cùng hai con là Thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xíu) chìm trong bất ổn. Ngay từ tập mở màn, Bình khiến người xem phẫn nộ, gây nhiều tranh cãi bởi những trận đòn tàn nhẫn dành cho vợ.

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Bình yêu cầu Hạnh đưa 90 triệu đồng để trả nợ, đổi lấy chữ ký vào đơn ly hôn. Sau nhiều ngày tháng nín nhịn và cũng để các con an toàn trước các nhóm cho vay nặng lãi, Hạnh đã vay mượn khắp nơi để đưa đủ số tiền mà chồng yêu cầu. Ngày ly hôn, cả gia đình bật khóc trước tòa án vì từ đây sẽ rơi vào cảnh mỗi người mỗi nơi.

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Người đàn ông từng hung hăng, liên tục đe dọa vợ giờ đây nghẹn ngào ôm vợ thay lời từ biệt. Câu nói của Bình với con gái: "Bố có lỡ đánh con một cái, có đau không? Bố xin lỗi!". Diễn xuất của Doãn Quốc Đam nhận được sự quan tâm, khen ngợi bởi đã thể hiện một nhân vật khiến người xem căm ghét nhưng đến phân đoạn chuyển biến về tâm lý đều thuyết phục người xem. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì cho rằng nhân vật sau ly hôn, Doãn Quốc Đam sẽ khép lại hành trình trong phim.

Doãn Quốc Đam - Ảnh 14.

Bộ phim "Căn nhà không mái che" lên sóng VTV3 từ 12/10. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của gia đình Hạnh (Huyền Lizzie thủ vai) và Toản (Duy Hưng). Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan đã bước vào cuộc sống của nhau.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

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