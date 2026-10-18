Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim "Căn nhà không mái che" là ai?

Người đàn ông từng hung hăng, liên tục đe dọa vợ giờ đây nghẹn ngào ôm vợ thay lời từ biệt. Câu nói của Bình với con gái: "Bố có lỡ đánh con một cái, có đau không? Bố xin lỗi!". Diễn xuất của Doãn Quốc Đam nhận được sự quan tâm, khen ngợi bởi đã thể hiện một nhân vật khiến người xem căm ghét nhưng đến phân đoạn chuyển biến về tâm lý đều thuyết phục người xem. Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì cho rằng nhân vật sau ly hôn, Doãn Quốc Đam sẽ khép lại hành trình trong phim.