Nam diễn viên đang gây tranh cãi trong phim "Căn nhà không mái che" là ai?
GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam có vai diễn ấn tượng nhưng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều trong bộ phim "Căn nhà không mái che" đang phát sóng trên VTV3.
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