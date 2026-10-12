NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ niềm vui khi con gái út tròn 8 tuổi

Ảnh cưới NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cách đây 30 năm gây sốt GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn chia sẻ ảnh cưới cách đây 30 năm thu hút sự quan tâm của khán giả.

NSƯT Nguyệt Hằng trên trang cá nhân chia sẻ niềm vui khi con gái út của gia đình đã tròn 8 tuổi. Với nữ nghệ sĩ, con vẫn là em bé nhỏ nhất, được bố mẹ yêu thương và dành nhiều sự quan tâm. Nhân dịp sinh nhật con, cô mong bé luôn mạnh khỏe, ngoan ngoãn và biết điều chỉnh tính cách của mình hơn một chút.

Bún (lúc nhỏ) bên bố mẹ là NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Anh Tuấn.

Nữ nghệ sĩ cũng hài hước nhắn nhủ con gái nên bớt nói, bớt nghịch ngợm và trở nên nhẹ nhàng hơn để ra dáng một người dì của đàn cháu trong gia đình. Khép lại lời chúc sinh nhật giản dị nhưng chan chứa tình cảm, NSƯT Nguyệt Hằng khẳng định tình yêu thương mà cả nhà dành cho cô con gái út.

Ở tuổi lên 8, cô bé vẫn đang trong giai đoạn hồn nhiên, hiếu động, khiến bố mẹ vừa vui vừa có những lúc phải nhắc nhở. Với Nguyệt Hằng, những nét tính cách ấy cũng là một phần đáng yêu trong quá trình con lớn lên.

Con gái út sinh năm 2018, là con thứ tư của vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn. Trước khi đón thêm thành viên nhỏ, hai nghệ sĩ đã có ba người con. Việc có thêm em bé khi các anh chị đã lớn mang đến cho gia đình một nhịp sống mới, đồng thời giúp hai nghệ sĩ có thêm những trải nghiệm đặc biệt trong hành trình làm cha mẹ.

Bún bên anh chị.

Ở tuổi ngoài 40 khi sinh con thứ tư, NSƯT Nguyệt Hằng một lần nữa trải qua những tháng ngày chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu các con lớn đã dần trưởng thành, cô con gái út lại giúp vợ chồng chị sống lại những khoảnh khắc quen thuộc của thời con còn bé, từ việc chăm chút từng bữa ăn đến niềm vui khi chứng kiến con thay đổi mỗi ngày.

Gần 30 năm gắn bó, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Cả hai đều hoạt động nghệ thuật, có những khoảng thời gian bận rộn với công việc nhưng gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng.

Hình ảnh ở tuổi lên 8 của con gái NSƯT Nguyệt Hằng.

Hiện tại, khi các con lớn dần, cô con gái út mang đến cho vợ chồng nghệ sĩ những niềm vui riêng. Qua lời chúc sinh nhật dành cho con, Nguyệt Hằng cho thấy niềm hạnh phúc của người mẹ đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và mỗi ngày trưởng thành hơn trong vòng tay yêu thương của gia đình.

NSƯT Nguyệt Hằng (sinh năm 1973) là diễn viên trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ, nơi chị gắn bó khoảng 35 năm. Chị hoạt động ở cả sân khấu kịch, phim truyền hình và lồng tiếng, được khán giả biết đến qua các phim như Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Hãy nói lời yêu, Đừng làm mẹ cáu, Đấu trí và Độc đạo. Năm 2024, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Sau khi rời Nhà hát Tuổi trẻ năm 2025, chị chuyển sang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tiếp tục gắn bó với nghề diễn và truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Ảnh: NVCC