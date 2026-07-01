Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã đón tuổi 53 ý nghĩa bên gia đình và đồng nghiệp, lẫn học trò. Ở tuổi trung niên, đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất tươi trẻ và nhiều năng lượng.
NSƯT Nguyệt Hằng là nữ diễn viên sân khấu – truyền hình nổi bật của miền Bắc, nổi tiếng với các phim "Những người sống bên tôi", "Vệt nắng cuối trời", "Bí mật Eva", "Đấu trí"… đồng thời là giọng lồng tiếng quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, với hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam.
Phim kinh dị 'Đồng dao ma quái': Hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt từ 3/7Xem - nghe - đọc - 44 phút trước
GĐXH - Sau khi tạo dấu ấn tại phòng vé Thái Lan, Ghost Board sẽ ra mắt khán giả Việt với tựa Đồng Dao Ma Quái, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.
12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - 12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung", với nữ chính Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.
Khuê mất phong độ học tập, Tuyết Lan bị bạn trong lớp tẩy chayXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Khuê cũng quay trở lại lớp học nhưng không thể giữ phong độ học tập như trước, trong khi đó Tuyết Lan bị các bạn trong lớp tẩy chay.
Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan HiểnGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã hạnh phúc viết về những thành tích mà cô đạt được ở vai trò HLV đội tuyển. Niềm vui ấy, cô chia sẻ cùng chồng Phan Hiển.
'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai?Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ở tuổi 27, nữ diễn viên này gây chú ý khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Châu Á" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nộiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Dù bận rộn và khoảng cách địa lý không gần, mẹ chồng H'Hen Niê vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần sang thăm cháu nội. Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của bà dành cho bé Harley khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động
Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắcGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Trang Pháp xúc động trở về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ, trong khi đó Huyền Baby nhận nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rểXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Không né tránh chuyện ngoại tình, Dương nói với bố vợ rằng mình chỉ thương chứ không còn yêu vợ.
23 tuổi, Phương Mỹ Chi tiếp tục có tin vuiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 23, ca sĩ Phương Mỹ Chi tiếp tục đón nhận vinh dự lớn khi được tuyên dương danh hiệu "Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác" năm 2026, đánh dấu một cột mốc ý nghĩa trên hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hônXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ông Đăng dù sốc nhưng vì thương con gái út nên ông không muốn buông lời trách móc về chuyện ly hôn của con.
Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nộiGiải trí
GĐXH - Dù bận rộn và khoảng cách địa lý không gần, mẹ chồng H'Hen Niê vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần sang thăm cháu nội. Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của bà dành cho bé Harley khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động