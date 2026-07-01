Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng

NSƯT Nguyệt Hằng nhân tuổi 53 đã viết những lời ý nghĩa dành cho bản thân và cảm ơn cuộc đời. "Nhân ngày đặc biệt, mình cũng có "giao diện" mới để khoe mọi người. Cảm ơn bố mẹ cho con có mặt trên cuộc đời này, cho con biết yêu thương, cho con được đón nhận những món "quà" của ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình, cảm ơn ông xã Phạm Anh Tuấn, cảm ơn các con yêu của mẹ, cháu yêu của bà đã là một điểm tựa để mẹ được trở về sau mỗi bận rộn của cuộc sống. Cảm ơn những người bạn thân thiết đã đến và luôn bên tôi, cùng đồng hành và giúp đỡ tôi trên mọi bước đi của sự nghiệp và cuộc sống", nữ nghệ sĩ chia sẻ.