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Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng

Thứ tư, 14:20 01/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã đón tuổi 53 ý nghĩa bên gia đình và đồng nghiệp, lẫn học trò. Ở tuổi trung niên, đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất tươi trẻ và nhiều năng lượng.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 1.Nhân sinh nhật diễn viên Anh Tuấn, NSƯT Nguyệt Hằng chúc chồng khỏe mạnh để 'gánh cả đoàn tàu'

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã chia sẻ ảnh đại gia đình hạnh phúc bên nhau nhân sinh nhật chồng - diễn viên Anh Tuấn. Trong dòng viết, nữ NSƯT mong muốn chồng khỏe mạnh để "gánh" cả gia đình.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 1.

NSƯT Nguyệt Hằng nhân tuổi 53 đã viết những lời ý nghĩa dành cho bản thân và cảm ơn cuộc đời. "Nhân ngày đặc biệt, mình cũng có "giao diện" mới để khoe mọi người. Cảm ơn bố mẹ cho con có mặt trên cuộc đời này, cho con biết yêu thương, cho con được đón nhận những món "quà" của ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình, cảm ơn ông xã Phạm Anh Tuấn, cảm ơn các con yêu của mẹ, cháu yêu của bà đã là một điểm tựa để mẹ được trở về sau mỗi bận rộn của cuộc sống. Cảm ơn những người bạn thân thiết đã đến và luôn bên tôi, cùng đồng hành và giúp đỡ tôi trên mọi bước đi của sự nghiệp và cuộc sống", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 2.

Không chỉ gia đình mà NSƯT Nguyệt Hằng còn được đồng nghiệp, học trò chúc mừng tuổi mới với hoa và quà rộn ràng. Ai cũng dành những lời chúc tốt đẹp và sự ngưỡng mộ đến sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 3.

Ở tuổi 53, NSƯT Nguyệt Hằng vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, vẻ trẻ trung và niềm đam mê bền bỉ với nghệ thuật. Dịp sinh nhật năm nay không chỉ là cột mốc đáng nhớ của nữ nghệ sĩ mà còn là dịp để đồng nghiệp, khán giả gửi những lời chúc tốt đẹp đến một gương mặt quen thuộc của màn ảnh và sân khấu Việt.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 4.

Những hình ảnh được chia sẻ trong ngày sinh nhật cho thấy NSƯT Nguyệt Hằng rạng rỡ trong không khí ấm cúng bên người thân và bạn bè. Nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn bước sang tuổi mới sẽ có thêm nhiều niềm vui, sức khỏe và tiếp tục được làm công việc mình yêu thích.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 5.

Hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, NSƯT Nguyệt Hằng ghi dấu ấn qua hàng loạt vai diễn trên truyền hình, sân khấu cũng như lĩnh vực lồng tiếng. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, chị luôn được khán giả yêu mến qua những nhân vật giàu chiều sâu tâm lý, từ những vai người mẹ, người vợ đến những nhân vật cá tính trên màn ảnh nhỏ.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 6.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, NSƯT Nguyệt Hằng còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên diễn viên Anh Tuấn. Sau gần ba thập kỷ đồng hành, cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách để xây dựng mái ấm viên mãn với bốn người con. Hiện nữ nghệ sĩ cũng tận hưởng niềm vui khi đã lên chức bà ngoại nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 7.

Năm 2023, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sân khấu, điện ảnh và nghệ thuật lồng tiếng. Đây được xem là cột mốc ý nghĩa trong hành trình hơn 30 năm cống hiến của nữ nghệ sĩ.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 8.

Bước sang tuổi 53, NSƯT Nguyệt Hằng vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật, đồng thời tham gia công tác giảng dạy để truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ. Chị cho biết điều khiến mình hạnh phúc nhất không phải là sự nổi tiếng mà là được sống trong một gia đình bình yên, tiếp tục được làm nghề và cống hiến cho khán giả.

NSƯT Nguyệt Hằng là nữ diễn viên sân khấu – truyền hình nổi bật của miền Bắc, nổi tiếng với các phim "Những người sống bên tôi", "Vệt nắng cuối trời", "Bí mật Eva", "Đấu trí"… đồng thời là giọng lồng tiếng quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả, với hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật Việt Nam.

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 10.NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.

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Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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