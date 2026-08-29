Ảnh cưới NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cách đây 30 năm gây sốt

Xem loạt ảnh cưới từ 30 năm trước, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thanh tú của diễn viên Nguyệt Hằng. Hồi đó, Anh Tuấn cũng rất lãng tử, khác xa với những vai diễn có phần ngỗ ngược của anh hồi mới bước vào nghề.