Ảnh cưới NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cách đây 30 năm gây sốt
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn chia sẻ ảnh cưới cách đây 30 năm thu hút sự quan tâm của khán giả.
Điều ít biết về bố Châu BùiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong một chương trình truyền hình thực tế, Châu Bùi đã xuất hiện cùng bố. Khán giả đã biết thêm nhiều thông tin về bố của nữ diễn viên.
Lê Phương mừng sinh nhật tuổi 41: 'Mong một đời bình yên qua bao sóng gió...'Giải trí -
GĐXH - Lê Phương đón tuổi 41 trong tình yêu thương của gia đình, sau bao sóng gió cô có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Tập cuối 'Lửa trắng': Cương nói yêu Mai dù rằng đã biết cô là cảnh sát chìmXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chuyên án "Lửa trắng" cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về chính nghĩa, Cương đã biết sự thật Mai là ai nhưng vẫn dành cho cô lời thổ lộ chân thành.
Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúcGiải trí -
GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.
Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổiGiải trí -
GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.
Một năm yêu kín tiếng của Đức Phạm và Vũ Thúy Quỳnh trước khi công khai tin vuiGiải trí -
GĐXH - Sau khoảng một năm hẹn hò, Đức Phạm và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh mới chính thức công khai chuyện chuẩn bị đón con chung. Trước đó, cặp đôi nhiều lần xuất hiện bên nhau nhưng khá kín tiếng, chỉ hé lộ những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến đi và hoạt động đời thường.
Charlie Puth biểu diễn cùng Tóc Tiên, Chi Pu tại TP Hồ Chí MinhGiải trí -
GĐXH - Nam ca sĩ Charlie Puth trở lại Việt Nam vào tháng 9 trong đêm nhạc cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt.
Ca sĩ MONO trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa HuếCâu chuyện văn hóa -
GĐXH - Ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng (nghệ danh MONO) chính thức trở thành Sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế
10 năm hôn nhân hạnh phúc của siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây: Học cách thấu hiểu và chấp nhậnGiải trí -
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh và chồng Tây - Olly Dowden - đã có 10 năm hôn nhân êm đềm và hạnh phúc. Để có được cuộc sống viên mãn ấy, nữ siêu mẫu có những bí quyết riêng mà không phải ai cũng làm được.
Chủ tịch Đỗ Vinh Quang gây chú ý như thế nào?Giải trí -
GĐXH - Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC chia sẻ niềm tự hào sau thành công ASEAN Cup 2026. Sự kiện xuất quân mùa giải 2026/27 với sự tham gia của nhiều cầu thủ tài năng.