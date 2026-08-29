Ảnh cưới NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cách đây 30 năm gây sốt

Thứ bảy, 16:08 29/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn chia sẻ ảnh cưới cách đây 30 năm thu hút sự quan tâm của khán giả.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 1.

NSƯT Nguyệt Hằng vừa chia sẻ loạt ảnh cưới với diễn viên Anh Tuấn cách đây 30 năm. Loạt ảnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi cặp đôi nghệ sĩ từ lâu đã nổi tiếng với chuyện tình cảm vượt qua nhiều khó khăn để đến với nhau.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 2.

Xem loạt ảnh cưới từ 30 năm trước, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp thanh tú của diễn viên Nguyệt Hằng. Hồi đó, Anh Tuấn cũng rất lãng tử, khác xa với những vai diễn có phần ngỗ ngược của anh hồi mới bước vào nghề.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 3.

Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu từ năm 1991 khi cùng là học viên khóa 2 lớp đào tạo diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 4.

Nguyệt Hằng khi đó là cô gái Hà Nội dịu dàng, đảm nhận vai trò cán bộ lớp, còn Anh Tuấn lại là học sinh cá biệt có vẻ ngoài bụi bặm.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 5.

Sau 5 năm gắn bó từ thời sinh viên, họ kết hôn vào năm 1996.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 6.

Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 50, họ vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, góp mặt trong nhiều dự án phim lớn của VFC như: Ngược đường ngược nắng, Đấu trí...

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 7.

Vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có bốn người con (ba gái và một trai). Trong đó, con gái lớn đã kết hôn và có hai em bé, còn con gái út hiện đang đi học.

NSƯT Nguyệt Hằng - Ảnh 8.

Sau 30 năm hạnh phúc bên nhau, trải qua nhiều sóng gió và thử thách, cặp đôi nghệ sĩ vẫn bên nhau và tận hưởng hạnh phúc bên con, cháu. Trên trang cá nhân, NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Tuấn Anh thường xuyên chia sẻ những giây phút đầm ấm bên nhau.

(Ảnh FB nhân vật)

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