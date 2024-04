Nữ ca sĩ đất Mỏ nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: Sống giàu có và bí ẩn ở tuổi U50

Ngoài ra, giọng đất Mỏ còn có duyên với những giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp. Năm 2004 cô đạt giải video clip được yêu thích nhất do Hội đồng Nghệ thuật và Khán giả bình chọn, giải thưởng được tổ chức bởi Đài Truyền hình Việt Nam (Giải VTV Bài hát tôi yêu), giải Nữ ca sĩ nhạc Pop được yêu thích nhất do báo Người Lao động bình chọn (Giải Mai Vàng), giải Ca sĩ triển vọng giải thưởng âm nhạc Làn Sóng Xanh 2003 - 2004. Năm 2005: Huy chương vàng giọng hát hay chuyên nghiệp toàn quốc, ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Giải Làn Sóng Xanh), Giải thưởng Cống Hiến của báo Thể thao & Văn hóa, được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.