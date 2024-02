Nữ ca sĩ khó thở, mất 343 triệu đi sửa lại mũi và ngừng hoạt động đến nửa năm chỉ vì 'dao kéo' hỏng

Ngày 22/2, Teenee đưa tin mới đây nữ ca sĩ - diễn viên Smile Parada khiến netizen chú ý khi bất ngờ lên tiếng về việc bản thân gặp sự cố không mong muốn khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn được phát trên kênh tin tức Work Point, Smile cho biết mũi của cô bị biến dạng sau ca phẫu thuật nâng mũi. Cô cũng gặp phải tình trạng khó thở nên đã nhanh chóng đến gặp bác sĩ để sửa lại lần nữa. Cũng vì việc này, nữ ca sĩ phải dừng hoạt động nửa năm để mũi có thể khôi phục lại như bình thường.

Đáng chú ý, Smile còn hé lộ chi phí của lần phẫu thuật mới và khẳng định sẽ không "dao kéo" thêm nữa. "Tôi mới đi sửa mũi về, chi phí 500.000 baht (khoảng 343 triệu đồng). Ban đầu, tôi thấy sợ và không tự tin, có người nói đẹp nhưng cũng có người bảo không đẹp. Nhưng bây giờ, tôi không để ý đến những lời nói đó nữa. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm rằng trong tương lai, tôi sẽ không 'dao kéo' gì thêm nữa" - Smile cho hay.

Smile Parada chia sẻ về lần "dao kéo" hỏng của mình trên kênh tin tức Work Point

Nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, nữ ca sĩ hiện tại sở hữu chiếc mũi nhỏ nhắn, vừa cao vừa thẳng so với trước đây nhưng cũng bị một phen sợ hãi vì gặp phải trường hợp "dao kéo" hỏng không như mong muốn

Smile Parada sinh ngày 8/2/1996, tên thật là Soraya Titawasira, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên người Thái Lan. Smile bắt đầu trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong mùa 8 của chương trình truyền hình đình đám The Star. Sau đó, cô đã ký hợp đồng với hãng thu âm nổi tiếng xứ chùa vàng GMM Grammy Exact. Bên cạnh vai trò ca sĩ, Smile còn lấn sân sang diễn xuất và gây chú ý với khán giả qua các vai diễn trong I Told Sunset About You, Rai Saneha, Club Friday…



Smile Parada là nữ ca sĩ - diễn viên xinh đẹp của xứ chùa vàng

Một số hình ảnh đời thường của cô nàng

