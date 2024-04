Nữ chính đóng cùng Thương Tín trong 'Dòng sông hoa trắng': Tuổi xế chiều hạnh phúc bên chồng doanh nhân, 2 con gái xinh ngoan

Ngoài chồng đại gia, tâm lý, Diễm My 6X còn có 2 cô con gái tài sắc. Năm 2020, Diễm My vui mừng chia sẻ trên trang cá nhân về việc, cô con gái thứ 2 Christine - Quế My (20 tuổi) đã đậu một lúc 4 trường đại học ở Mỹ gồm: Đại học Nam California (USC), đại học Loyola Marymount (LMU), Đại học Công lập California ở Los Angles (UCLA) và Đại học California Irvine (UCI). Còn con gái thứ 2, Catherine - Thùy My (24 tuổi) cũng tốt nghiệp với số điểm xuất sắc tại đại học Loyola Marymount (LMU), chuyên ngành truyền thông.