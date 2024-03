Từng là một trong 'tứ đại mỹ nhân Sài Gòn', nghệ sĩ Kiều Chinh giờ ra sao ở tuổi ngoài 80?

Chỉ một năm sau khi sang Mỹ (năm 1976), bà nhận được vai chính trong serie phim truyền hình nổi tiếng ở Mỹ thời bấy giờ. Sau đó, hình ảnh Kiều Chinh liên tục xuất hiện trong các phim điện ảnh và truyền hình như: The Children of An Lac (1980), The Letter (1982), The Girl Who Spelled Freedom (1986), Hamburger Hill (1987), Gleaming the Cube (1988), The Joy Luck Club (1993), Catfish in Black Bean Sauce (1999), Face (2002), Returning Lyly (2002)... Đặc biệt với vai diễn trong bộ phim The Joy Luck Club, Kiều Chinh là diễn viên gốc Á duy nhất có tên trong danh sách 50 diễn viên làm khán giả rơi lệ nhiều nhất trong lịch sử điện ảnh.