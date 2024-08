Nữ diễn viên quen mặt trên VTV là Thiếu tá công an tiết lộ về chồng cùng nghề

Diễn viên Trúc Mai.

- Trúc Mai đã được giao vai chiến sĩ công an trong phim 'Mật lệnh hoa sữa' sắp bấm máy, cụ thể ra sao?

Đúng là tôi được giao vai trong phim này, đã đọc kịch bản và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho ngày bấm máy nhưng cuối cùng rất tiếc phải từ chối do không thể sắp xếp thời gian. Tôi tiếc lắm bởi trước đó đã làm với Đài Hà Nội nhiều chương trình, ấn tượng với sự chuyên nghiệp và phong thái làm việc của mọi người ở đây. Ê-kíp luôn tạo điều kiện tối đa cho diễn viên phát huy khả năng của mình.

Kịch bản của Đài Hà Nội cũng được chọn lọc rất kỹ. Năm nay, ngoài dự án phim sitcom gần 300 tập còn có Mật lệnh hoa sữa của đạo diễn Tất Kiên với sự tham gia của ê-kíp từng làm Người phán xử. Khi được mời tham gia dự án, tôi vui nhưng lại không sắp xếp được với lịch làm việc ở Nhà hát Kịch Công an nhân dân do được giao 2 vai chính trong 2 vở diễn dựng song song, cũng như kế hoạch biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Vì vậy, tôi sợ ảnh hưởng tới lịch quay của đoàn phim. Dù được đoàn phim hứa tạo điều kiện để lách lịch quay phù hợp nhưng tôi rất ngại để việc cá nhân ảnh hưởng tới tiến độ chung, nhất là khi lịch phát sóng phim rất gấp, vừa sản xuất vừa lên sóng. Chính vì vậy tôi đành phải từ chối vai đội trưởng đội trọng án trong Mật lệnh hoa sữa.

Trúc Mai hiện là Thiếu tá, công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

- Đây có phải lần đầu tiên chị - một chiến sĩ công an thật ngoài đời được giao đóng vai công an "xịn" trên phim?

Đúng là trước đây tôi từng đóng một số vai công an nhỏ trong dự án sitcom nhưng đây mới là vai diễn xuyên suốt phim và nặng về tâm lý. Anh Quốc Quân của Người phán xử - phó đạo diễn của Mật lệnh hoa sữa trước đó có trao đổi kỹ và nói chỉ tin tôi để giao vai vì thứ nhất là tôi có chuyên môn, thứ hai vai diễn cũng đúng điều lệnh nên sẽ nắm rõ. Thêm nữa anh nói mặt tôi rất hợp vai. Chính vì thế tôi vô cùng tiếc vì phải từ chối vai diễn này.

Trúc Mai ở hậu trường phim "Những nẻo đường gần xa".

- Khán giả thắc mắc vì sao cứ vài năm chị mới tham gia đóng phim? Do không có tác phẩm phù hợp hay do chị bận việc ở nhà hát cũng như chuyện gia đình?

Đúng là tôi không tham gia nhiều phim và có đóng thì cũng chỉ nhận vai ngắn, mới nhất là phim Những nẻo đường gần xa. Lý do cơ bản là tôi trải qua một thời gian dài mới quay lại làm nghề do lịch làm chuyên môn rất căng. Song dù nhận vai lớn hay nhỏ tôi cũng cố gắng làm tốt nhất. Tuy nhiên, cũng có thể do tôi chưa có duyên với các nhân vật mà đạo diễn mong muốn. Thêm nữa thời điểm xác định quay lại đóng phim tôi lại sinh thêm bé thứ 2 vào năm 2022 nên muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.

Đúng là với phụ nữ rất khó để vừa chăm lo cuộc sống riêng, vừa muốn phát triển bản thân cũng như sự nghiệp. Tôi luôn cố gắng cân bằng, sắp xếp thời gian hợp lý nhất để đảm bảo công việc ở nhà hát, chu toàn việc gia đình và thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên truyền hình để khán giả không quên mặt. Tới đây vì con gái đã cứng cáp một chút rồi nên nếu có vai diễn hay và dài hơi hơn, tôi sẽ sắp xếp để tham gia.

Trúc Mai và con gái 2 tuổi.

- Tính đến nay chị đã vào Nhà hát Kịch Công an nhân dân được bao lâu và tò mò muốn biết Trúc Mai đang mang hàm gì?

Tôi vào nhà hát từ 2010, đến nay đã là 14 năm và mang hàm Thiếu tá được 2 năm.

- Có sự khác biệt nào đáng kể giữa một diễn viên bình thường và một diễn viên nhưng là công an?

Tôi nghĩ khác biệt nhiều. Một nghệ sĩ bình thường có thể được thăng hoa với cảm xúc và thể hiện cá tính bản thân một cách thoải mái nhất, không bị bó buộc trong phạm vi nào. Nhưng khi đã là một nghệ sĩ công an, tôi cần tuân thủ những quy định riêng thuộc phạm trù điều lệnh của công an nhân dân.

Ví dụ tôi không được thoải mái nhuộm tóc, việc chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng phải tiết chế. Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ đều có quy chuẩn như thế sẽ rất hay. Ai cũng có ý thức về nghề nghiệp và bản thân mình hơn. Môi trường công an dù tiết chế lại sự bay bổng của cá nhân nhưng tôi vẫn được làm nghề thoải mái và sáng tạo.

- Nhà hát có quy định cụ thể nào về công việc bên ngoài, ví dụ như dạng vai nhạy cảm nào không nhận được chẳng hạn?

Nhà hát không có quy định cụ thể nhưng luôn định hướng cho anh em nghệ sĩ. Ví dụ, chúng tôi muốn tham gia bất kể dự án nào phải báo cáo với lãnh đạo về nội dung và khoảng thời gian, xin ý kiến cấp trên có được tham gia không. Một số trường hợp sẽ cân nhắc nếu vai diễn được mời quá phản cảm. Tuy vậy, những vai tạo điểm nhấn và gây ấn tượng thì chúng tôi vẫn nhận. Một tác phẩm luôn có vai xấu - vai tốt nên không thể đòi hỏi ai cũng là người tốt. Đặc biệt, Nhà hát Kịch Công an nhân dân có những gương mặt diễn viên nổi lên nhờ những vai phản diện như anh Hồ Phong, anh Hồng Quân...

Chồng luôn ủng hộ nữ diễn viên.

- Khán giả tò mò không biết ông xã Trúc Mai có cùng nghề không?

Ông xã không làm ở nhà hát nhưng cùng trong lực lượng công an. Anh ấy là công an chính quy. Đặc thù công việc của chúng tôi khác nhau lắm. Ông xã rất tâm lý và chiều theo ý vợ. Anh ấy muốn tôi dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn luôn ủng hộ vợ tham gia nghệ thuật, cổ vũ đam mê chân chính và nói tôi làm gì thì làm, quan trọng là phải giữ sức khỏe.

- Hai vợ chồng cùng bận rộn như vậy, anh chị có nhận được sự hỗ trợ nào từ hai bên gia đình?

Chúng tôi luôn có ông bà hỗ trợ, hết ông ngoại đến bà nội thay phiên nhau. Thêm nữa con gái út đã khá cứng cáp còn anh lớn có thể giúp đỡ bố mẹ. Hôm vừa rồi tôi than thở với con là tiếc vì phải từ chối bộ phim 40 tập về công an, bé liền động viên: "Mẹ làm đi! Hay mẹ sợ công việc ở nhà rồi lo cho em? Mẹ cần gì con sẽ hỗ trợ". Con trai xuýt xoa tiếc vì tôi không thể sắp xếp được việc ở cơ quan để làm phim.