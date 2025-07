Nữ giáo viên kể phút bàng hoàng khi ô tô tông 2 xe máy rồi lao xuống sông

Ngày 14/7, bà Hoàng Thị Qúy (52 tuổi, nữ giáo viên tiểu học, trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An), một trong những nạn nhân bị thương trong vụ ô tô tông 2 xe máy rồi rơi xuống sông, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Bà Quý nhập viện với vết thương ở vùng đầu, chân và tay.

Nằm điều trị tại bệnh viện, nữ giáo viên 52 tuổi vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm xảy ra tai nạn. Bà Qúy cho hay, chiều 13/7, bà điều khiển xe máy trên Quốc lộ 46A theo hướng xã Vạn An - xã Kim Liên về nhà mẹ ở xã Kim Liên để chơi. Khi đang di chuyển chậm qua đoạn đường đang nâng cấp, sữa chữa, bà Quý nghe tiếng ầm lớn từ phía sau.

Bà Quý đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T.Lương

"Tôi chạy chậm với tốc độ chừng 35-40km/h, đoạn đường này đang sửa chữa, nâng cấp không đi nhanh được. Khi tôi vừa lên cầu một đoạn thì nghe tiếng ầm ầm phía sau. Sự việc sau đó tôi không còn biết gì vì đã bất tỉnh. Tỉnh lại trong bệnh viện tôi mới biết đã bị ô tô tông. Khi xem lại video đăng tải trên mạng xã hội, tôi không nghĩ mình có thể may mắn sống sót như vậy", bà Quý nói.

Anh Trần Hữu Ba (37 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) cũng là nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Công an đang lấy lời khai của anh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với PV VietNamNet , lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhân Đậu Đình P. (4 tuổi) bị thương nặng sau vụ tai nạn vào chiều 13/7 đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, kết quả chụp chiếu và làm các xét nghiệm cho thấy, cháu P. được chẩn đoán bị chấn thương sọ não, chấn thương bụng kín và gãy cẳng chân trái.

“Cháu P. bị tổn thương nặng đang được cấp cứu tại Khoa Hồi sức Ngoại", phía Bệnh viện Sản nhi Nghệ An thông tin.

Nỗi đau của gia đình nạn nhân tử vong

Ngày 14/7, ông Đậu Đình Toàn (trú xóm 6, xã Nam Lĩnh (cũ), nay là xã Đại Huệ, Nghệ An) là thân nhân của anh Đậu Đình C. (31 tuổi) và cháu Đậu Đình Anh Q. (9 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiễn đưa 2 nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Toàn cho biết, gia đình ông có hai người con, anh Đậu Đình C. là con trai thứ hai. Hai vợ chồng anh C. có hoàn cảnh khó khăn, đều làm công nhân ở nhà máy gần nhà.

Vợ chồng anh C. có một người con 4 tuổi (cháu Đậu Đình P.) và chị Nguyễn Thị Bình (vợ anh C.) đang mang thai đứa con thứ hai. Ngày 13/7, anh C. chở vợ, con và con trai anh cả là cháu Q. về quê vợ ở huyện Thanh Chương (cũ) chơi thì gặp nạn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương tới thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn. Ảnh: V.Thanh

21h30 hôm qua (13/7), sau khi tìm thấy cháu Q. ở dưới sông Cụt, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu cho gia đình. Sáng nay gia đình đã tổ chức lễ an táng cho cháu. Chiều nay, thân nhân và hàng xóm tổ chức lễ an táng cho anh Đậu Đình C.

"Hiện tại, bố của cháu Q. đang trên đường từ miền Nam ra. Mẹ cháu cũng đang từ Đài Loan về. Ngày thường cháu ở cùng ông bà nội. Giờ cháu mất, gia đình đau đớn vô cùng", ông Toàn chia sẻ.

Cũng trong ngày 14/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.