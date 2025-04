Nữ MC quê Nghệ An tuổi 26 đã sở hữu xe Mercedes vài tỷ, mua nhà, mua đất tặng bố mẹ

MC Khánh Vy sinh năm 1999, được biết đến với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" nhờ clip nói 7 ngôn ngữ vào năm 17 tuổi, hiện là gương mặt quen thuộc của VTV. Cô bén duyên với công việc MC qua các chương trình như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up... Từ 2021, Khánh Vy dẫn Đường lên đỉnh Olympia trên VTV3 và được chọn dẫn chương trình Có hẹn cùng thanh xuân.