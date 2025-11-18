Nữ NSND mang hàm Đại tá từng lọt top 10 Người đẹp Hà Nội thập niên 80

NSND Thu Quế mang quân hàm Đại tá đón niềm vui mới ở tuổi 56 NSND Thu Quế cho biết chị vinh dự và tự hào khi vừa được Thủ trưởng cấp cao của Tổng cục Chính trị trao quyết định nâng lương Đại tá lần 2 ngày 7/7/2025.

Mái tóc bạc độc đáo của NSND Thu Quế

Sau một thời gian tạm ngừng đóng phim, gần đây khán giả lại thấy NSND Thu Quế xuất hiện nhiều hơn trên phim trường, lý do gì khiến chị tái xuất truyền hình vậy?

- Có thể nói hiện giờ tôi đỡ bận hơn trước, có thể chuyên tâm vào nghề hơn. Thú thật là ngày xưa vừa đóng nhiều phim, vừa lo việc nhà, lại thêm đường xa nên rất vất vả. Tôi không ngại khó, không sợ khổ nhưng muốn làm nghề tốt phải có sức khỏe và ý chí.

Nghệ sĩ miền Bắc chúng tôi quen tự lập, không có trợ lý đi theo. Là nghệ sĩ trong quân đội càng phải giản dị, hòa đồng. Người ta hay nói "quân với dân như cá với nước", chính điều đó giúp tôi năng động và tự lo được mọi việc.

Nói đến nghệ sĩ của quân đội, cách đây không lâu, chị chia sẻ video vượt qua bài tập thể lực của đơn vị khiến nhiều người thích thú!?

- Nghệ sĩ trong quân đội khác nghệ sĩ bình thường nhiều lắm. Chúng tôi từng đi biểu diễn ở những nơi xa xôi, khó khăn nhất, dấu chân người lính nghệ sĩ in khắp mọi miền. Giờ điều kiện tốt hơn nhưng ngày xưa gian khổ vô cùng.

Tôi là con út, 15-16 tuổi đã được tuyển vào đoàn nghệ thuật quân đội. Kỷ luật rất nghiêm, không có tuổi thơ đúng nghĩa. Năm 1985, đoàn đi biểu diễn 6 tỉnh miền Bắc, diễn trên chốt, có khi lấy ụ đất làm sân khấu. Tắm suối đêm lạnh buốt, ăn cùng bộ đội. Những ai nói tôi may mắn được phong Đại tá, NSND là chưa đúng. Thực ra đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực. Môi trường quân đội rèn cho tôi không sợ gian khổ, biết chiến thắng chính mình. Chỉ riêng việc duy trì tập thể dục mỗi ngày cũng là một chiến thắng rồi.

Ông xã chị - Đại tá, NSƯT Phạm Cường cũng là nghệ sĩ quân đội, như thế vợ chồng chị vừa là nghệ sĩ vừa là chiến sĩ", cuộc sống hẳn rất bận rộn?

- Đúng thế, rất bận rộn nhưng cả hai vợ chồng tôi đều là nghệ sĩ quân đội nên hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi cùng là người lính, cùng chia sẻ niềm đam mê. Có hai con, mỗi lần đi công tác xa mà nghe tin con ốm, con ngã thương lắm nhưng vẫn phải mạnh mẽ. Khi đã có mục tiêu vì Tổ quốc, vì quân đội mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Vậy con của người lính nghệ sĩ hẳn thiệt thòi hơn so với các bạn?

- Dù bận rộn, tôi vẫn luôn dành thời gian cho con. Con muốn học nhạc, học bơi, học cờ vua hay patin, tôi đều sắp xếp để đồng hành. Tôi chưa bao giờ thuê giúp việc, khi ông bà ngoại còn khỏe thì đỡ, còn hai vợ chồng thay nhau chăm con. Khi có ý chí và mục tiêu rõ ràng, mình sẽ vượt qua được hết.

NSND Thu Quế nâng tạ rèn luyện thể lực khiến khán giả bất ngờ.

Chưa tới 60 tuổi, vì sao chị lại chọn để tóc bạc tự nhiên như thế?

- Tôi ở trong nhóm Tóc bạc lấp lánh đấy (cười). Nhiều người sợ xấu nên đi nhuộm tóc, còn tôi thì không. Tôi muốn tóc khỏe, da đầu khỏe vì trong mười mấy năm (hồi chưa để tóc bạc), tóc tôi thường xuyên bị khô, cứng… nhất là mỗi khi phải phủ bạc ở chân tóc. Sau đó, cứ vài tháng phải nhuộc tóc phủ bạc một lần rất tốn thời gian và mất công sức.

Lần gần đây tôi đi cắt kiểu tóc tém, có bạn nói "trẻ không ra trẻ, già không ra già", tôi chỉ cười. Mỗi người có một cách nhìn, người ta khen thì vui, chê cũng chẳng sao. Quan trọng là mình thấy bình yên với lựa chọn của mình.

Hơn nữa, đã là lính không sợ khổ, sợ xấu, tóc có bạc cũng phải chấp nhận.

NSND Thu Quế gây ấn tượng với mái tóc bạc ở tuổi 56.

Kỷ niệm top 10 Người đẹp Hà Nội

- Hình ảnh hiện tại của chị ít ai tưởng tượng được được cô gái từng lọt Top 10 "Người đẹp Hà Nội năm 1989"!?

Năm đó tôi vừa tròn 20 tuổi nhưng chưa biết gì hết. Nhiều người thân và bạn bè thấy tôi cũng cao ráo, xinh xắn nên xúi tôi đăng ký dự thi Người đẹp Hà Nội. Tức là ngày đó có một chị đã có chồng và một con rồi vẫn đăng ký đi thi. Mọi người thấy vậy bảo tôi: 'Chị kia hơn Quế những 9 tuổi, có chồng con rồi vẫn đi thi mà Quế lại không đi thi'. Vậy là tôi cũng mạnh dạn đăng ký.

Mà ngày đó không như bây giờ đâu. Ban tổ chức yêu cầu không được trang điểm đậm, không được mặc áo ngực độn… tóm lại là giữ vẻ đẹp mộc mạc, tự nhiên.

Trong cuộc thi năm đó, tôi được lọt vào top 10 chung cuộc. Trong top 10, tôi còn nhớ là có BTV Nhật Lệ của VTV, Thùy Hương – diễn viên múa của Đoàn Ca múa nhạc Thăng Long, Lan Hương – giảng viên múa… Quá bán trong top 10 năm đó là những người làm nghệ thuật. Tiếc là hồi đó chúng tôi không giữ được tấm ảnh nào.

Hình ảnh cuộc thi cũng không lưu lại được. Ngày đó chưa có báo điện tử, chưa có internet, mạng xã hội như bây giờ nên không có phương tiện mà lưu trữ hình ảnh.

NSND Thu Quế ngày xưa và bây giờ. Bức ảnh mái tóc dài, theo NSND Thu Quế chia sẻ đó là hình ảnh chụp năm 1998 sau khi con gái lớn đã được 2 tuổi.

Có kỷ niệm nào khiến chị nhớ mãi không quên không?

- Hồi đó, mới xóa bỏ chế độ bao cấp nên cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Mọi người chưa quan tâm lắm đến việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp; thậm chí, nhiều người khi đã trở thành Hoa hậu, Hoa khôi một thời gian mà vẫn chưa quen với việc được tung hô, được lăng xê.

Tôi vẫn nhớ, năm đó, Hàn Nguyệt Thu Hương đăng quang Hoa khôi của cuộc thi Người đẹp Hà Nội. Chị ấy cao 1m68, mang vẻ đẹp rất trong sáng, dịu dàng. Còn tôi không nhớ năm đó mình cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu. Nhưng nhớ là 2 năm sau, trong một chuyến đi biểu diễn, thuê một bác thợ ảnh chụp nên mới có được tấm kỷ niệm một thời tuổi trẻ của mình. Lúc đó, tôi cao 1m62, nặng 48kg. Ngày ấy chăm lắc vòng và đi bộ nên eo iếc rất đẹp (cười).

Hẳn ngày ấy nhiều người theo đuổi chị lắm?

- Đúng là có nhiều người để ý thật nhưng tôi không có nhiều mối tình đâu.

Tính tôi mộc mạc, giản dị, yêu là yêu bằng trái tim chứ không thuộc tuýp người thực dụng. Vì thế, khi đến với anh Cường là cũng yêu bằng tất cả trái tim. Trước khi đến với anh Cường, nhiều người yêu thầm, thương trộm tôi không thể biết hết được nhưng yêu anh Cường là người thứ 2 và cưới làm chồng.

Ông xã chị - NSƯT Phạm Cường có phải người lãng mạn?

- Anh ấy điềm đạm, sâu sắc, luôn âm thầm quan tâm, chiều chuộng tôi dù không thể hiện ra ngoài nhiều. Sinh nhật tôi, anh thường âm thầm đặt bánh, mua hoa và đưa cả nhà đi ăn. Gia đình tôi giản dị, không thích phô trương.

Hai vợ chồng ngang tài ngang sức nên luôn tôn trọng nhau. Chúng tôi sống tình cảm nhưng cũng nghiêm khắc, con cái phải vào khuôn khổ. Tuy vậy, không khí trong nhà vẫn thoải mái.

Cảm ơn chia sẻ của Đại tá - NSND Thu Quế!

Vợ chồng NSƯT Phạm Cường và NSND Thu Quế.








