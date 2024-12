"Nữ quái" cầm đầu đường dây lừa đảo hàng chục tỉ đồng từ Bắc vào Nam

17 giờ trước

GĐXH - Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá băng nhóm lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (SN 1994, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.