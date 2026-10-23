Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam, rẻ chỉ ngang Honda SH liệu có dễ cạnh tranh?

Ô tô điện giá siêu rẻ về Việt Nam

Ô tô điện hãng TMT Motors sắp cập bến thị trường Việt





Thông tin trên Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, thị trường ô tô điện giá rẻ tại Việt Nam có thể đón thêm những lựa chọn mới khi TMT Motors lên kế hoạch giới thiệu loạt phương tiện điện với mức giá khởi điểm chỉ 123 triệu đồng. Đáng chú ý, một số mẫu xe có thiết kế tương tự ô tô đô thị, trang bị 4 chỗ ngồi và cấu hình 4–5 cửa.

Tuy nhiên, khác với các dòng ô tô điện đang bán phổ biến trên thị trường, những sản phẩm mới của TMT Motors được định hướng thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp, phục vụ các nhu cầu di chuyển và vận chuyển riêng biệt.

Vì vậy, dù mức giá hấp dẫn, khả năng sử dụng trên đường giao thông công cộng vẫn là vấn đề người mua cần đặc biệt quan tâm.

Theo thông tin TMT Motors công bố ngày 22/9/2026, doanh nghiệp đang hoàn thiện 5 dòng xe điện mới gồm E2, E3, E5, Q5 và Q7. Các sản phẩm dự kiến được giới thiệu sớm nhất vào cuối năm 2026, với mức giá từ 123 triệu đồng đến 295 triệu đồng.

Trong đó, TMT E2 gây chú ý nhất khi có giá dự kiến chỉ 123 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu ô tô điện đô thị đang được phân phối tại Việt Nam.

Nếu được thương mại hóa đúng kế hoạch, E2 có thể trở thành một trong những phương tiện điện bốn bánh có giá khởi điểm thấp đáng chú ý trên thị trường.

Tuy nhiên, đây mới là mức giá dự kiến, chưa phải giá bán chính thức của sản phẩm đã hoàn tất các thủ tục chứng nhận và phân phối.

Theo định hướng sản phẩm, ba mẫu E2, E3 và E5 tập trung vào nhóm khách hàng cá nhân, với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp những hành trình ngắn.

Các mẫu xe này có kiểu dáng gần với ô tô con cỡ nhỏ, sử dụng cấu hình 4–5 cửa và bố trí 4 chỗ ngồi. Trong khi đó, hai mẫu Q5 và Q7 được phát triển cho những nhu cầu sử dụng chuyên biệt.

Q5 hướng đến hoạt động đưa đón hành khách tại khu du lịch, khách sạn, sân golf hoặc những khuôn viên có tổ chức giao thông nội bộ.

Q7 lại tập trung vào công năng vận chuyển hàng hóa, có thể phù hợp với một số hoạt động hậu cần trong khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng hoặc cơ sở kinh doanh có không gian riêng.

Việc phát triển nhiều cấu hình cho thấy TMT Motors không chỉ hướng đến khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn muốn mở rộng sang nhóm phương tiện điện chuyên dụng.

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa loạt xe điện mới của TMT Motors và các mẫu ô tô điện đô thị thông thường nằm ở khả năng vận hành.

Theo thông tin ban đầu, các sản phẩm thuộc nhóm xe điện tốc độ thấp, với vận tốc tối đa dự kiến khoảng 35 km/h hoặc nhỉnh hơn tùy mẫu.

Đây là mức tốc độ phù hợp hơn với những khu vực có phạm vi di chuyển hạn chế, chẳng hạn khuôn viên nội bộ, khu du lịch hoặc một số không gian vận hành chuyên biệt.

Trong khi đó, các mẫu ô tô điện như VinFast VF 3 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu thông trên hệ thống đường bộ theo điều kiện pháp luật hiện hành.

Vì vậy, không nên xem E2 là một mẫu ô tô điện phổ thông có giá chỉ bằng một phần nhỏ các dòng xe đang bán trên thị trường. Ngoài tốc độ, TMT Motors hiện chưa công bố đầy đủ các thông số quan trọng như công suất động cơ, dung lượng pin, phạm vi hoạt động và thời gian sạc của từng mẫu.

Đây đều là những yếu tố quyết định khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Chẳng hạn, một phương tiện có giá mua thấp nhưng quãng đường di chuyển ngắn hoặc thời gian sạc kéo dài có thể không phù hợp với người thường xuyên đi lại nhiều trong ngày.

Đặc biệt, cấu hình 4 chỗ ngồi và thiết kế giống ô tô không đồng nghĩa phương tiện được phép lưu thông trên mọi tuyến đường công cộng.

Việc sử dụng hợp pháp còn phụ thuộc vào phân loại phương tiện, kết quả kiểm tra, chứng nhận chất lượng, điều kiện đăng ký và những quy định giao thông tương ứng.

Theo kế hoạch, loạt xe mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, kiểm tra và thử nghiệm. Do đó, người mua cần chờ thông tin chính thức trước khi xác định phạm vi sử dụng.

Ô tô điện giá rẻ ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Theo Lao động, điểm đáng chú ý nhất của xu hướng này là nhóm xe điện mini đang lấp vào khoảng giá trước đây gần như bỏ trống. Với ngân sách dưới 300 triệu đồng, người mua trước đây chủ yếu phải lựa chọn ôtô cũ. Trong khi đó, hiện họ có thể cân nhắc một chiếc xe mới, dù phải chấp nhận những giới hạn về kích thước, công suất và phạm vi hoạt động.

Các mẫu xe này chủ yếu phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị, quãng đường ngắn và gia đình nhỏ. Đây cũng là nhóm khách hàng từng phụ thuộc nhiều vào xe máy nhưng bắt đầu có nhu cầu chuyển sang phương tiện bốn bánh.

Đáng chú ý, cuộc đua giá thấp chưa có dấu hiệu dừng lại. Thị trường từng xuất hiện thông tin về những mẫu xe điện mini có giá dự kiến chỉ khoảng 145 triệu đồng. Nếu được thương mại hóa ở mức này, giá sàn của ôtô mới tại Việt Nam sẽ tiếp tục được thiết lập ở mức thấp chưa từng có.

Tuy nhiên, giá bán không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng thành công. Hệ thống trạm sạc, chi phí sử dụng, độ an toàn, hậu mãi và phạm vi hoạt động sẽ là những tiêu chí người mua phải cân nhắc.

Dù vậy, việc ôtô mới liên tục tiến xuống vùng giá 200-300 triệu đồng đang tạo ra thay đổi rõ rệt trên thị trường. Ôtô điện mini có thể trở thành bước chuyển tiếp từ xe máy lên ôtô, đồng thời tạo sức ép buộc các hãng phải thay đổi cách tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông.