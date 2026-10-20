Rẻ hơn Kia Morning, hatchback Toyota giá 210 triệu đồng đẹp hoàn hảo, trang bị tiện nghi

Vượt trội Hyundai Creta, SUV cỡ B giá 530 triệu đồng thiết kế thể thao, tiêu thụ 6,3 lít/100 km, chắc chắn hút khách nhờ giá rẻ GĐXH - SUV cỡ B vừa ra mắt thị trường đang khiến dân tình xôn xao bởi thiết kế cực thể thao, dễ hút khách hơn Kia Seltos và Hyundai Creta nhờ mức giá cực rẻ chỉ 530 triệu đồng.

Hatchback Toyota đẹp hoàn hảo, trang bị tiện nghi

Toyota Glanza Facelift

Toyota vừa chính thức giới thiệu tới thị trường Ấn Độ mẫu xe hatchback hạng B Toyota Glanza Facelift (phiên bản nâng cấp giữa vòng đời) mới. Xe được phân phối với tổng cộng 5 phiên bản gồm E, S, G, V và V(O), mang đến nhiều thay đổi đáng kể cả về thiết kế ngoại thất, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành.

Phiên bản facelift của Toyota Glanza sở hữu phần đầu xe được làm mới hoàn toàn với lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn

Về thiết kế ngoại thất, phiên bản facelift của Toyota Glanza sở hữu phần đầu xe được làm mới hoàn toàn với lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn, kết hợp các chi tiết trang trí mạ satin tinh tế ở hai bên. Điểm nhấn đáng chú ý là logo thương hiệu Toyota đã được dịch chuyển từ vị trí trung tâm lưới tản nhiệt lên phần nắp ca-pô, kết hợp cùng cụm đèn sương mù trước được tinh chỉnh lại sắc sảo hơn. Phía sau xe vẫn duy trì phong cách quen thuộc với dải đèn hậu LED ôm trọn góc, cánh gió thể thao gắn trên mui và gạt mưa kính hậu.

Toyota Glanza được bổ sung thêm một ăng-ten dạng vây cá mập hiện đại

Chưa hết, Toyota Glanza được bổ sung thêm một ăng-ten dạng vây cá mập hiện đại, cùng hai tùy chọn màu sơn ngoại thất hoàn toàn mới là Xanh đậm Bluish Black và Xanh ngọc Digital Teal Green, nâng tổng số màu sơn lên thành 7 lựa chọn. Kích thước tổng thể của xe vẫn giữ nguyên với chiều dài 3.990 mm, chiều cao 1.530 mm và trục cơ sở đạt 2.520 mm.





Cabin của Toyota Glanza Facelift được chú trọng nâng cấp mạnh mẽ về mặt tiện nghi

Bước vào không gian nội thất, cabin của Toyota Glanza Facelift được chú trọng nâng cấp mạnh mẽ về mặt tiện nghi để gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc. Dù giá rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning, nhưng mẫu xe này vẫn được trang bị ghế ngồi bọc da tổng hợp mới, tích hợp tính năng thông gió cho hàng ghế trước, cùng bệ sạc điện thoại không dây có khe tản nhiệt làm mát đi kèm. Hệ thống giải trí và âm thanh được nâng cấp với dàn âm thanh Clarion gồm 4 loa chính và 2 loa treble, kết hợp màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, màn hình hiển thị kính lái HUD và hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau.

Hệ thống truyền động chính là một trong những thay đổi cốt lõi nhất trên phiên bản mới khi Toyota thay thế động cơ 4 xi-lanh cũ bằng khối động cơ Z12E 3 xi-lanh dung tích 1.2 lít hoàn toàn mới. Đối với phiên bản chạy xăng thuần túy, động cơ này sản sinh công suất tối đa 83 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 112 Nm, đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT 5 cấp. Sự thay đổi này giúp Toyota Glanza mới đạt mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu hơn, với mức con số được công bố đạt 23,8 km/lít cho bản số sàn và 24,77 km/lít cho bản số tự động.

Đối với phiên bản sử dụng khí CNG, khối động cơ mới này cung cấp công suất 70 mã lực và mô-men xoắn 102 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số AMT 5 cấp mới. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu của bản CNG cũng được cải thiện đáng kể, đạt mức ấn tượng từ 33,61 km/kg đến 34,47 km/kg tùy theo loại hộp số sử dụng.

Hệ thống an toàn trên xe được định vị ở mức cao cấp khi được tích hợp gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến ADAS cấp độ 2, dựa trên cụm radar đặt ẩn phía sau lưới tản nhiệt mới. Bên cạnh đó, xe vẫn duy trì các trang bị an toàn tiêu chuẩn vốn có như 6 túi khí, camera toàn cảnh 360 độ, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và các điểm móc ghế trẻ em ISOFIX tiêu chuẩn.

Giá hatchback Toyota Glanza Facelift

Mức giá niêm yết tại thị trường Ấn Độ cho Toyota Glanza mới khởi điểm từ 6,99 lakh cho bản tiêu chuẩn và lên đến 10,98 lakh cho các phiên bản cao cấp nhất, tương đương khoảng 210 triệu đồng đến 330 triệu đồng. Đây là mức giá rất cạnh tranh, thậm chí rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.