Ô tô kéo ngã 4 trụ điện, 300 hộ dân kêu trời vì mất điện kéo dài

6 giờ trước

GĐXH - Những yêu cầu mà TikToker này đưa ra trong clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng; cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Phạm Thành Dương (trú tại quận Hải An, Hải Phòng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.