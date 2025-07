Tin sáng 26/7: Vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Nghi đã vào Long An, người mẹ chia sẻ thêm nhiều thông tin bất ngờ; Ninh Bình sắp có sân bay quốc tế?

Ninh Bình dự kiến xây sân bay quốc tế

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình dự kiến đặt tại phường Liêm Tuyền. (Ảnh minh hoạ)

Theo VTC News, UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo đề xuất, kiến nghị với Bộ Xây dựng về đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Qua khảo sát và nghiên cứu sơ bộ, tỉnh Ninh Bình dự kiến đề xuất phương án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình với các nội dung chính:

Về vị trí, Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình dự kiến được đặt tại phường Liêm Tuyền, với khoảng cách tương đối thuận lợi tới các đầu mối giao thông trọng yếu trong khu vực: Cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 80 km; Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 85 km; Cảng hàng không Gia Bình (đang nghiên cứu) khoảng 63 km; Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) khoảng 85 km.

Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình cách ga trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam: Ga Phủ Lý khoảng 5 km, ga Ninh Bình khoảng 43 km, ga Nam Định khoảng 17 km.

Cảng hàng không quốc tế này cũng cách trung tâm thành phố Phủ Lý cũ khoảng 8 km, Hoa Lư cũ khoảng 30 km, Nam Định cũ khoảng 22 km.

Cảng hàng không được quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp 4E theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), với 2 đường cất hạ cánh song song phụ thuộc. Tổng diện tích quy hoạch khoảng 720 ha.

Công suất thiết kế ban đầu của cảng hàng không này khoảng 10 triệu hành khách/năm; có dự trữ quỹ đất để mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Tìm thấy nạn nhân thứ 38 trong vụ lật tàu vịnh Hạ Long

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân

Chia sẻ trên TTO, Đội cứu hộ cứu nạn 116 cho biết khoảng 15h ngày 25/7, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Đội cứu hộ cứu nạn 116 tìm thấy thi thể nữ trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long.

Nạn nhân được xác định là chị H.T.Q, được tìm thấy ở khu vực cửa Dứa trên vịnh Hạ Long. Chị Q là một trong hai nạn nhân còn mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 ngày 19/7.

Lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát thêm tại khu vực với hy vọng có thể tìm kiếm thêm nạn nhân nam còn lại.

Trước đó, chiều 19/7, trong khi tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số hiệu QN48-7105 đang di chuyển tham quan tuyến 2 trên vịnh Hạ Long thì bất ngờ gặp dông lốc khiến tàu lật úp.

Vụ tai nạn làm 49 người trên tàu gặp nạn. Trong đó chỉ có 10 người sống sót, 37 thi thể đã được tìm thấy xác minh và bàn giao cho gia đình.

Vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Nghi đã vào Long An, người mẹ chia sẻ thêm nhiều thông tin bất ngờ

Nguyễn Thị Kiều Trang - bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm ở Hà Nội. Ảnh: GĐCC

Theo Đời sống & Pháp luật, liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn trong đêm ở Hà Nội, gia đình cho biết sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ cư dân mạng.

Chị Thuỳ Dương (mẹ của Kiều Trang - bé gái 13 tuổi mất tích bí ẩn) cho biết, chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin báo của người dân trong TP. HCM về việc nhìn thấy một cháu bé giống con gái chị.

"Họ gọi điện bảo thấy một bé gái đi xe khách từ Nghệ An đến Bến xe Ngã Tư Ga. Tại đây, bé gái có vào xin đi nhờ vệ sinh rồi đòi bắt xe đi tỉnh Long An (cũ) nhưng các lái xe không bán vé vì thấy còn nhỏ tuổi và đi một mình.

Lúc đầu, mọi người cũng khuyên ngăn phải có người đi cùng, nhưng cháu bé lại bảo có người nhà đón ở Long An.

Sau khi bị các nhà xe từ chối, cháu bé liền bắt xe ôm đi Long An (cũ) nhưng không đủ tiền. Một nhà xe tốt bụng thấy vậy đã cho cháu bé 100 nghìn đồng để bắt xe ôm.

Khi xe ôm chở đến nơi, có một người đàn ông và một người phụ nữ chờ đón", chị Thuỳ Dương kể lại nội dung đoạn hội thoại của người báo tin cho gia đình chị.

Chị Dương cho hay: "Lúc đầu họ cũng không biết cháu bé là ai, đến khi xem được bài viết, thấy giống con gái tôi nên mới gọi điện để báo tin và gửi cho xem đoạn camera".

Chị Dương cho biết thêm, do đoạn camera hành trình quá mờ nên gia đình chị chưa thể khẳng định đó là con gái chị hay không.

Trước đó, cháu Nguyễn Kiều Trang (13 tuổi) rời khỏi nhà ở địa số 7, ngách 8, ngõ 245 Lạc Long Quân, vào lúc 20h15 tối ngày 23/7.

Xe khách gặp nạn ở Hà Tĩnh từng bị thu hồi phù hiệu

Chiếc xe khách bị lật sáng 25/7 tại Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Theo NLĐ, ngày 25/7, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác nhận, xe khách biển số 43F-007.76 phương tiện gặp nạn tại Hà Tĩnh khiến 10 người thiệt mạng đã từng được cấp phù hiệu vận tải tuyến cố định Đà Nẵng - Đà Lạt nhưng sau đó đã bị thu hồi.

Đến thời điểm xảy ra tai nạn, xe này chưa được cấp lại phù hiệu vận tải tuyến cố định hoặc phù hiệu xe hợp đồng.

Ông Phạm Lợi, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cũng xác nhận xe khách 43F-007.76 từng đăng ký hoạt động tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng nhưng đã dừng hoạt động một thời gian.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 25/7, chiếc xe khách này mất lái và lật trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh. Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 người tử vong và 14 người bị thương. Tài xế điều khiển phương tiện là Lê Ngọc Thành (SN 1989, trú tỉnh Thanh Hóa).

Thay tên đổi họ trốn truy nã 38 năm

Công an làm việc với Phan Văn Trung. Ảnh: CATP

Theo PLO, Công an xã Tân Phú phối hợp Trại giam Đồng Sơn (thuộc Cục C10, Quảng Trị) bắt bị can truy nã Phan Văn Trung (74 tuổi, ngụ xã Tân Phú) sau 38 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, vào năm 1984, Phan Văn Trung chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Bình Trị Thiên (nay là trại giam Đồng Sơn thuộc Cục C10, đóng tại địa bàn tỉnh Quảng Trị) về tội trộm cắp tài sản công dân và lừa đảo với mức án phạt 6 năm tù.

Ngày 16/3/1987, lợi dụng lúc lao động bên ngoài, Trung đã trốn khỏi Trại giam Đồng Sơn. Công an tỉnh Bình Trị Thiên cũ đã ra lệnh truy nã đối với Phan Văn Trung.

Sau khi trốn trại, đối tượng di chuyển vào miền Nam thay đổi nhiều tên tuổi, sống lang thang rồi lập gia đình, cùng vợ, con ở huyện Tân Phú cũ (Đồng Nai) sinh sống với tên mới Nguyễn Văn Thân, sinh ngày 1/1/1956.

Qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Tân Phú xác định công dân Nguyễn Văn Thân có thông tin, đặc điểm trùng khớp với thông tin của bị can truy nã Phan Văn Trung. Công an xã Tân Phú sau đó đã phối với trại giam Đồng Sơn (Cục C10 Bộ Công an) bắt giữ.

Hiện Phan Văn Trung đã được di lý về trại giam Đồng Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.