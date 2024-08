Phân khúc bất động sản nào đang 'hút tiền' mạnh nhất?

Theo nhiều báo cáo thị trường của các đơn vị nghiên cứu bất động sản , hiện tại, căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò chính trong thị trường bất động sản, dẫn đầu về thanh khoản. Trong quý II, phân khúc căn hộ chiếm hơn 70% nguồn cung và 75% lượng giao dịch của thị trường sơ cấp. Những dự án căn hộ mới mở bán, chủ yếu với mức giá trên 50 triệu đồng/m2 và tập trung tại Hà Nội, đều đạt tỷ lệ tiêu thụ ấn tượng, lên tới 90% sau thời gian ngắn. Mặc dù giá sơ cấp tiếp tục tăng.

Chung cư tiếp tục là phân khúc dẫn đầu thị trường. Cụ thể, mức độ quan tâm với thị trường chung cư Hà Nội tăng 6%, lượng tin đăng tăng 6%. Đáng chú ý, không chỉ chung cư, các phân khúc, loại hình khác đều ghi nhận sự tăng trưởng của mức độ quan tâm và lượng tin đăng.

Đà tăng giá chung cư Hà Nội vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng mạnh hơn trong khoảng hai tháng gần đây. Đà tăng thiết lập sau khoảng tháng rưỡi thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu chững lại, mặt bằng giá đi ngang.

Phân khúc chung cư hút dòng tiền nhà đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó giám đốc Bộ phận Định giá và tư vấn tài chính tại Savills Hà Nội - dự báo, trong ngắn hạn giá nhà ở, đặc biệt là giá căn hộ, sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung trên thị trường còn hạn chế. Trong quý II/2024, nguồn cung căn hộ đã giảm 34% so với quý trước và 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn khoảng 2.700 căn. Đáng chú ý, 98% nguồn cung này đến từ các dự án hiện có, hầu như không có dự án mới.

Song, khi nguồn cung căn hộ tại khu vực ngoại ô Hà Nội tăng mạnh từ năm 2025 trở đi, giá bán tại các khu vực này có thể khó duy trì đà tăng nhanh như hiện tại. Thực trạng ấy có thể làm giảm áp lực tăng giá nhà ở trong dài hạn, đặc biệt ở các khu vực ngoại ô.

Bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao CBRE Hà Nội - cũng nhận định mặt bằng giá chung cư Hà Nội đã chứng kiến đà tăng khá mạnh trong nửa đầu năm.

Tính đến giữa năm 2024, theo bà An, khoảng cách giữa mặt bằng giá bán chung cư Hà Nội với TPHCM đã thu hẹp. 5 năm trước khoảng cách này là 30% thì hiện tại chỉ còn khoảng 10-15%. Nhìn lại thời điểm 2016-2017, giá chung cư tại TPHCM tăng tới 15-20%/năm và hiện tình trạng này đang lặp lại ở thị trường Hà Nội. Sau giai tăng trưởng nóng thì những năm gần đây giá nhà tại TP HCM đã tăng chậm lại. Hà Nội có thể cũng sẽ đi theo xu hướng này.

Song, bà An đánh giá mặc dù chung cư Hà Nội vẫn còn dư địa tăng trưởng về giá nhưng khi đã ở mức tiệm cận TPHCM, giá bán có thể sẽ đi ngang.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, vào giữa tháng 7 và thời gian tới, chắc chắn dòng tiền sẽ “đổ” về loại hình đất đấu giá , tại các khu đô thị, khu dân cư khi các địa phương tổ chức nhiều phiên đấu giá để đẩy mạnh nguồn thu ngân sách. Bởi đây là loại hình đất sạch, không dính đến tranh chấp kiện tụng, đã có sổ đỏ, hạ tầng, sẵn sàng xây nhà để kinh doanh, cho thuê, thu về dòng tiền hàng tháng.

Đặc biệt có sức hút trong bối cảnh vài năm gần đây, Hà Nội gần như không có dự án mới, nguồn cung đất nền được dự báo cũng sẽ ngày càng khan hiếm khi Luật Kinh doanh Bất động sản mới cấm phân lô, bán nền tại 105 thành phố và thị xã, buộc các doanh nghiệp phải xây dựng nhà trên đất để bán tại các khu vực này. Trong khi nhu cầu mua bất động sản, bao gồm cả nhu cầu mua để ở và đầu tư trong dân rất mạnh và đang không ngừng tăng.

Hội Môi giới cho rằng, sức nóng của các cuộc đấu giá đất kể trên vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn và trong thời gian đủ dài sẽ dần dần trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Bởi mặc dù nguồn cung sẽ tăng lên do các địa phương đẩy mạnh đấu giá đất nhưng mức giá khởi điểm vẫn sẽ ở mức thấp vì bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai 2013 sẽ được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.