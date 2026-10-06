Không còn là nữ tổng tài trên phim giờ vàng, Phan Minh Huyền trở thành người phụ nữ thôn quê mộc mạc

Phan Minh Huyền diện váy lụa, khoe lưng ong nõn nà Phan Minh Huyền khoe trọn vóc dáng gợi cảm trong thiết kế váy lụa màu be tinh tế, tôn lên đường cong mềm mại và thần thái cuốn hút.

Trong bộ phim vừa công bố “Căn nhà không mái che” sẽ chính thức lên sóng trên VTV3 từ 20h ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026, Phan Minh Huyền lần đầu tiên vào vai người phụ nữ thôn quê mộc mạc, với tạo hình khác hẳn vẻ kiêu sa, sang chảnh trong “Thương ngày nắng về” hay “Cách em 1 mm”… Ở “Căn nhà không có mái che”, Phan Minh Huyền vào vai Hạnh, một người phụ nữ chăm chỉ, hiền lành, tự trọng, thương con, nhẫn nhịn, chịu nhiều thiệt thòi trong gia đình. Hạnh bán rau, thu hái chè, nuôi lợn gà để kiếm sống. Cô luôn đặt hạnh phúc của hai con là Thơ và Khang lên trên bản thân mình.

Hình ảnh lam lũ của Phan Minh Huyền trên poster của phim.

Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ vào những năm 2010, “Căn nhà không mái che” mang tới câu chuyện của những con người lao động nhỏ bé, ngày ngày vật lộn với cơm áo, nợ nần và những lo toan đời thường. Ở đó, những người cha, người mẹ luôn đặt sự bình an và tương lai của con cái lên trước hạnh phúc riêng, chỉ mong dựng cho con một “mái che” đủ vững vàng trước những bất trắc của cuộc sống. Bộ phim sẽ lên sóng vào 20h các ngày thứ 2, 3, 4, hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.

Chuyện phim xoay quanh hai gia đình Hạnh và Toàn. Hạnh là người phụ nữ bán rau ngoài chợ, tảo tần nuôi hai con Thơ và Khang trong một gia đình luôn chất chứa những bất an. Ở tuổi 16, Thơ đã sớm hiểu giá trị của đồng tiền, biết chắt chiu, xoay xở và không ngại làm mọi việc để có thể san sẻ gánh nặng với mẹ. Song song đó, Toàn - người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe - cũng bươn chải nuôi hai con Triết và Mai, chỉ mong tìm được một chốn ổn định để các con yên tâm lớn lên.

Phan Minh Huyền cho biết đây là vai diễn đầy thách thức của mình.

Một cơ duyên đưa hai gia đình vốn chẳng liên quan bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng chung một mái nhà chưa chắc đã là người một nhà. Những khác biệt trong tính cách, định kiến ban đầu, va chạm giữa người lớn cùng sự cảnh giác, chành chọe của lũ trẻ liên tiếp tạo nên những tình huống vừa đời thường, hài hước, vừa nhiều giằng co. Qua mỗi va vấp, họ dần có cơ hội nhìn thấy phía sau vẻ ngoài của người kia là những nỗi lo, tổn thương và khát khao rất giống mình.

“Căn nhà không mái che” không chỉ đơn thuần là câu chuyện “rổ rá cạp lại” mà còn là hành trình của những con người xa lạ, vượt qua từng “chướng ngại vật” của định kiến xã hội, nỗi thấp thỏm sợ hãi một lần nữa lại sẩy chân và đặc biệt là cảm xúc của những đứa trẻ khi bố mẹ quyết “đi bước nữa” đã khiến hành trình từ “rổ rá” đến lúc “cạp lại” trở nên đầy hấp dẫn với những giằng co tâm lí thú vị.

Bên cạnh đó, câu chuyện tình anh chị em giữa Thơ, Khang, Mai và Triết - những đứa trẻ không cùng huyết thống từ lúc gặp nhau nhiều hậm hực soi xét, đến lúc gắn bó bảo vệ nhau không rời, là một hành trình vừa trong trẻo thơ ngây, lại vừa chân thành cảm động. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng: tình thân không định nghĩa bằng dòng máu, mà bằng tất cả những gì người xa lạ tha thiết vun đắp vì nhau, cùng nhau cất nên một mái nhà.

Một nét riêng của “Căn nhà không mái che” nằm ở không gian trung du phía Bắc khi dấu ấn đô thị hóa chưa phủ dày. Đồi chè, khu chợ quê, ngôi nhà ba gian, bếp củi, đống rơm, những món ăn truyền thống và trò chơi dân gian tạo nên một thế giới vừa mộc mạc, vừa gợi nhớ về tuổi thơ của một thế hệ.

“Căn nhà không mái che” là sự kết hợp giữa đạo diễn Bùi Tiến Huy - từng thành công với những dự án gia đình như “Thương ngày nắng về”, “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đồng hồ đếm ngược”,… và đạo diễn Phạm Gia Phương từng ghi dấu ấn với dự án hình sự “Độc đạo”, hay tâm lý trẻ trung như “Cách em một milimet”.

Phan Minh Huyền ở tuổi U40 chỉ chuyên tâm cho công việc và chăm con trai nhỏ.

Trong phim này, lần đầu Phan Minh Huyền sẽ “kết đôi” với Duy Hưng vai Toàn. Bên cạnh đó là sự góp mặt của một lớp diễn viên trẻ như Thu Hà trong vai Thơ, Minh Xíu đảm nhận vai Khang, Phú Quý trong vai Triết, Khánh An vai Mai, Nam Việt vai Hùng, Sơn Tùng trong vai Sơn...

“Căn nhà không mái che” hứa hẹn là dự án hấp dẫn. “Căn nhà không mái che” chính thức lên sóng trên VTV3 từ 20h ngày 2, 3, 4 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 10/2026.